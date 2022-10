4 cuốn sách tìm hiểu về hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống tốt hơn

Giải nghiệm cuộc đời

Làm sao để đạt được thành công, dung hòa giữa tham vọng và việc phát triển bản thân phù hợp với năng lực và đam mê là vấn đề nhiều người quan tâm để tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. Băn khoăn khiến nhiều người tự hỏi bản thân nên làm gì ngay bây giờ để không phải hối tiếc khi bước qua tuổi 40, 50 hoặc hơn nữa để cuộc sống trọn vẹn.

Trên hành trình trưởng thành, căng thẳng hay u sầu là cảm xúc rất bình thường để tiếp tục tiến về phía trước trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc.

Sách Giải nghiệm cuộc đời

Tác giả Scott Galloway trong cuốn sách Giải nghiệm cuộc đời đã chia sẻ quan sát của mình với tư cách một doanh nhân thành công với nhiều công ty khởi nghiệp, một nhà nghiên cứu, một người chồng, người cha cũng như một đứa con, và còn là một người đàn ông Mỹ. Ông đã tổ chức buổi học cuối khóa kéo dài ba giờ với tên gọi “Phương trình Hạnh phúc”. Xuyên suốt buổi học, ông đã bóc tách các khái niệm thành công, tình yêu và một cuộc đời đáng sống.

Điều quan trọng nhất

Cuộc sống nội tâm của chúng ta khó hiểu và bí ẩn như vũ trụ bao la, vĩnh hằng. Mỗi người là một bản thể có ý thức, chứa đựng vũ trụ bao la, cũng như vũ trụ chứa chúng ta bên trong nó. Nhìn vào nội tâm và đáp lại lời kêu gọi hiểu chính mình là cuộc phiêu lưu kỳ lạ và vĩ đại, là chìa khóa để thức tỉnh trước sự thật về con người và sống một cuộc đời vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Cuốn sách The Most Important Thing: Discovering Truth at The Heart of Life này sẽ không chỉ giúp nâng cao tinh thần, mà còn cung cấp phương tiện để đi sâu vào trải nghiệm trực tiếp về sự hiện hữu, từ đó nếm được vị của phúc lành nhờ biết ưu tiên cho điều quan trọng nhất.

Trong “Điều quan trọng nhất”, bậc thầy hiện sinh nổi tiếng Adyashanti chia sẻ những câu chuyện giác ngộ để giúp khám phá ra điều quan trọng nhất đối với bản thân. Hành trình của ông và của chúng ta tập trung vào câu hỏi, cũng chính là lời chỉ dẫn: “Làm thế nào để tôi có thể trở thành hiện thân của những gì tôi yêu thích?”

Tác giả diễn tả những chân lý cao siêu, khó hiểu nhất bằng ngôn ngữ đời thường giản dị. Những chia sẻ ngắn gọn, chân thành này vừa đủ để giúp ta biết về trí huệ, gợi mở cho ta về giác ngộ và những khoảnh khắc cơ duyên khi bạn cần đến chúng.

Tối giản lối sống – tối ưu cuộc đời

Làm thế nào để sống tự tin mà không cần đến vật chất, sống có chủ đích và bổ ích, học cách thiết lập lại các ưu tiên hay thay đổi cách nhìn nhận về bản thân, đạt được những điều mong muốn trong cuộc sống là những mối quan tâm của nhiều người.

Sách “Tối giản lối sống - Tối ưu cuộc đời” Joshua Fields Millburn và Ryan Nicodemus chỉ ra những phương pháp đơn giản để cho thấy chủ nghĩa tối giản tạo ra khoảng trống để đánh giá lại và hàn gắn bảy mối quan hệ thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta: đồ đạc, sự thật, bản thân, giá trị, tiền bạc, sự sáng tạo và con người.

Những mối quan hệ này đan xen cuộc sống của chúng ta theo những cách không ngờ, cung cấp những kiểu mẫu phá hoại thường xuyên lặp lại, thường xuyên không được khám phá bởi vì chúng ta đã chôn vùi chúng bên dưới sự lộn xộn của vật chất.

Sách Tối giản lối sống – tối ưu cuộc đời

Đây là quyển sách hướng dẫn cho đời sống hằng ngày, cung cấp các công cụ để giúp chống lại chủ nghĩa tiêu dùng, xóa bỏ phiến diện để nhường chỗ cho một cuộc sống ý nghĩa. Đại dịch chỉ đơn giản là làm sáng tỏ vấn đề và thúc đẩy chúng ta hành động quyết liệt hơn. Với sự suy thoái tài chính và cuộc tìm kiếm ý nghĩa mới cho cuộc sống, xã hội của chúng ta phải đối mặt với những thực tế quan trọng trong tương lai không xa. Nhiều tiêu chuẩn mới đã được xác lập và sẽ còn tiếp tục khi cuộc sống tiến về phía trước.!

Tận hưởng niềm vui sống

Từng giây phút trôi qua đi trong những mớ suy nghĩ “rối như tơ vò”, những lo lắng chiếm lấy đầu óc, so sánh bản thân với người này hay người khác, rồi đến những suy nghĩ về quá khứ và tương lai là những mối bận tâm khác nhau mà nhiều người không biết cách nào để thoát khỏi mớ bộn bề đó. Tận hưởng cuộc sống phải bắt nguồn từ suy nghĩ cho đến hành động.

Sách Tận hưởng niềm vui sống.



Trong quyển sách Tận hưởng niềm vui sống có câu: “Hạnh phúc như cây kim nơi đáy bể, ta chẳng biết phải tìm nó nơi đâu, thậm chí cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào, thế là ta biến việc kiếm tìm thành cuộc đi săn ráo riết. Nhưng hạnh phúc chẳng phải loài thú hoang để con người săn bắt. Chưa có ai bắt được hạnh phúc khi đuổi theo nó cùng trời cuối đất. Hạnh phúc không nằm trong cái ăn, cái mặc hay của cải, không là nỗi phấn khích hay niềm vui vẻ. Hạnh phúc cũng không đến từ sự thỏa mãn lòng ham muốn hay cảm giác sở hữu".

Để đạt được sự hạnh phúc trong những những lúc như thế này, chúng ta phải học cách tự thay đổi suy nghĩ của chính bản thân mình. Một số thay đổi nhỏ trong cách sống sẽ giúp bạn tận hưởng cuộc sống tốt hơn.