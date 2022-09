Đại diện Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông ( Bộ GTVT) cho hay, tính đến tháng 8/2022, 4 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam: Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và Mai Sơn – QL45 yêu cầu hoàn thành năm 2022 có sản lượng trung bình đạt 66,2% giá trị hợp đồng. Như vậy, để các dự án này hoàn thành tiến độ là điều rất khó khăn

Trong đó, cao tốc Cam Lộ - La Sơn (98,3km) đi qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dự án tổng mức đầu từ gần 7.700 tỷ đồng. Giai đoạn đầu, tuyến cao tốc có hai làn xe, bề rộng nền đường 12m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn, nền đường rộng 23 m; giai đoạn hoàn chỉnh toàn tuyến có 4 làn xe.

4 dự án cao tốc Bắc - Nam hoàn thành trong năm 2022 đang bị chậm 2,9% so với kế hoạch. Ảnh: CTV

Đại diện Ban quản lý dự án đường HCM cho biết, đến nay tiến độ dự án đã đạt trên 94%, so với kế hoạch, dự án có độ trễ. Nguyên nhân là do các nhà thầu gặp khó khăn về giá từ đầu năm ngoái đến nay, một số nhà thầu thi công chậm đã làm ảnh hưởng tiến độ chung của dự án. Ngoài ra, thời tiết ở khu vực miền Trung một số thời điểm mưa kéo dài củng ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

“Với một số nhà thầu yếu, sau 3 lần nhắc nhở không có tiến triển, Ban quản lý dự án đã chỉ đạo cắt chuyển khối lượng cho các nhà thầu đảm bảo về máy móc, thiết bị và nguồn vốn thi công. Do vậy đến thời điểm này cơ bản khó khăn đã được giải quyết”, đại diện Ban Quản lý dự án đường HCM cho biết.

Dự kiến trong tháng 10 tới dự án sẽ cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa, và thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay.

Dự án Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài 100,8km khởi công tháng 9/2020, theo kế hoạch sẽ hoàn thành tháng 12/2022. Dự án có quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Theo Ban quản lý dự án 7, dự án hiện đạt 51% tương đương khoảng trên 3.000 tỷ đồng.

So với tiến độ ban đầu thì dự án đang bị chậm khoảng 2% so với kế hoạch. Nguyên nhân tiến độ dự án bị chậm là là do gặp khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp nền đường; năng lực tài chính của một số nhà thầu bị thiếu hụt, chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt trong giai đoạn giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có biến động. Thêm vào đó là dịch bệnh Covid-19 khiến việc huy động máy móc tiệt bị của các nhà thầu bị hạn chế.

Ngoài ra, thời tiết cũng gặp bất lợi do địa bàn tỉnh Bình Thuận mưa nhiều khiến dự án phải dừng thi công.

Hiện nay, cả 4/4 gói thầu dự án đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA 7 thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các nhà thầu cũng cam kết bổ sung nguồn lực để triển khai thi công đảm bảo cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2022 và đưa vào khai thác sử dụng đầu năm 2023.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Thuận là 47 km, còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai. Dự án khởi công tháng 9/2020, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022. Theo thiết kế, chiều rộng mặt đường hơn 32m, quy mô 6 làn xe, vận tốc 120 km/h.

Theo Ban quản lý dự án Thăng Long, trong 2 năm thi công dự án cao tốc này đã gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid- 19, bão giá vật liệu. Thời gian qua thời tiết bất lợi cũng tác động đến tiến độ thi công ngoài công trường.

Đến nay, toàn tuyến cơ bản đã liền mạch, một số đoạn đã được thảm nhựa. Dự án đã đạt gần 60% khối lượng, còn lại chủ yếu là thi công mặt đường, bê tông nhựa. Hiện nay, các nhà thầu bố trí tăng ca, tập trung thi công đối với các hạng mục ít bị ảnh hưởng của thời tiết như đúc cấu kiện bê tông, hệ thống an toàn giao thông.

Dự án Mai Sơn - quốc lộ 45 dài 63,4 km, khởi công từ tháng 9/2020, dự án đi qua hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, tổng mức đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng bằng vốn ngân sách. Giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh của dự án xây dựng theo quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 thi công ngày đêm để kịp tiến độ thông xe cuối năm 2022. Ảnh: CTV

Hiện trên toàn dự án đang triển khai 68 mũi thi công tại 5 gói thầu. Tổng sản lượng thi công đến nay đạt hơn 4.9460 tỷ đồng, tương đương 69,5% giá trị xây lắp theo hợp đồng.

Ông Lương Văn Long, Giám đốc điều hành dự án Mai Sơn - QL45 cho biết, hiện nay, tốc độ thi công tại dự án có nhiều kết quả tích cực, điển hình là các công trình: Hầm Tam Điệp, hầm Thung Thi, cầu Sông Mã, cầu Núi Đọ.

Mặc dù vậy, mục tiêu hoàn thành dự án vẫn gặp khó khăn do quá trình xử lý nền đất yếu cần đảm bảo thời gian để nền đường tắt lún. Đơn cử gói thầu XL13 có hơn 4,6km phải xử lý nền đất yếu, trong khi khu vực nền đất yếu lại xôi đỗ, chia cắt, không liên tục. Do vậy việc thi công hoàn thành một tuyến dài là tương đối khó khăn.

Ban quản lý dự án đang tích cực sát cánh cùng nhà thầu, quyết tâm đưa dự án thông xe kỹ thuật trong năm nay.

Vướng ở đâu tháo gỡ ở đó, xử nghiêm nhà thầu yếu kém

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết, để tháo gỡ khó khăn, đưa dự án về đích đúng tiến độ, Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch 120 ngày đêm" cuối tuần này để từ nay đến cuối năm, vượt qua mọi khó khăn quyết tâm thông tuyến 4 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì về chủ quan, năng lực của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, của lực lượng tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng còn hạn chế, thiếu chủ động...

Trước đó, tại cuộc họp chỉ đạo giải ngân các dự án giao thông cao tốc Bắc – Nam, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải quyết liệt hơn nữa. Dự án vướng ở đâu phải tìm cách tháo gỡ ngay ở đó, tuyệt đối không đổ thừa cho hoàn cảnh”.

Với bốn dự án phải hoàn thành trong năm nay, ông Thể yêu cầu giám đốc các Ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực, các mũi thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để quyết tâm hoàn thành trong năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ...

Đối với các nhà thầu yếu kém phải kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của hợp đồng và quy định pháp luật, đồng thời xem xét không cho tham gia các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và các dự án khác do Bộ GTVT quản lý đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của dự án.

Một đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 đã được thảm nhựa. Ảnh: CTV

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu, các dự án đều phải lập lại tiến độ thi công chi tiết công việc cần thực hiện, xác định đường găng tiến độ để tập trung giải quyết. Phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm theo dõi, xử lý dứt điểm, bảo đảm hoàn thành các dự án đúng tiến độ.