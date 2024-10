Bạn đã bao giờ nhận thấy những tiếng ồn xuất hiện ở bánh xe sau khi vừa đảo lốp ô tô hay chưa? Để giúp bạn biết được nguyên nhân thực sự của vấn đề này, dưới đây sẽ là một số lý do và các giải pháp để khắc phục.

1. Siết bánh xe quá chặt

Tiếng ồn của bánh xe sau khi đảo lốp có thể là do vấn đề căn chỉnh. Ảnh: Bankrate

Một trong những lý do có thể khiến bánh xe phát ra tiếng ồn sau khi đảo lốp là do quá trình lắp các bánh xe vào ổ trục bị siết quá chặt. Do đó, để tránh việc siết quá chặt các ốc ở bánh xe, bạn có thể sử dụng cờ lê lực để đảm bảo mọi thứ đủ chắc chắn để không bị hỏng các đai ốc.

2. Vấn đề căn chỉnh hệ thống treo

Hệ thống treo bánh xe không đồng đều có thể sẽ tạo ra tiếng ồn. Ảnh: Wheel

Một lý do khác có thể gây ra tiếng ồn từ bánh xe là do vấn đề căn chỉnh hệ thống treo. Nếu các bánh xe được cân chỉnh không đều, bạn có thể cảm thấy xe chạy xóc hơn. Điều này sẽ khiến bánh xe chuyển động không đều và tạo ra tiếng kêu từ ống giảm chấn.

3. Tuổi thọ của lốp xe

Thêm một lý do nữa gây ra tiếng ồn khó chịu từ bánh xe là tuổi thọ của lốp. Nếu xe bạn đã lâu không thay lốp, thì đừng ngạc nhiên khi bánh xe phát ra tiếng ồn lạ sau khi tiến hành đảo lốp.

Nguyên nhân chính gây ra tiếng ồn khó chịu từ bánh xe là tuổi thọ của lốp xe. Ảnh: Toyotires

Theo thời gian và với mức độ sử dụng xe nhiều, gai lốp xe bắt đầu bị mòn. Điều này có nghĩa là bạn cần mua lốp mới để thay thế cho xe của mình trước khi có những vấn đề lớn xảy ra.

4. Vòng bi bánh xe hỏng, mòn

Khi vòng bi bánh xe bị hỏng hoặc mòn, nó sẽ phát ra tiếng kêu gừ nhẹ hoặc tiếng rít mỗi khi xe chuyển hướng. Đây cũng là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất gây ra tiếng ồn của bánh xe.

Vòng bi bánh xe bị hỏng sẽ gây ra tiếng rít khi điều khiển xe chuyển hướng. Ảnh: Uchanics

Theo lời khuyên bảo dưỡng và chăm sóc xe của các chuyên gia ô tô, tốt nhất là nên thay vòng bi bánh xe càng sớm càng tốt để tránh va chạm và hư hỏng quá mức.

Làm thế nào để tránh tiếng ồn của bánh xe sau khi đảo lốp?

Sau khi căn chỉnh hệ thống treo, điều quan trọng là bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn tiếng ồn của bánh xe sau khi đảo lốp. Điều này được thực hiện bằng cách đảm bảo lốp xe được bơm căng theo đúng áp suất mà nhà sản xuất đã khuyến cáo khi đảo lốp, bởi vì lốp quá căng hoặc quá non có thể làm tăng tiếng ồn khi lái xe.

Lốp xe quá căng hoặc quá non có thể làm tăng tiếng ồn khi lái xe. Ảnh: Merchants

Thậm chí, ngay cả sau khi bạn đã thay lốp, vẫn có những lý do tiềm ẩn gây ra tiếng ồn lốp cần được giải quyết. Chính vì vậy, bạn cần kiểm tra bất kỳ dấu hiệu mất cân bằng hoặc vành cong nào trên bánh xe.

Khi bánh xe không được cân chỉnh chính xác có thể sẽ tạo ra tiếng nổ lớn khi đang quay. Trong khi bánh xe lắp không đúng cách có thể gây ra những rung động quá mức. Do đó, nếu một hoặc cả hai vấn đề này tồn tại, bạn cần căn chỉnh hoặc sửa chữa sớm nhất có thể để tránh làm hỏng bánh xe.

Nhìn chung, nếu xe của bạn mới thay lốp và hiện đang gặp phải tiếng ồn hoặc rung quá mức ở bánh xe, hãy kiểm tra xem các bánh có bị lỗi khi lắp đặt hay không. Nếu không tự xử lý được, bạn có thể sẽ cần phải nhờ một chuyên gia kiểm tra và sửa chữa xe của bạn.

