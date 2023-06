Toyota Veloz Cross gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 3/2022 và được định vị ở phân khúc xe MPV 7 chỗ giá rẻ với giá bán dao động từ 658-698 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu không có nhu cầu quá lớn về chở người, trong tầm giá này bạn sẽ có một số lựa chọn khác nếu không muốn mua Toyota Veloz Cross.

Mitsubishi Xpander

Đây chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua nếu không mua Toyota Veloz Cross bởi doanh số của Mitsubishi Xpander và sự quan tâm của người tiêu dùng đã nói lên tất cả. Với hơn 4 năm có mặt trên thị trường, chất lượng và độ tin cậy của Mitsubishi Xpander đã được khẳng định.

Chưa kể, mẫu xe MPV 7 chỗ này của Mitsubishi cũng liên tục được nâng cấp theo từng năm, trong đó mới đây nhất là phiên bản 2022 được nâng cấp lớn, nhiều thay đổi từ nội ngoại thất cho tới trang bị tiện nghi.

Mặc dù xe vẫn duy trì động cơ 1.5L công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm và hộp số tự động 4 cấp nhưng nhiều người sử dụng đánh giá đây vẫn là hệ thống truyền động cân bằng được nhu cầu di chuyển trong phố lẫn đi đường đèo núi.

Ưu điểm của Mitsubishi Xpander là ngoại hình hiện đại, không gian rộng rãi và tính dụng cao, tiếc là xe chỉ có trang bị an toàn 2 túi khí. Giá bán của Xpander từ 555-658 triệu đồng dành cho 3 phiên bản MT, AT và AT Premium.

Hyundai Creta

Hyundai Creta trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 3/2022 sau khoảng 6 năm ngừng bán. Hiện tại, mẫu xe này đã chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia sang lắp ráp trong nước.

Giá bán của Hyundai Creta 2023 lần lượt là 620 triệu đồng (Tiêu chuẩn), 670 triệu đồng (Đặc biệt) và 730 triệu đồng (Cao cấp). Thực tế, giá mua mẫu xe này sẽ còn thấp hơn nhiều so với giá niêm yết.

Do đó, nếu chỉ có nhu cầu chở ít người, Hyundai Creta hoàn toàn có thể là sự lựa chọn thay thế cho mẫu Toyota Veloz Cross. Về ngoại hình, Hyundai Creta được ví như mẫu Tucson thu nhỏ khi có nhiều chi tiết tạo hình tương đồng ở phần đầu xe.

Về trang bị, Hyundai Creta cũng không thua kém mẫu xe MPV 7 chỗ của Toyota, thậm chí còn nhỉnh hơn ở một vài trang bị như: Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 10,25 inch, ghế lái chỉnh điện, giới hạn tốc độ, khởi động từ xa bằng nút bấm, hệ thống âm thanh Bose...

Mẫu xe SUV cỡ B của hyundai được trang bị động cơ 1.5L công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm cùng hộp số tự động vô cấp iVT giúp gia tăng khả năng vận hành mượt mà, lanh lẹ trong phố mà vẫn rất tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, xe còn 4 chế độ lái gồm Eco (tiết kiệm), Comfort (tiện nghi), Smart (thông minh), Sport (thể thao) và 2 chế độ địa hình là Sand (cát), Mud (bùn).

Toyota Corolla Cross

Nếu bạn muốn lựa chọn một mẫu xe Toyota khác, Corolla Cross là sự lựa chọn không thể tốt hơn trong tầm giá trên dưới 700 triệu đồng ở thời điểm này. Tất nhiên sẽ chỉ là phiên bản thấp nhất của mẫu xe B-SUV này.

Toyota Corolla Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8/2020 và ngay lập tức tạo nên sức hút mạnh mẽ với người dùng. Xe có 3 phiên bản gồm 1.8G, 1.8V và 1.8HV với giá bán 755, 860, 955 triệu đồng.

Nhưng thực tế, người mua lúc này sẽ chỉ cần bỏ ra từ 695-705 triệu đồng đã có thể mua được Corolla Cross 1.8G. Toyota Corolla Cross sở hữu động cơ 1.8L công suất 138 mã lực, mô-men xoắn 172 Nm rõ ràng mạnh mẽ hơn đáng kể so với mẫu MPV 7 chỗ giá rẻ của thương hiệu này.

Nếu như Veloz Cross sử dụng khung gầm của Daihatsu, Corolla Cross lại sử dụng khung gầm TNGA-C toàn cầu của Toyota nên chất lượng chắc chắn vượt trội hơn so với mẫu MPV 7 chỗ. Đổi lại, Corolla Cross 1.8G sẽ bị cắt nhiều trang bị do là phiên bản thấp cấp nhất của dòng xe này.

Honda HR-V

Khi ra mắt vào tháng 5/2022, Honda HR-V thế hệ mới được công bố với 2 phiên bản L (826 triệu đồng) và RS (871 triệu đồng) nên với tầm tiền 700 triệu đồng, thật khó để tính đến việc lựa chọn mẫu xe của Honda.

Nhưng giờ đây, với sự bổ sung phiên bản G với giá xe là 699 triệu đồng, Honda HR-V đã có thể được xem như là một sự lựa chọn phù hợp nếu bạn không muốn lấy Toyota Veloz Cross.

Honda HR-V G vẫn được trang bị động cơ 1.5L nhưng thay vì động cơ turbo tăng áp như 2 phiên bản L và RS, xe chỉ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên cho công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT.

Dù không mạnh mẽ bằng nhưng so với Toyota Veloz Cross, mẫu xe của Honda vẫn vượt trội hơn hẳn về khả năng vận hành. Tất nhiên, người mua mẫu xe này sẽ phải chấp nhận một số trang bị không bằng Veloz Cross như ghế nỉ, bảng đồng hồ analog, vô-lăng nhựa,...

