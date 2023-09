‘The Industries of the Future’ (Công nghiệp tương lai)

Alec Ross trình bày cái nhìn tương lai về cách các ngành công nghiệp đang phát triển và sự ảnh hưởng của xu hướng công nghệ đối với chúng. Được xây dựng dựa trên sự hiểu biết sâu sắc và những thông tin đa dạng từ nhiều quốc gia, cuốn sách mang đến cho độc giả cái nhìn đa chiều, sâu sắc về con người đã làm thay đổi CNTT như thế nào và CNTT đóng vai trò quan trọng ra sao.

Cuốn sách tập trung vào 5 lĩnh vực quan trọng: Robot, AI và biến đổi công việc; Mã hóa và bảo mật; Ngành công nghệ sinh học; Khoa học dữ liệu; Ngành công nghệ viễn thông. Bằng cách kết hợp phân tích chi tiết và tài liệu nghiên cứu, tác giả đã giải thích cách những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Ross không chỉ trình bày các xu hướng mà còn thảo luận về tầm quan trọng và thách thức do chúng mang lại. Thêm vào đó, ông thường xuyên đề cập đến các ví dụ và câu chuyện cụ thể, giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách những khái niệm trừu tượng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế.

The Industries of the Future là một tài liệu quý về sự tác động của công nghệ. Tác giả đã cố gắng đưa ra một cái nhìn rộng mở và sâu sắc về tương lai, mở ra nhiều cơ hội cho người đọc suy ngẫm về cách chúng ta tương tác với công nghệ và cách nó sẽ thay đổi thế giới xung quanh.

‘Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future'

Đây là một cuốn sách tuyệt vời mà Ashlee Vance viết để khám phá sâu hơn về cuộc đời và sự nghiệp đầy thách thức của Elon Musk, một trong những nhân vật táo bạo nhất của thế giới công nghệ.

Cuốn sách là một hành trình hấp dẫn từ cuộc sống ban đầu của Elon Musk ở Nam Phi cho đến bao nhiêu thách thức mà ông phải đối mặt khi xây dựng những công ty nổi tiếng toàn cầu như Tesla và SpaceX. Tác giả không chỉ nêu lên thành công rực rỡ mà không ngần ngại đề cập đến những thất bại, khó khăn Musk phải trải qua.

Tác giả tạo ra một tác phẩm chi tiết và sống động bằng cách tìm hiểu kỹ lưỡng và trò chuyện với người thân, bạn bè và đồng nghiệp của Musk. Điều này giúp người đọc có cái nhìn chân thực và tổng quan về con người ông, từ những đặc điểm cá nhân đến tầm nhìn về sự phát triển bền vững và tương lai của nhân loại.

Điểm đáng chú ý là cách tác giả tận dụng các sự kiện thực tế và tình tiết thú vị làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Tuy nhiên, một số độc giả cho rằng cuốn sách này có thể bám sát quá nhiều vào chi tiết kỹ thuật và công việc kinh doanh khiến cho trải nghiệm đọc trở nên khá nặng nề đối với những người không quen thuộc với ngôn ngữ công nghệ.

‘Lập trình và cuộc sống’

Là tác phẩm kết hợp giữa lĩnh vực CNTT và cuộc sống cá nhân, tạo nên một góc nhìn độc đáo về cách lập trình có thể ảnh hưởng đến cả khía cạnh con người.

Không chỉ đơn thuần là một cuốn sách hướng dẫn về kỹ thuật lập trình, Jeff Atwood mang lại góc nhìn cá nhân và chân thành về cuộc hành trình của một lập trình viên. Tác giả kể chuyện mình bắt đầu học lập trình, những thách thức và bài học cùng với trải nghiệm thú vị trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Ông tận dụng các ví dụ và tình huống từ cuộc sống hàng ngày để minh họa cách lập trình có thể giải quyết những vấn đề thực tế. Từ quản lý thời gian đến làm việc nhóm, tất cả được nhấn mạnh trong bối cảnh của một lập trình viên. Tuy nhiên, nếu đang tìm kiếm một tài liệu tập trung nhiều vào khía cạnh kỹ thuật của lập trình, có thể bạn sẽ cảm thấy thiếu điều này trong cuốn sách của Jeff Atwood.

‘Thinking In Java’

Cuốn sách này không chỉ giúp người đọc hiểu rõ về ngôn ngữ lập trình Java mà còn hỗ trợ hình thành tư duy lập trình hướng đối tượng.

Từ cách khai báo biến, quản lý bộ nhớ đến việc sử dụng các tính năng của Java như đa hình, kế thừa và giao diện, Bruce Eckel đã thể hiện khả năng giảng dạy rất tốt trong việc truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu. Không chỉ dừng lại ở cách viết mã nguồn, ông còn nói đến các nguyên tắc thiết kế và quy tắc trong lập trình, giúp người đọc phát triển khả năng viết mã sạch, dễ đọc và dễ bảo trì.

Thinking In Java là một tài liệu quan trọng cho bất kỳ lập trình viên Java nào. Cuốn sách giúp bạn hiểu sâu về Java từ việc trình bày cú pháp và tính năng của ngôn ngữ, cách hình thành tư duy lập trình viên chất lượng và thấu hiểu về các nguyên tắc thiết kế lập trình.

‘Code dạo ký sự - Lập trình viên đâu chỉ biết Code’

Sau quá trình du học, tác giả Phạm Huy Hoàng mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm khi theo học lập trình và kỹ năng tích lũy được qua cuốn Code dạo ký sự - Lập trình viên đâu chỉ biết Code với giọng văn hài hước để người đọc có thể cảm nhận được những trải nghiệm thú vị về lập trình, những bài học từ thất bại và thành công nằm giữa dòng code.

Tác giả không chỉ giới hạn cuốn sách trong việc trình bày về mã nguồn và kiến thức kỹ thuật, mà còn đưa ra cái nhìn tổng thể về cuộc sống và sự phát triển của một lập trình viên, những trải nghiệm, suy tư và cảm xúc trong hành trình sáng tạo và học hỏi.

Phạm Huy Hoàng không ngần ngại chia sẻ thách thức mà một lập trình viên phải đối mặt, từ việc hiểu lầm đồng nghiệp cho đến khoảnh khắc cảm giác bế tắc với việc giải quyết vấn đề. Điểm ấn tượng của cuốn sách là cách người viết liên kết giữa lập trình và cuộc sống thường ngày.

Ngọc Thủy