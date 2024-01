Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bưởi là loại trái cây an toàn, vỏ dày nên có nhiều ưu điểm. Quả bưởi có năng lượng không cao, 100g bưởi chỉ bằng 1/3 quả chuối tiêu. Bưởi còn chứa nhiều vitamin C, không bị hao hụt do chế biến. Bưởi còn là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, kali và vi chất. Lượng nước trong bưởi nhiều nên giúp bạn giải khát, cung cấp nước cho cơ thể.

100g bưởi chứa 38 kcal, 0,76g protein, 9,62g carbohydrate, 1g chất xơ, 61mg vitamin C. Vì vậy, bưởi tốt trong việc giảm cân, kiểm soát cân nặng. Với hàm lượng calo thấp như trên, đây là trái cây tuyệt vời cho chế độ giảm cân.

Các bệnh nhân tim mạch, đái tháo đường được khuyên sử dụng bưởi thay thế các trái cây ngọt khác. Tuy nhiên, mỗi ngày, mọi người chỉ nên ăn lượng vừa đủ.

Bưởi có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Thiện Chí.

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông Y Hà Nội cho biết, bưởi có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Đây là một trong những trái cây được ưa thích ở nước ta, phù hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài múi bưởi, vỏ, cùi bưởi cũng rất quý trong cuộc sống hằng ngày. Đây là vị thuốc tốt, dễ ứng dụng vào các bài thuốc đơn giản cho gia đình.

Theo y học cổ truyền, vỏ bưởi có vị đắng, cay, thơm, tính bình, có tác dụng trừ phong, hóa đờm, tiêu phù thũng, đau ruột, trường phong.

Hiện nay, vỏ bưởi hay được dùng chế biến dầu gội đầu thảo dược. Bạn có thể dùng vỏ bưởi để nấu nước gội đầu giúp mượt tóc, ngăn ngừa tóc rụng. Vỏ xanh chứa nhiều tinh dầu dùng trong ăn uống không tiêu, nôn nghén ở phụ nữ.

Tinh dầu trong vỏ bưởi còn chữa chứng hôi miệng rất tốt. Bạn lấy vỏ bưởi khô nấu nước, cho thêm muối để súc miệng hằng ngày, hiệu quả rõ rệt sau một tuần lần sử dụng. Dân gian thường sử dụng vỏ bưởi nấu nước xông với các loại lá chứa nhiều tinh dầu khác để giải cảm.

Vỏ bưởi cũng chứa nhiều flavonoid có tác dụng bảo vệ thành mao mạch, bền vững, ngăn ngừa tai biến, hạ huyết áp. Trong vỏ bưởi chứa naringin, men peroxidaza, đường ramnoza, amylase, hesperidin, vitamin A, C. Những hoạt chất này làm vỏ bưởi trở thành một loại nguyên liệu tốt cho việc làm đẹp da, hỗ trợ giảm sự xuất hiện nếp nhăn hoặc tàn nhang.

Theo Đông y, cùi bưởi có vị cay, ngọt, hơi đắng, tính ấm. Pectin trong cùi bưởi hạn chế hấp thu chất béo, giảm mỡ máu. Chất nhầy pectin còn là lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm cơn đau dạ dày. Người ta hay dùng cùi bưởi sấy khô, nấu nước uống thay trà để giảm mỡ máu. Cùi bưởi sấy khô hầm và lấy nước, cho thêm mật ong, muối giúp giảm ho hiệu quả.

Bạn có thể giữ lại vỏ bưởi, treo lên ngăn ngừa muỗi, côn trùng khá hiệu quả. Hằng ngày, người dân vẫn sử dụng cùi bưởi để nấu chè, làm gỏi, nem chay giúp kiểm soát mỡ máu hiệu quả, ngăn tình trạng mỡ máu cao.

Lưu ý, khi sử dụng vỏ, cùi bưởi không nên ăn lúc đói vì gây cồn cào, khó chịu. Ngoài ra, vỏ bưởi có thể tồn dư thuốc trừ sâu, nếu bạn không biết cách chế biến, làm sạch thì có thể vô tình đưa lượng thuốc đó vào cơ thể. Với một số người đang uống thuốc điều trị ung thư hay các bệnh lý khác, cần tư vấn bác sĩ trước khi dùng vỏ, cùi bưởi.