1. Mitsubishi Xpander: 1.285 xe

Tháng 1/2024, Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu phân khúc MPV với doanh số 1.285 xe, giảm 54,2% so với tháng 12/2023 trước đó (bán 2.809 xe) và tăng 44,3% so với cùng kỳ năm 2023 (bán 713 xe). Kết quả này cũng giúp Xpander vươn lên đứng vị trí thứ 1 trong bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất thị trường, tăng 1 bậc so với tháng 12/2023.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander hiện được phân phối với 3 phiên bản gồm 1 bản số sàn MT và 2 bản số tự động AT tiêu chuẩn và AT Premium. Giá bán Mitsubishi Xpander hiện tại từ 560-658 triệu đồng.

Riêng Mitusbishi Xpander Cross là mẫu xe mới ra mắt vào cuối tháng 2/2023 chỉ có 1 phiên bản với giá 698 triệu đồng.