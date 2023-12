Ngày 18/12 tại Hà Nội, Tổng Công ty Hóa chất & Dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty /PVChem) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và hoạt động SXKD năm 2024 và Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024.

Ông Bùi Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Bùi Minh Tiến; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền Thông & Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn Trần Quang Dũng; Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Vũ Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn; Về phía PVChem có Chủ tịch HĐQT Trương Đại Nghĩa; Tổng giám đốc Phan Công Thành; các Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc và đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị cùng hơn 100 đại biểu người lao động của PVChem.

Hội nghị đã nghe các Báo cáo Tổng kết Công tác Đảng, Hoạt động SXKD, Hoạt động Công đoàn, Công khai tài chính quỹ phúc lợi, khen thưởng của Tổng Công ty trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.

Trong năm 2023, hoạt động SXKD của PVChem tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức từ khối lượng công việc giảm (các nhà điều hành thăm dò khai thác dầu khí thay đổi kế hoạch khoan chuyển sang năm 2024), giá các nguyên liệu hóa chất/hóa phẩm đầu vào vẫn giữ ở mức cao đến việc cạnh tranh quyết liệt với các nhà thầu trong nước và quốc tế về cung cấp dịch vụ.

Trước bối cảnh đó, ngay từ đầu năm 2023, sau khi đánh giá đầy đủ và toàn diện các rủi ro có thể tác động tới hoạt động SXKD, PVChem đã đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành để ứng phó với những biến động có thể xảy ra từ phương án thúc đẩy sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, nhập khẩu, dự trữ hàng tồn kho và tiêu thụ sản phẩm, đầu tư có trọng điểm, tập trung vào các dự án trong chuỗi giá trị của Tập đoàn, quản trị dòng tiền linh hoạt, hiệu quả đáp ứng tốt nhất cho hoạt động SXKD và đầu tư,...

Do đó, năm 2023 hoạt động SXKD của PVChem đã ghi nhận kết quả tích cực. PVChem đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính hợp nhất do ĐHĐCĐ thông qua trước thời điểm 01 tháng của năm kế hoạch với Tổng Doanh thu đạt 3.050 tỷ đồng vượt 22% kế hoạch năm 2023, bằng 103% so với năm 2022; Tổng Lợi nhuận trước thuế ước 58,3 tỷ đồng vượt 39% kế hoạch năm 2023, tăng 51% so với năm 2022.

Đặc biệt, PVChem đã thành công trong công tác tăng vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng lên 812 tỉ đồng để phục vụ triển khai các dự án mới. Bên cạnh đó, năm 2023 PVChem tiếp tục đảm bảo được việc làm và duy trì thu nhập ổn định cho người lao động trong Tổng công ty.

Năm 2024, dự kiến sẽ tiếp tục là năm có nhiều thử thách và khó khăn trong hoạt động SXKD của PVChem, tương tự như năm 2023. Chính vì vậy, để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024, PVChem sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm 04 nhóm nhiệm vụ chính là sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, đầu tư dự án mới, công tác tái cấu trúc - đổi mới doanh nghiêp và công tác tài chính.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Petrovietnam đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của PVChem trong bối cảnh thị trường, kinh tế khó khăn hơn năm trước. Ông nhận định, năm 2023 PVChem có 6 điểm sáng: Tinh thần đoàn kết; Hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính; Mảng dịch vụ phát triển tốt; Tăng vốn thành công; Dự án PP filer Marter Batch/Compound từ bột PP đã cho ra những lô sản phẩm đầu tiên; Việc làm và thu nhập của người lao động được duy trì, ổn định.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2024, ông Bùi Minh Tiến cho rằng, lãnh đạo, cán bộ công nhân viên PVChem cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn…

Ông Bùi Minh Tiến và khách mời thăm quan khu trưng bày sản phẩm PP Filler Masterbatch/Compound của PVChem

Nhân dịp Hội nghị, PVChem cũng cho ra mắt lô sản phẩm PP Filer Marter Batch/Compound từ bột PP đầu tiên là chất độn nhựa được sử dụng phổ biến trong quá trình gia công thành phẩm nhựa.

Doãn Phong