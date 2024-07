Công tác thu hút, xúc tiến đầu tư đạt kết quả tích cực; nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu, khảo sát và đầu tư vào tỉnh. Số dự án đầu tư gấp 3,4 lần và số vốn đăng ký gấp 5,8 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Các công trình trọng điểm tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cùng với tín hiệu tích cực của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hộ dân cư giúp cho hoạt động xây dựng đạt mức tăng khá.

Các công trình trọng điểm của Nhà nước, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và dự án xây dựng nhà máy sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được triển khai nhanh cùng với nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở khu vực hộ dân cư gia tăng, góp phần tích cực vào tăng trưởng ngành xây dựng của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2024 theo giá so sánh 2010 tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, các công trình trọng điểm của Nhà nước tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công: Dự án tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (2022 - 2027) có tổng mức đầu tư 5.995 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng cầu Bến Mới (2022 - 2024) có tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi (2022 - 2025) tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng...

6 tháng đầu năm, ngành xây dựng Nam Định đạt mức tăng khá.

Dự án cầu vượt sông Đáy thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng (2023 - 2024) tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng; Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối (2023 - 2024) tổng mức đầu tư khoảng trên 22.000 tỷ đồng với chiều dài đi qua tỉnh Nam Định trên 55 km và 145 vị trí chân cột...

Khu vực ngoài Nhà nước phát triển cơ sở hạ tầng xúc tiến, thu hút đầu tư: Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng; Khu công nghiệp Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc; Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng; Cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên; Cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản; Cụm công nghiệp Giao Thiện, huyện Giao Thủy…

Bên cạnh đó, Dự án Nhà máy Xuân Trường II Công ty cổ phần May Sông Hồng; Cơ sở sản xuất dệt may Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam; Cơ cở sản xuất giày Công ty cổ phần Xây dựng Minh Tiến… tiếp tục được thi công xây dựng.

Với các dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Nhà máy sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của Tập đoàn Quanta Computer Inc; Nhà máy dệt nhuộm Công ty TNHH Top Textiles tại Khu công nghiệp Rạng Đông; Nhà máy dây cáp kết nối truyền tín hiệu Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam; Phân xưởng 2 nhà máy sản xuất giày da Công Ty TNHH Golden Victory Việt Nam; Dự án sản xuất sản phẩm nhựa và sản phẩm Melamine Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam.

Dự án điện năng lượng mặt trời (giai đoạn 1) Công ty cổ phần Dệt nhuộm Sunrise; Xây dựng nhà máy Công ty TNHH Jaan - E; Nhà máy sản xuất nhôm Công ty TNHH nhôm Nam Sung Việt Nam; Nhà máy may quần áo Công ty TNHH Nice Power; Nhà xưởng sản xuất đế và lót giầy thể thao Công ty TNHH đồ dùng thể thao Victory VN,…

Để đạt được những thành quả đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP (5/1/2024) của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy - HĐND tỉnh.

Khánh Vy