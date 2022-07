62 dự án điện gió dở dang: Bộ Công an vào cuộc, Bộ Công Thương ra giải pháp mới

Bộ Công an vào cuộc rà soát cơ chế với các dự án điện gió dở dang Báo chí đưa tin mới đây Bộ Công an đề nghị Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin về các hợp đồng tín dụng, tình hình dư nợ, phân loại nợ đối với chủ đầu tư các dự án điện gió. Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an) đang thu thập thông tin, tài liệu về tình hình cấp phép, đầu tư các dự án điện gió tại Việt Nam. Theo văn bản, có 62 dự án không kịp vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021 để hưởng giá bán điện ưu đãi theo quyết định 37 và 39 của Thủ tướng. Do đó, chủ đầu tư các dự án điện gió không có doanh thu, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến nghĩa vụ trả nợ vay cho các tổ chức tín dụng. Việc này nhằm tham mưu cho Chính phủ về cơ chế, chính sách mua bán điện từ các dự án điện gió vận hành sau 1/11/2021, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, đề nghị cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước phối hợp, rà soát cung cấp thông tin, tài liệu về các hợp đồng tín dụng, tình hình dư nợ, phân loại nợ đối với chủ đầu tư của 62 dự án điện gió và các dự án có tình trạng tương tự.