We Were Once a Family (Chúng ta từng là một gia đình)

Tháng 3/2018, Jennifer Hart cùng vợ Sarah Hart và 6 đứa con nuôi của họ lái xe lao khỏi một vách đá ở Mendocino, bang California, Mỹ. Vụ việc gây chấn động nước Mỹ, đặc biệt là vì bức chân dung mà vợ chồng Hart miêu tả cho những người khác về một cặp đôi yêu nhau nhận nuôi con trẻ.

Trên thực tế, đã có sự lạm dụng và bỏ bê; năm 2019, bồi thẩm đoàn của nhân viên điều tra nhất trí phán quyết rằng, vợ chồng Harts định chết cùng với 6 đứa con của họ: Markis, 19 tuổi; Jeremiah và Abigail đều 14 tuổi; Devonte, 15 tuổi; Hannah, 16 tuổi và Ciera, 12 tuổi.

Tác giả Roxanna Asgarian, một nhà báo làm việc tại bang Texas, người phụ trách mục tòa án và luật pháp của báo The Texas Tribune, đi sâu vào những thất bại mang tính hệ thống dẫn đến vụ giết người - tự sát này trong cuốn sách We Were Once a Family: A Story of Love, Death, and Child Removal in America (tạm dịch: Chúng ta từng là một gia đình: Câu chuyện về tình yêu, cái chết và bỏ con ở Mỹ).

Nhà xuất bản Farrar, Straus và Giroux mô tả cuốn sách là “tiết lộ về những mảnh đời dễ bị tổn thương” và “sự phơi bày kinh hoàng về hệ thống chăm sóc, nuôi dưỡng và nhận con nuôi tạo ra thảm kịch này”. Sách được phát hành từ 14/3/2023.

When Crack Was King (Khi ma túy đá là vua)

Nhà báo Donovan X. Ramsey viết về đại dịch ma túy đá của những năm 1980 và 1990 ở Mỹ trong tác phẩm sắp xuất bản. Dự kiến Nhà xuất bản One World sẽ cho ra mắt When Crack Was King (tạm dịch: Khi ma túy đá là vua) vào ngày 11/7/2023.

Ramsey, cựu nhà báo của Los Angeles Times, gọi cuốn sách là “một lịch sử của con người”. Trong video do nhà xuất bản đăng tải, Ramsey cho biết có cảm hứng viết sách sau nhiều năm theo dõi cộng đồng da đen, cộng đồng da màu và hệ thống pháp luật hình sự.

When Crack Was King theo chân 4 cá nhân: “Elgin Swift, một nguyên mẫu của ngành công nghiệp và tham vọng của Mỹ, đồng thời là con trai của một người cha nghiện ma túy đá, người đã biến tổ ấm của họ thành 'ngôi nhà ma túy đá'; Lennie Woodley, từng nghiện ma túy đá và làm gái mại dâm; Kurt Schmoke, thị trưởng lâu năm của thành phố Baltimore, người sớm ủng hộ phi hình sự hóa và Shawn McCray, nhà hoạt động cộng đồng, thần đồng bóng rổ, thành viên sáng lập của Zoo Crew - nhóm buôn bán ma túy khét tiếng nhất ở thành phố Newark, bang New Jersey - Mỹ".

The Teachers (Giáo viên)

Trong cuốn The Teachers (Giáo viên) ra mắt ngày 14/3/2023, phóng viên điều tra kiêm diễn giả Alexandra Robbins kể câu chuyện về ba giáo viên khi họ định hướng một năm trong lớp học của mình.

Theo Nhà xuất bản Dutton, có “Penny, giáo viên dạy toán cấp hai ở miền Nam, người đã vật lộn với nhóm nhân viên độc hại tại một ngôi trường lớn trong một thị trấn nhỏ; Miguel, giáo viên giáo dục đặc biệt ở miền Tây nước Mỹ đấu tranh cho học sinh của mình với tư cách một nhà giáo dục và nhà hoạt động; Rebecca, giáo viên tiểu học ở bờ Đông nước Mỹ phải nỗ lực để sắp xếp và xác định cuộc sống ngoài trường học”.

Bà Robbins cũng phỏng vấn hàng trăm giáo viên khác trên toàn nước Mỹ, những người cởi mở về tất cả những gì họ trải qua với tư cách là nhà giáo dục của giới trẻ.

Tạp chí Publishers Weekly gọi The Teachers là một nghiên cứu ấn tượng và sâu sắc nhằm củng cố luận điểm rằng Mỹ đầu tư chưa đủ vào giáo dục trẻ em.

Collision of Power (Va chạm quyền lực)

Martin Baron, Tổng biên tập The Washington Post nghỉ hưu năm 2021. Trước đó, làm việc ở 3 tờ báo, ông đã dẫn dắt các nhà báo dưới quyền gặt hái Giải thưởng Pulitzer danh giá. Tháng 10/2023, ông sẽ trình làng cuốn sách Collision of Power (tạm dịch: Va chạm quyền lực).

Nhà xuất bản Flatiron Books mô tả sách của ông Baron là “một tác phẩm phi hư cấu hoành tráng đặc tả cuộc đấu tranh quyền lực ghê gớm giữa chính trị, tiền bạc, truyền thông và công nghệ”.

Giống như một số tác phẩm khác của các nhà báo nổi tiếng Maggie Haberman và Bob Woodard, Collision of Power có thể rất được giới báo chí và công chúng quan tâm.

'The Girl in the Window' and Other True Tales ('Cô gái bên cửa sổ' và những câu chuyện có thật khác)

Bạn có thể nhớ câu chuyện về Danielle, một cô gái ở bang Florida, Mỹ được cảnh sát tìm thấy một mình trong căn phòng đầy gián. Cô bị lạm dụng, bỏ bê và được các chuyên gia mô tả là đứa trẻ “hoang dã”.

Nhà báo Lane DeGregory của Tampa Bay Times đã khám phá ra bi kịch của Dani và giành được giải thưởng Pulitzer về viết phóng sự vào năm 2009. Câu chuyện nổi bật đó của DeGregory cùng với 23 người khác trong 'The Girl in the Window' and Other True Tales (tạm dịch: 'Cô gái bên cửa sổ' và những câu chuyện có thật khác) được Nhà xuất bản Đại học Chicago phát hành tháng 4/2023. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số hơn 3.000 câu chuyện của bà DeGregory trong ba thập kỷ làm báo.

Trang web của nhà xuất bản viết: “Mỗi tác phẩm được tập hợp ở đây - bao gồm cả bài báo đoạt giải Pulitzer - được kèm theo ghi chú về cách họ xây dựng câu chuyện, cùng với những mẹo để các nhà văn phi hư cấu ở mọi cấp độ có thể làm như vậy”.

Gator Country (Đất nước cá sấu)

Gator Country (tạm dịch: Đất nước cá sấu) của bà Rebecca Renner, cộng tác viên tạp chí, kênh truyền hình National Geographic, kể câu chuyện về nạn săn trộm cá sấu thông qua báo cáo, viết về thiên nhiên và tường thuật cá nhân.

“Phạm vi rộng và sống động đến từng chi tiết, Gator Country là một câu chuyện có nhịp độ nhanh về nhiều rủi ro mà con người gặp phải để sống sót ở một trong những cảnh quan đẹp nhất nhưng cũng ghê gớm nhất thế giới và cuộc điều tra bí mật có nguy cơ lật đổ toàn bộ kế hoạch”, Nhà xuất bản Flatiron Books bình luận.

Sách sẽ ra mắt vào ngày 14/11/2023, hứa hẹn tìm ra những nguyên nhân thực sự đằng sau sự tàn phá vùng đất ngập nước Everglades ở bang Florida và các kho báu sinh thái khác trên đất Mỹ.

The Mythmakers (Những người làm nên huyền thoại)

Tiểu thuyết đầu tay của Keziah Weir, biên tập viên cao cấp tạp chí Vanity Fair, có tựa đề The Mythmakers (tạm dịch: Những người làm nên huyền thoại). Nhà xuất bản Simon & Schuster/Marysue Rucci Books phát hành ngày 13/6/2023.

Tiểu thuyết kể về Sal Cannon, một nhà báo trẻ có cuộc đời gần như chạm đáy khi cô tình cờ đọc được truyện ngắn của tác giả tên là Martin Keller. Cô gặp Martin nhiều năm trước tại một sự kiện và bị sốc khi nhận ra câu chuyện kể về mình và thời điểm họ gặp nhau.

Sau đó, Sal bắt đầu nhiệm vụ đọc toàn bộ bản thảo của Martin hiện đã qua đời, khiến cô vướng vào rắc rồi với góa phụ của anh ta - Moira.

“Khi Sal xem qua các bài viết của Martin và tìm hiểu thêm về Moira, câu hỏi về nàng thơ và nghệ sĩ lại nảy sinh, hết lần này đến lần khác”, nhà xuất bản giới thiệu. “Thậm chí còn hơn thế nữa khi câu chuyện về con gái của Martin xuất hiện. Ai sở hữu câu chuyện? Và ai là người còn lại để kể?”.

Linh Nhi