Năm 2023 là một giai đoạn phát triển chóng mặt với những ai theo dõi công nghệ. AI tạo sinh (Generative AI- GenAI) bước vào xu hướng chủ đạo và trở thành tâm điểm gây hứng thú cũng như mối quan tâm trong lĩnh vực công nghệ.

Bài này đi sâu vào các xu hướng AI chính đang định hình hoạt động ngành này vào năm 2024, dựa trên tổng hợp các thông tin từ nhiều nguồn, các chuyên gia hàng đầu trong ngành, tiến bộ công nghệ và động lực thị trường.

Mô hình AI đa phương thức (Multimodal AI Models)

Trong năm 2023, GPT-4 của OpenAI, Llama 2 của Meta và Mistral đều là ví dụ về những tiến bộ vượt bậc đối với các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model-LLM). Công nghệ này vượt xa các mô hình LLM chỉ dựa vào văn bản. Với các mô hình AI đa phương thức như GPT-4 Vision, người dùng có thể kết hợp nội dung dựa trên văn bản, âm thanh, hình ảnh và video để nhắc nhở và tạo nội dung mới.

Năm 2024 là sự xuất hiện và tiến bộ hơn nữa đối với các mô hình AI đa phương thức. Việc tích hợp các khả năng đa phương thức vào hệ thống AI dự kiến sẽ tăng cường tương tác và tạo ra nội dung thu hút nhiều giác quan, mang lại trải nghiệm người dùng trực quan và hấp dẫn hơn. (Forbes, 2024; TechTarget, 2024).

AI tạo sinh (Generative AI-GenAI)

GenAI tiếp tục làm say mê thế giới công nghệ, với khả năng tạo ra nội dung mới, từ văn bản đến hình ảnh và thậm chí cả video. Vào năm 2024, các công cụ tạo hình ảnh được hỗ trợ bởi AI như DALL-E và Midjourney dự kiến sẽ cung cấp video cũng như hình ảnh tĩnh, kết hợp với các chatbot như ChatGPT để xử lý nhiều loại phương tiện hơn và thể hiện hành vi giống với lý luận của con người (The New York Times, 2024).

Xu hướng này không chỉ làm thay đổi các tương tác kỹ thuật số mà còn sẵn sàng giải quyết các nhiệm vụ phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm toán học và khoa học.

AI kết hợp với chuỗi khối (AI and Blockchain)

Trong năm 2024, xu hướng kết hợp AI và Blockchain nổi bật là một phần trong loạt các phát triển đáng chú ý của trí tuệ nhân tạo. Đây là sự kết hợp của hai công nghệ tiên tiến, tăng cường bảo mật và minh bạch trong các lĩnh vực như tài chính, y tế và chuỗi cung ứng. Tích hợp này giúp cải thiện khả năng phân tích dữ liệu và quản lý hồ sơ một cách an toàn, mở ra cơ hội mới cho sự đổi mới và hiệu quả.

Kết hợp với các xu hướng khác như mô hình AI đa phương thức, AI tạo sinh, AI trong chăm sóc sức khỏe và phục hồi môi trường, tăng cường AI, tuân thủ và quy định về AI, cũng như tích hợp AI vào sản phẩm tiêu dùng, AI và Blockchain là một phần quan trọng trong sự phát triển tổng thể của lĩnh vực AI. Cả hai đều đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành các giải pháp công nghệ tương lai, phản ánh sự tiến bộ không ngừng và tiềm năng đổi mới của AI và công nghệ liên quan.

AI trong phục hồi môi trường và chăm sóc sức khỏe (AI in Healthcare)

Những đột phá về AI vào năm 2024 được dự đoán sẽ mang lại những trường hợp sử dụng đầu tiên, đặc biệt là trong phục hồi môi trường và chăm sóc sức khỏe. AI được thiết lập để đóng một vai trò biến đổi trong việc hỗ trợ phục hồi các rạn san hô, vốn rất quan trọng đối với hệ sinh thái biển và đang bị đe dọa nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và ô nhiễm (Forbes, 2023).

Trong chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo đang cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân và tối ưu hóa hoạt động.

Google đang phát triển một công cụ chẩn đoán dựa trên AI để thực hiện các cuộc vấn đáp về sức khỏe. Công cụ này được gọi là AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) và được tinh chỉnh để có thể thực hiện các cuộc hỏi đáp giữa thầy thuốc và người bệnh.

AMIE được đào tạo trên các tập dữ liệu thực tế bao gồm những chẩn đoán của các bác sỹ, tóm tắt về bệnh án và các cuộc trò chuyện lâm sàng thực tế. Nó được đánh giá là vượt trội hơn các bác sĩ chuyên khoa trong các cuộc hội thoại với bệnh nhân. (MedicalXpress, 2024)

Tăng cường AI (AI Augmentation)

Xu hướng chiến lược trong năm 2024 đang hướng tới việc ưu tiên tăng cường trí tuệ nhân tạo (AI) so với việc tự động hóa hoàn toàn các công việc.

Trong khi việc sử dụng AI để tự động hóa các công việc cụ thể có thể mang lại lợi ích ngắn hạn về hiệu quả, nó cũng đặt ra những rủi ro tiềm ẩn không lường trước được. Điều này có thể bao gồm việc mất dần sự kiểm soát của con người đối với quy trình làm việc và khả năng phụ thuộc quá mức vào máy móc.

Ngược lại, việc tăng cường khả năng của AI để hỗ trợ và nâng cao năng suất của những người lao động hiện tại được coi là một cách tiếp cận bền vững hơn. Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất làm việc mà còn thúc đẩy niềm tin và sự tham gia tích cực của nhân viên trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Mục tiêu là tạo ra một môi trường làm việc cộng tác, nơi AI và con người có thể làm việc cùng nhau một cách hiệu quả, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa công nghệ và yếu tố nhân văn trong công việc. (Forbes, 2023).

Tuân thủ và quy định về AI (AI Compliance)

Với sự phát triển nhanh chóng của AI, tuân thủ AI đang phát triển nhằm đảm bảo rằng các công cụ và quy trình AI đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và địa phương.

Tuy nhiên, quy định nội dung liên bang ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ không có chuyển biến đáng kể vào năm 2024, đặc biệt là do tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới (TechCrunch, 2023).

Trong khi đó, Liên minh châu Âu đang tiên phong với các quy định chặt chẽ như GDPR, nhấn mạnh vào sự minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng. Ở châu Á, các nước như Trung Quốc và Nhật Bản đang phát triển khung quy định riêng, tập trung vào sự cân bằng giữa phát triển công nghệ và các vấn đề đạo đức.

Rõ ràng, mỗi khu vực có cách tiếp cận riêng, tạo ra một bức tranh đa dạng về quản lý AI toàn cầu.

AI trong sản phẩm tiêu dùng (AI in consumer products)

AI dự kiến sẽ được tích hợp vào nhiều loại sản phẩm tiêu dùng, từ tủ lạnh, đồ chơi cho đến thiết bị tập thể dục và ô tô. Chatbot sẽ cho phép tương tác với các đối tượng theo cách tương tự như cách người dùng hiện đang tương tác với ChatGPT và công nghệ thị giác AI sẽ cung cấp cho các thiết bị khả năng "nhìn thấy" những gì người dùng đang làm (Tom's Guide, 2024).

CES 2024 đã chứng kiến sự tích hợp rộng rãi của AI vào đa dạng sản phẩm tiêu dùng, đánh dấu xu hướng mạnh mẽ về việc ứng dụng AI trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những điểm nổi bật là sự ra mắt của thiết bị son môi cá nhân AI của L'Oréal, với khả năng sử dụng thực tế ảo để đề xuất màu son từ hàng ngàn lựa chọn. Điều này minh chứng cho cách mà AI có thể cá nhân hóa trải nghiệm người tiêu dùng một cách sâu sắc.

Ngoài ra, trong lĩnh vực ô tô, Amazon và BMW đã giới thiệu tính năng mới dựa trên Alexa LLM, cung cấp một cách tương tác tự nhiên hơn với xe hơi. Volkswagen cũng tích hợp ChatGPT vào dòng xe điện của mình, cho phép người dùng điều khiển giọng nói trong quá trình lái xe.

AI và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024

Ảnh hưởng của AI đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 là một chủ đề đáng quan tâm. Trong đó, AI đang được những người muốn tạo ảnh hưởng sử dụng như một công cụ để gây ảnh hưởng đến dư luận. AI đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh chính trị (TechCrunch, 2023).

Một vấn đề nổi bật là khả năng sử dụng AI để tạo ra thông tin sai lệch hoặc tin giả (fake news). AI có thể dễ dàng tạo ra các bài viết, video, và hình ảnh giả mạo có vẻ chân thực, nhằm mục đích làm méo mó thông tin và ảnh hưởng đến quan điểm của cử tri. Điều này không chỉ gây rối loạn thông tin mà còn có thể làm suy yếu lòng tin của công chúng vào quá trình bầu cử.

Tóm lại, năm 2024 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của AI trong nhiều lĩnh vực, từ sản phẩm tiêu dùng đến chăm sóc sức khỏe và thậm chí ảnh hưởng đến bầu cử Tổng thống Mỹ. Các mô hình AI đa phương thức như GPT-4 và Llama 2 không chỉ nâng cao khả năng tạo sinh nội dung mà còn mở rộng tương tác người máy.

Trong khi đó, việc tích hợp AI vào sản phẩm tiêu dùng, như đã thấy tại CES 2024, đang làm thay đổi cách chúng ta tương tác với công nghệ hàng ngày.

Mặt khác, AI cũng đặt ra những thách thức mới, đặc biệt là trong việc đảm bảo thông tin chính xác và tin cậy trong bối cảnh chính trị. Sự phát triển của AI đòi hỏi sự cân nhắc và điều chỉnh liên tục để tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý và đạo đức.

Đào Trung Thành