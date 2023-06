1. Đùi và vòng 3 to

Một nghiên cứu được công bố trên The BMJ vào năm 2020 cho thấy những người béo bụng có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn, trong khi những người có mông và đùi to có nguy cơ tử vong thấp hơn. Mông và đùi to có tác dụng trong việc ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng, giúp bảo vệ tim và phổi.

2. Nước da hồng hào

Bác sĩ Times, Phó trưởng khoa Chỉnh hình tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Dương Châu, đã đăng một bài báo trên tờ Health Times vào năm 2022, chỉ ra rằng khi con người già đi, tất cả các mô trong cơ thể sẽ có xu hướng lão hóa và lưu lượng máu cũng sẽ chậm lại.

Theo Aboluowang, nếu bạn thấy sắc mặt của người cao tuổi hồng hào, có nghĩa khí huyết của họ lưu thông tương đối thông suốt, các mô và cơ quan đều có thể nhận được dinh dưỡng thích hợp, sắc mặt sẽ hồng hào, trông tươi trẻ hơn.

Răng khỏe mạnh là một phần của dấu hiệu sống khỏe. Ảnh: Businesstoday

3. Sức khỏe răng miệng

Trong những năm gần đây, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vấn đề về răng không chỉ liên quan đến các bệnh như huyết áp cao, tim mạch mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Bác sĩ Times chỉ ra rằng sức khỏe của răng còn liên quan đến thận và các cơ quan khác trong cơ thể, khi các cơ quan trong cơ thể tràn đầy sức sống thì răng sẽ chắc khỏe hơn, tuổi thọ tự nhiên sẽ dài hơn.

4. Vòng eo vừa phải

Nhiều người lớn tuổi không chú ý kiểm soát chế độ ăn uống nên dễ bị béo bụng, đặc biệt đối với phụ nữ, vòng eo sồ sề lại càng gây bất lợi cho sức khỏe.

Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy phụ nữ có vòng eo trên 89cm có nguy cơ tử vong cao hơn 79% so với phụ nữ có vòng eo dưới 71cm. Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Thế giới cũng phát hiện ra rằng cứ tăng 1 inch (2,54cm) vòng eo thì nguy cơ ung thư có thể tăng gấp 8 lần. Vì vậy, vòng bụng của phụ nữ tốt nhất không nên vượt quá 80cm.

5. Ăn ngon miệng hơn

Bác sĩ Đỗ Xương Vương, Phó giám đốc phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Giao thông Tây An, nói rằng khi con người già đi, khả năng trao đổi chất và tiêu hóa giảm sút, chức năng đường tiêu hóa sẽ không còn được tốt như trước.

Nếu sau 60 tuổi lượng thức ăn không khác nhiều so với trước, có nghĩa chức năng của dạ dày và đường ruột tương đối khỏe mạnh. Chỉ khi dạ dày và đường ruột khỏe mạnh thì cơ thể mới có cơ hội hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng.

6. Dung tích phổi tốt

Dung tích phổi tốt, chứng tỏ hệ hô hấp khỏe mạnh. Ảnh: Commonhealth

Đồng thời, bác sĩ Đỗ Xương Vương cho rằng dung tích phổi tốt cũng là một trong những đặc điểm của tuổi thọ. Chất lượng cuộc sống của chúng ta nằm ở việc hít vào và thở ra. Những người có dung tích phổi tốt có nghĩa là hệ thống hô hấp khỏe mạnh, cảm giác luôn tràn đầy năng lượng, biểu hiện khi đi bộ hay leo cầu thang không bị hụt hơi.

7. Đôi chân linh hoạt

Trương Ngân Cương, Trưởng khoa Chỉnh hình tại Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Giao thông Tây An, cho biết trong một bài báo đăng trên tạp chí Sức khỏe Nhân dân Nhật báo năm 2021 rằng, khi mọi người già đi, chân và bàn chân của họ có thể bị chuột rút và không linh hoạt, có thể gan bị tổn thương. Vì gan chủ quản gân cốt, gân cốt thiếu can huyết nuôi dưỡng, sẽ có chuột rút và chân và bàn chân không linh hoạt.

8. Thái độ lạc quan

Tiến sĩ Cương cho biết sức khỏe tinh thần có tác động đặc biệt lớn đến sức khỏe thể chất. Những người sống thọ đều có suy nghĩ tích cực trong cuộc sống, ít khi nóng giận hay mất bình tĩnh, ngay cả khi gặp khó khăn, thất bại cũng giữ thái độ lạc quan.

9. Ngủ ngon

Tiến sĩ Vương chỉ ra rằng khi nhiều người già đi, chất lượng giấc ngủ của họ suy giảm và thời gian ngủ bắt đầu ngắn lại, điều này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái cảm giác của họ trong ngày.

Nếu trạng thái giấc ngủ và thời gian ngủ có thể được đảm bảo sau 60 tuổi, thì cơ thể của người đó nhất định sẽ khỏe mạnh, trông trẻ hơn và có xu hướng sống lâu hơn.

Hà Vũ