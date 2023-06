XEM CLIP:



Tối 5/6, thông tin từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, hồi 17h53 cùng ngày, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại Trung tâm chăm sóc xe hơi Carplus có địa chỉ tại 318 đường Nguyễn Văn Giáp (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm).

Quy mô nhà xưởng được xác định rộng 300m2, cao 1 tầng với tường gạch lửng, phía trên quây tôn.

Khu xưởng sửa chữa ô tô bị cháy rộng khoảng 300m2

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu bắt lửa, dễ cháy nên hỏa hoạn đã lan sang nhà trọ bên cạnh rộng khoảng 200m2.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng 4 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm Chữa cháy & CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Ô tô nhãn hiệu Mercedes bị cháy một phần

Nhiều ô tô bị cháy nằm sâu bên trong nhà xưởng

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm thiệt hại bên trong nhà xưởng.

Đến 19h, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng cứu hỏa ngăn không cho cháy lan sang các nhà xung quanh, đồng thời phun nước dập tàn, làm nguội hoàn toàn.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn 8 ô tô và làm cháy một phần ô tô nhãn hiệu Mercedes.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.