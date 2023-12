{"article":{"id":"2223306","title":"AI định hình năm 2023, đạn và phiếu bầu sẽ là tâm điểm 2024","description":"Theo hãng tin Reuters, trong khi sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là chủ đề nổi bật của năm 2023 thì năm 2024 sẽ được định hình bởi những viên đạn và các lá phiếu.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phieu-bau-1-1200.jpg?width=768&s=E3B_L1O1_ipfJU-JTQ-TQQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phieu-bau-1-1200.jpg?width=1024&s=P50vupUJaj8vH8DnkVvmiw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phieu-bau-1-1200.jpg?width=0&s=EpsoRgRxaR9R4NrvLwsB4Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phieu-bau-1-1200.jpg?width=768&s=E3B_L1O1_ipfJU-JTQ-TQQ\" alt=\"phieu-bau-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/phieu-bau-1-1200.jpg?width=260&s=nD09dHFw0JtnhGh6vZIiHQ\"></picture>

<p>Làm thế nào để tổng hợp những tin tức quan trọng nhất trong năm 2023? Câu trả lời chính là sử dụng AI. Phóng viên Reuters đã nhờ ứng dụng ChatGPT của công ty OpenAI và Bard của Google, hai trong số những công cụ AI phổ biến nhất, làm việc này. </p>

<p>Phản hồi của hai ứng dụng trên cho thấy sức mạnh của AI cũng như những thiếu sót của nó, trong trường hợp này là biên tập theo tiêu chuẩn của Reuters và khi so sánh với biên tập viên là con người. </p>

<p>ChatGPT trả lời: \"Với tư cách là một AI, tôi không quyền truy cập các sự kiện đang diễn ra trong thời gian thực hay internet để biết các sự kiện cụ thể của năm 2023\". Vì thế, ứng dụng này đã đưa ra những thông tin như cộng đồng quốc tế đã nhất trí giảm đáng kể lượng khí thải carbon vào năm 2030, các nhà khoa học đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối với một loại vắc xin ngừa ung thư chưa được đặt tên và Liên Hợp Quốc đang làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm kết thúc nhiều thập kỷ căng thẳng địa chính trị ở một khu vực không xác định trên thế giới. </p>

<p>Bard đưa ra bản tóm tắt tin tức chính xác hơn về tình hình xung đột Nga - Ukraine, điều gì đã xảy ra với nền kinh tế toàn cầu, chi tiết về sự phát triển của công nghệ, gồm cả AI. Tuy nhiên, ứng dụng này bỏ lỡ tin về cuộc xung đột Israel - Hamas. </p>

<p>Tuy nhiên, ngay cả khi AI không thể sánh ngang với một nhà báo, thì sự xuất hiện của công nghệ này vào năm 2023 đã hứa hẹn một sự thay đổi sâu sắc. </p>

<p>Năm 2024 được cho là sẽ mang dấu ấn của các lá phiếu và những viên đạn. </p>

<p>Hồi tháng 10, chiến binh Hamas tấn công nam Israel, làm khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng, 240 người bị bắt làm con tin. Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas đã châm ngòi cho một chiến dịch trả đũa quy mô lớn của Israel. Tel Aviv đã tấn công Hamas và các nhóm chiến binh khác ở Gaza suốt nhiều tuần, khiến hơn 1 triệu người ở dải đất ven biển phải sơ tán và làm hơn 14.000 người Palestine, trong đó có 5.000 trẻ em, thiệt mạng. </p>

<p>Việc tạm ngừng bắn và thả con tin, tù nhân của <a href=\"https://vietnamnet.vn/the-gioi/giao-tranh-israel-hamas-sk0008AC.html\">Hamas và Israel</a> kéo dài hơn 1 tuần hồi cuối tháng 11 đã kết thúc, song giao tranh có vẻ sẽ kéo dài tới năm 2024. </p>

<p>Cuộc xung đột ở Ukraine cũng không có dấu hiệu chậm lại. Các lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh ở phía đông và nam của Ukraine, nhưng động lực của cả hai bên gần như đã chững lại. Chìa khóa cho bất kỳ sự thay đổi nào trong bế tắc hiện nay nằm ở Washington và Brussels, lẫn Moscow và Kiev. </p>

<p>2024 cũng là năm kinh tế Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn ngay cả khi Bắc Kinh và Washington cố gắng hàn gắn quan hệ. Nếu ông Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2024, mọi thứ sẽ lại bị đảo lộn một lần nữa. Cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ trong năm tới sẽ là sự kiện chính trị lớn, song những câu chuyện quan trọng khác cũng sẽ xuất hiện từ các phòng bỏ phiếu trên toàn cầu. </p>

<p>Mùa xuân tới, hơn 900 triệu cử tri đủ tư cách ở Ấn Độ sẽ đi bỏ phiếu để quyết định số phận chính trị của Thủ tướng Narendra Modi. Mexico cũng có thể gạt bỏ truyền thống và bầu Thị trưởng Mexico Claudia Sheinbaum làm nữ Tổng thống đầu tiên. Một cuộc bầu cử cũng sẽ diễn ra ở Nga.</p>

