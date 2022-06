Người đàn ông tử vong sau khi ăn cá lóc nướng

Công an huyện Bù Đăng sáng nay (9/6) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm.

Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Theo xác minh ban đầu, ngày 6/6, ông Tuấn mua cá lóc về nhà rồi tổ chức ăn nhậu với bạn. Sau khi nhậu xong, do ăn không hết số cá lóc nên ông này đem cất đi.

Đến chiều 7/6, ông Tuấn lấy cá lóc ra nướng lại để ăn. Sau khi ăn xong ông này có biểu hiện nôn ói, đi cầu ra máu, có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đến trưa 8/6 đã tử vong tại bệnh viện.

Xuân An