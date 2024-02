Trong dịp gặp gỡ giao lưu đầu năm 2024 giữa các thành viên CLB Sài Gòn Classic Car (thành lập từ năm 2011) và CLB Rally The Globe (Anh quốc) đến Việt Nam từ 27/1 để tham dự hành trình mang tên “Road to Hanoi Marathon” đi qua 4 nước Đông Nam Á, bên cạnh việc huy động hơn 60 chiếc xe cổ thì nhóm người mê xe Việt đã dành tặng món quà hết sức độc đáo tới những người bạn ngoại quốc là bộ tranh vẽ xe. Đây là tác phẩm vẽ tay được thực hiện bởi các hoạ sĩ, kiến trúc sư sẵn đam mê chơi xe cổ, phác họa lại những chiếc xe của CLB Rally The Globe mang đến Việt Nam.

Anh là Vũ Đức Chiến, Kiến trúc sư - Founder Urban Sketchers Vietnam, người khởi xướng bộ tranh cho biết bản thân anh và nhóm bạn đã bắt tay rất nhanh vẽ lại các xe đến Việt Nam dựa trên danh sách của Ban tổ chức, và chỉ trong vài ngày trước buổi giao lưu xe cổ đã hoàn thành và đóng khung. "Do thời gian của đoàn xe cổ quốc tế bị gấp gáp, nên bộ tranh chúng tôi không tặng được hết mà sẽ phải chia số tranh còn lại khi đoàn xe đến Hà Nội tới đây. Nhưng với những chủ xe đã nhận quà, họ cho biết rất ngạc nhiên và bày tỏ sự ấn tượng về bức tranh vẽ lại chiếc xe của mình", anh Chiến kể lại.

Dưới đây là bộ tranh xe cổ vẽ tay được thực hiện hoàn toàn ngẫu hứng về đoàn xe trong thành trình “Road to Hanoi Marathon” kéo dài từ ngày 28/1 đến 23/2/2024.

Chrysler 75 Roadster đời 1929 (Ảnh: Nguyễn Huế) và tranh ký hoạ của KTS Bùi Hoàng Bảo.

Chrysler 75 Roadster đời 1929 qua nét vẽ của KTS Vũ Đức Chiến - Founder Urban Sketchers Vietnam.

Rockne Six 75 đời 1932 (Ảnh: Nguyễn Huế) và tranh vẽ của KTS Vũ Đức Chiến

Bentley Speed 8 đời 1947 (Ảnh: Nguyễn Huế) và qua tranh vẽ của KTS Vũ Đức Chiến.

Bentley DHC đời 1936 (Ảnh: Gerard Brown) và tranh vẽ của hoạ sĩ Lục Thum

Aston Martin Mark II đời 1934, ảnh chụp của Gerard Brown và tranh vẽ của KTS Nguyễn Đình Việt (Đà Nẵng)

Bentley 4½ Le Mans đời 1927 (Ảnh: Gerard Brown) và tranh vẽ của KTS Vũ Đức Chiến

Mercedes-Benz 230 SL đời 1966 (Ảnh: Nguyễn Huế) và tranh vẽ của KTS Vũ Đức Chiến

Ford Escort đời 1972 (Ảnh: Nguyễn Huế) và tranh vẽ của KTS Vũ Đức Chiến

Volvo PV544 đời 1961 (Ảnh: Nguyễn Huế) và tranh vẽ của KTS Vũ Đức Chiến

Ford Coupe V8 đời 1939 (Ảnh: Gerard Brown) và tranh vẽ của KTS Xuân Hồng

Jaguar Mk 2 đời 1961 (Ảnh: Nguyễn Huế) và tranh vẽ của KTS Xuân Hồng

Porsche 911 đời 1974 (Ảnh: Gerard Brown) và tranh vẽ của KTS Nguyễn Anh Tài (Đà Nẵng)

Bộ tranh vẽ tay của KTS Lê Minh Đức (TP.HCM)

