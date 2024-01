Sáng nay, 28/1, gần 100 chiếc xe cổ hàng hiếm từ nhiều thương hiệu khác nhau hội tụ tại trường đua Đại Nam, Bình Dương. Đây là chương trình giao lưu giữa cộng đồng chơi xe cổ Việt Nam và Câu lạc bộ (CLB) xe cổ nổi tiếng Rally The Globe (trụ sở tại Vương quốc Anh), mở đầu cho chuyến hành trình xuyên 4 nước Đông Nam Á (Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Lào) mang tên “Road to Hanoi Marathon” của Rally The Globe.

Bên cạnh 26 chiếc ô tô cổ sản xuất từ năm 1927 đến 1974 của những người sưu tầm xe đến từ 10 quốc gia gồm Anh, Mỹ, Thụy Sĩ, Bỉ, Nam Phi, Hà Lan, Đức, Ý, CH Séc, New Zealand thuộc CLB Rally The Globe là số lượng đông đảo hơn 60 chiếc của các thành viên CLB xe cổ Sài Gòn và CLB xe cổ Hà Nội. Có thể nói, đây là sự kiện giao lưu quốc tế chính thức với quy mô lớn nhất từ trước tới này đối với cộng đồng chơi ô tô cổ ở Việt Nam.

Điểm nổi bật hấp dẫn nhất là hầu hết các xế cổ trong chương trình đều thuộc diện hàng hiếm, cực chất của các thương hiệu siêu xe và xe sang lâu đời như Bentley, Porsche, Mercedes, Fiat, Triumph, Volvo, Jaguar... với số tuổi đều từ 50 năm trở lên. Trong đó, 2 chiếc xe cổ nhất trên 90 năm tuổi đến từ Anh quốc là chiếc Bentley 4 ½ Le Mans sản xuất năm 1927 (96 tuổi) và chiếc Chrysler 75 Roadster sản xuất năm 1929 (94 tuổi). 4 chiếc xe cổ trên 80 năm tuổi là Aston Martin Mark II 1934 (89 năm tuổi) và Ford Coupe V8 1939 (84 năm tuổi) đến từ Anh quốc, Chevrolet Fangio 1938 (85 năm tuổi) đến từ Thụy Sĩ, Bentley DHC 1936 (87 năm tuổi) đến từ Mỹ.

Ngay từ sáng sớm ngày 28/1, các thành viên tham gia hành trình mang tên “Road to Hanoi Marathon” chuẩn bị xe để tụ hội tại Đại Nam, Bình Dương. Đoàn xe cổ của CLB Rally The Globe lưu trú tại khách sạn Mai House (Ảnh: Gerard Brown)

Không hiếm thấy cảnh chủ xe vừa chân ướt chân ráo đến Việt Nam đã vội chui gầm kiểm tra xe. (Ảnh: Gerard Brown)

Đoàn xe đến từ những người chơi xe cổ lên đường từ 6 giờ sáng, xuất phát từ TP.HCM thẳng đến khu du lịch Đại Nam, Bình Dương. Từ trái sang phải, xe Ford Escort RS1600 đời 1973 của người chơi đến từ Anh quốc, hai xe Peugoet 203 đời 1958 và Mercedes-Benz 220 đời 1968 của người chơi xe cổ Việt Nam (Ảnh: Huỳnh Minh Hiệp)

Xe sang Porsche 911 Targa đời 1973 đến từ Anh quốc (ảnh: Huỳnh Minh Hiệp)

Xe cổ Ford Escort RS1600 đời 1973 đến từ Anh quốc (ảnh: Huỳnh Minh Hiệp)

Các xe cổ của CLB Rally The Globe từ 8 quốc gia Âu- Mỹ được vận chuyển bằng đường biển đến Việt Nam, sau khi được chủ xe kiểm tra và tự lái đến Đại Nam để trưng bày và giao lưu với những người yêu xe cổ Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Huế)

Chia sẻ với PV VietNamNet, vợ chồng người Anh- ông bà Keith và Norah Ashworth lái chiếc Bentley 4 ½ Le Mans 1927 nói: "Tôi đã xem thời tiết thấy sẽ thuận lợi, không có mưa. Tôi đã tìm hiểu trước, những con đường ở chặng hành trình tới này có nhiều đoạn thật sự nhỏ và khó đi nhưng tôi mong nó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời, đi qua những vùng đất xinh đẹp." (Ảnh: Nguyễn Huế)

Một người mê xe cổ Việt Nam thoả mãn sự tò mò khi trực tiếp được xem chiếc Bentley 4 ½ Le Mans 1927 gần 100 tuổi có giá bán lên tới gần 1 triệu USD (Ảnh: Nguyễn Huế)

Chị Lê Ngọc Bảo Trâm- thành viên CLB xe cổ Sài Gòn tạo dáng bên chiếc Triumph Spitfire 1968 (ảnh: Nguyễn Xuân Thủy)

Nhà sưu tập xe cổ Huỳnh Minh Hiệp trên chiếc 𝗖𝗶𝘁𝗿𝗼𝗲𝗻 𝟮𝗖𝗩

Chủ chiếc Mercedes-Benz 350 SL đời 1971 đang kiểm tra lại khoang máy nhân lúc dừng nghỉ giao lưu ở Đại Nam ( Ảnh: Nguyễn Huế)

Một chiếc Chevrolet Fangio đời 1937 cực hiếm. Đây là chiếc xe cổ chưa từng xuất hiện tại Việt Nam dù trước đây đã có khá nhiều loại xe của Mỹ lăn bánh trên đường phố Sài Gòn (Ảnh: Nguyễn Huế)

Chủ chiếc Rockne Six 75 đời 1932 vui vẻ chụp hình kỷ niệm với một bạn trẻ người Việt (Ảnh: Nguyễn Huế)

Độc đáo và hấp dẫn không kém là hàng chục chiếc xế cổ đến từ CLB xe cổ Sài Gòn tham gia giao lưu (Ảnh: Nguyễn Huế)

Đây là nghi thức lăn bánh qua cổng chào của chiếc xe Chrysler 75 Roadster đời 1929 dẫn đầu đoàn mang số 1 đã đánh dấu cho chặng đường 6.866km kéo dài 27 ngày xuyên 4 nước Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Sau 2 tiếng giao lưu tại trường đua Đại Nam, đoàn xe khởi động lên TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Chiếc Rockne Six 75 đời 1932 gặp sự cố buộc phải nằm lại TP.HCM để sửa chữa. Hiện, các thành viên chơi xe cổ Việt Nam đang hỗ trợ nhiệt tình sửa chữa để chiếc xe kịp tham gia hành trình tiếp theo (Ảnh: Huỳnh Phương)

Theo anh Nguyễn Xuân Thủy, một thành viên Sài Gòn Classic Car Club, đây là lần đầu tiên đoàn xe cổ nước ngoài Rally The Globe đến Việt Nam và giao lưu chính thức với cộng đồng chơi xe cổ ở Việt Nam. Đón tiếp chính ở chặng đầu là CLB xe cổ Sài Gòn.

"Trước đây, giới chơi xe cổ nước ngoài đến Việt Nam tham quan và trải nghiệm chủ yếu là mang tính cá nhân với các cuộc gặp gỡ nhỏ lẻ. Lần này, quy mô số lượng xe nhiều hơn và tổ chức chuyên nghiệp. Anh em chơi xe cổ Việt Nam mặc dù gần Tết rất bận rộn nhưng đều rất hào hứng với sự kiện giao lưu kết nối này. Nhiều người đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước... có thêm dịp gặp gỡ, trò chuyện về đam mê xe cổ đặc biệt ý nghĩa trong không khí đón Xuân 2024", anh Thủy nói.

Nhân dịp này, CLB xe cổ Sài Gòn đã chuẩn bị món quà độc đáo là loạt tranh ký họa từng chiếc xe tham gia hành trình do kiến trúc sư- họa sĩ Nguyễn Văn Chiến sáng tác khiến cho những người bạn đến từ nước ngoài vừa thích thú vừa ấn tượng.

Theo kế hoạch, đoàn 26 chiếc xe cổ của CLB Rally The Globe sẽ có mặt tại Việt Nam 16 ngày, tại Campuchia 2 ngày, tại Thái Lan 5 ngày, tại Lào 4 ngày. Hành trình xe cổ sẽ trải nghiệm các cung đường và văn hóa Việt Nam trong 5 ngày ở chặng đầu từ 28/1- 2/2, sau khi đi xuyên qua 3 quốc gia thì quay trở lại Việt Nam vào ngày 18/2 với điểm đến ở TP. Hà Nội và kết thúc hành trình vào ngày 23/2.

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!