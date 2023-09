Ảnh: Reuters

Các cuộc gặp kín đã diễn ra trong 18 tháng qua tại nhiều địa điểm như Vienna, Áo và New York, Mỹ như một phần của những nỗ lực ngoại giao hậu trường. Các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh những lo ngại an ninh ảnh hưởng tới Anh và cộng đồng quốc tế, gồm cả những chủ đề như thiếu hụt ngũ cốc và an toàn hạt nhân.

Tuy nhiên, Anh không tích cực theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, một nhà ngoại giao cấp cao của Anh xác nhận. Nhà ngoại giao này có tham gia vào một số cuộc gặp như vậy.

Hãng tin Sky News dẫn lời các nhà ngoại giao Anh cho biết: "Chúng tôi giữ liên lạc và chúng tôi cảm thấy việc duy trì một cuộc đối thoại mở trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine là rất quan trọng. Chúng tôi không ký kết thỏa thuận hòa bình thay cho bất cứ ai, nhưng điều quan trọng là giữ đường dây liên lạc đó luôn mở".

Một phát ngôn viên của Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) cho biết, các cuộc gặp với giới chức Nga thực sự đã diễn ra, nhưng chỉ khi nó được coi là cần thiết. Quan chức này bác bỏ những khẳng định rằng các cuộc gặp đó là đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Theo phát ngôn viên FCDO, các tuyên bố đó không đáng tin và không chính xác.