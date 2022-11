Anh loại tập đoàn Trung Quốc khỏi dự án nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân Sizewell B ở Anh. Ảnh: NY Times

Tờ The New York Times dẫn thông báo của Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Anh (BEIS) cho biết, đây là khoản đầu tư trực tiếp đầu tiên của nước này cho một nhà máy điện hạt nhân mới trong hơn 3 thập niên qua. "Việc Chính phủ Anh đầu tư vào Sizewell C sẽ hỗ trợ dự án tiếp tục phát triển... Khoản đầu tư này cho phép Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc rút khỏi dự án".

Theo tuyên bố, Chính phủ Anh sẽ nắm 50% cổ phần và phần còn lại sẽ do tập đoàn điện lực EDF của Pháp - chịu trách nhiệm xây dựng nhà máy, nắm giữ.

CGN đã nhận được một số tiền để từ bỏ số cổ phần mà họ nắm giữ trước đó. BEIS không tiết lộ bao nhiêu phần của khoản đầu tư sẽ được chuyển cho CGN nhưng lưu ý rằng, nó sẽ bao gồm chi phí mua lại, mọi khoản thuế phải trả và lợi nhuận thương mại của công ty cho tới nay.

CGN nắm 20% cổ phần của dự án theo một thỏa thuận được ký từ năm 2015. Công ty sẽ hỗ trợ tài chính và phát triển tổng cộng 3 nhà máy điện hạt nhân ở Anh, trở thành đối tác nhỏ với EDF tại các nhà máy điện Hinkley Point, Sizewell C và là nhà phát triển chính tại một nhà máy ở Bradwell, Essex.

Hinkley Point C đang trong quá trình xây dựng và CGN vẫn là một đối tác trong dự án. Sizewell C mới ở giai đoạn phát triển ban đầu và các quan chức Anh cho biết sẽ cần thu hút các nhà đầu tư tư nhân để tài trợ thêm cho dự án. Cho tới nay, vẫn chưa có thông tin nào liên quan tới số phận nhà máy thứ ba.

Thông báo mới về dự án Sizewell C được đưa ra khi Chính phủ Anh lo ngại về sự tham gia của Trung Quốc vào các lĩnh vực nhạy cảm như điện hạt nhân và thông tin liên lạc. London lo ngại sự hiện diện của các công ty Trung Quốc sẽ dẫn tới các rủi ro an ninh.