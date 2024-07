Nhiều nơi trên cả nước có mưa, cục bộ mưa to Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định tình hình khí tượng trên cả nước từ 20-26/7. Cụ thể: Khu vực Bắc Bộ Từ 20-21/7: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm). Từ 22-26/7: có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông (thời gian mưa tập trung vào đêm). Khu vực Trung Bộ Từ 20-21/7: có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ 22-26/7: ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Từ 20-21/7: có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ 22-26/7: có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Khu vực Hà Nội Từ 20-21/7: có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ 22-26/7: có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trong mưa giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi, trung du cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét và trượt lở đất.