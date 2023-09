Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (24/9), ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 8h sáng nay có nơi trên 50mm như: Bình Tân (Quảng Ngãi) 74.2mm, Quốc Oai (Lâm Đồng) 65.4mm, La Ngà (Đồng Nai) 100.2mm,...

Dự báo thời tiết, ngày và đêm nay, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Đáng lưu ý, từ 25-27/9, khắp Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa, có nơi mưa rất to. Trong đó, ở Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Nam Bộ trong đó có TP.HCM vào đợt mưa lớn, khả năng ngập úng ở vùng trũng. Ảnh minh họa: Hoàng Giám

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Liên quan đến đợt mưa này, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, là do rãnh áp thấp qua Nam Bộ hoạt động mạnh dần lên. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ cũng đang mạnh dần. Mưa thường tập trung vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng nhận định xa hơn, trong thời kỳ từ 21/9-20/10, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ dưới và có nơi thiếu hụt từ 20-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong khi đó, các khu vực khác có tổng lượng mưa xấp xỉ trên và có nơi cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 20-30%. Đặc biệt, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Trong bản tin 10h sáng nay, cơ quan khí tượng cho biết, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp gây mưa giông ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

Dự báo, ngày và đêm nay, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, những khu vực vùng biển trên tiếp tục có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Biển Đông khả năng sắp có áp thấp nhiệt đới/bão. Ảnh minh họa

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 1,5-2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trước đó, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 24-25/9, khu vực giữa Biển Đông khả năng cao hình thành một vùng áp thấp gây thời tiết xấu.

Khoảng 25-26/9, dự báo vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, trong thời kỳ từ 21/9-20/10, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Trung Bộ.