Tại lễ vinh danh Cambridge ngày 11 và 12/5 tại Hà Nội và TP.HCM, Apollo English xác lập hai kỷ lục do Viện Kỷ lục Việt Nam ghi nhận, gồm: "Lễ trao chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge cho nhiều học viên nhất Việt Nam" và "Lễ trao chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge cho nhiều học viên đạt điểm tuyệt đối nhất Việt Nam".

Ban lãnh đạo Apollo và các học viên tại buổi lễ. Ảnh: Apollo English

Đây là cột mốc quan trọng, minh chứng cho chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc tế, khẳng định cam kết đầu ra của Apollo English.

Ông Thang Văn Phúc (thứ hai từ trái) và ông Hoàng Thái Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải), đại diện của Tổ chức kỷ lục Việt Nam, trao hai tấm bằng kỷ lục cho các đại diện Apollo English. Ảnh: Apollo English

Ảnh: Apollo English

Chị Thanh Bình, một phụ huynh chia sẻ, khi con chị theo học tại Apollo, chị nhận thấy sự chủ động và tự tin ở con khi giao tiếp với các thầy cô cũng như khi có cơ hội nói chuyện với các bạn nước ngoài. Chị Bình rất vui khi trong kỳ thi Cambridge vừa qua, con đạt kết quả tuyệt đối ở kỹ năng: Nói, Đọc và Viết. “Để đạt được kết quả này, đầu tiên là sự cố gắng, nỗ lực của con; song bên cạnh đó, cũng nhờ sự hỗ trợ sát sao cũng như năng lực chuyên môn của các thầy cô tại Apollo”, chị Bình nói.

Bà Kate Steenkamp - Giám đốc học vụ cấp cao Apollo English phát biểu Ảnh: Apollo English

Tại buổi lễ, bà Kate Steenkamp - Giám đốc học vụ cấp cao Apollo English đã chúc mừng các học viên đã xuất sắc chinh phục kỳ thi Cambridge danh giá.

“Được công nhận kỷ lục Việt Nam cho lễ vinh danh Cambridge lần này là niềm vinh dự to lớn, nhưng không gì có thể quan trọng hơn những khoảnh khắc được chứng kiến ánh mắt dõi theo của bố mẹ và nụ cười của con. Đây chính là động lực để chúng tôi làm tốt hơn trong mỗi ngày làm việc. Thành tựu này là minh chứng cho sự bền bỉ, trí tuệ và tinh thần không bỏ cuộc của tất cả các em. Các em đã chứng minh cho thế giới thấy và quan trọng hơn hết là cho chính bản thân thấy được sự quyết tâm và khả năng vượt qua mọi thách thức. Những kỹ năng này chính là hành trang vô giá giúp các em nắm bắt thành công trong tương lai”, bà Kate Steenkamp nói.

Học viên Apollo nhận chứng chỉ tại buổi lễ

Các đánh giá theo chuẩn Cambridge đang trở nên ngày một quan trọng khi trở thành tấm vé thông hành mở ra rất nhiều các cơ hội học tập, làm việc tại các môi trường quốc tế. Hơn 25.000 trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức hàng đầu trên toàn cầu đã công nhận chuẩn đánh giá Cambridge, gồm các tổ chức giáo dục lớn ở Mỹ và Canada, tất cả các trường đại học ở Úc, New Zealand, Anh...

Gần đây, tại Việt Nam, Bộ GD-ĐT đã chính thức miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT đối với học sinh có chứng chỉ Cambridge trình độ B1.

Với tinh thần “Where the best become better”, Apollo English là một trong những đơn vị khảo thí đầu tiên được ủy quyền từ Cambridge. Là hệ thống luôn cam kết đầu ra trong suốt 30 năm, Apollo mang lại một chương trình giáo dục vượt trội, với mục tiêu không chỉ thành thạo tiếng Anh mà còn là thành công học thuật và phát triển kỹ năng sống cần thiết cho tương lai.

Apollo đã và đang áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến và nền tảng giáo dục hiện đại. Khác với phương pháp truyền thống chờ đợi vào kết quả cuối kỳ, Apollo tập trung vào việc theo dõi sát sao, đánh giá liên tục, giúp phát hiện sớm tiềm năng và điểm cần cải thiện, để từ đó có thể đồng hành và hỗ trợ mỗi bước đi của học viên.

(Nguồn: Apollo English)