Công nghệ thứ 7:

Apple bị cấm bán iPhone 16 tại Indonesia

iPhone 16 của Apple bị cấm bán tại Indonesia do các vấn đề liên quan đến cam kết đầu tư và giấy chứng nhận tỷ lệ nội địa hóa.

Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita xác nhận, iPhone 16 bị cấm bán ở nước này cho đến khi Apple thực hiện các cam kết đầu tư và gia hạn giấy chứng nhận tỷ lệ nội địa hoá - TKDN.

Indonesia cấm Apple bán iPhone 16 do liên quan đến giấy phép và đầu tư. Ảnh: indonesiasentinel

Trả lời truyền thông địa phương trong sự kiện ngày 8/10, ông Agus cho biết: “iPhone 16 của Apple chưa thể bán ở Indonesia vì việc gia hạn chứng nhận TKDN vẫn đang chờ xử lý, cũng như chờ Apple thực hiện các khoản đầu tư tiếp theo”.

Theo ông Agus, trước đây, Apple đã xin giấy chứng nhận TKDN nên được phép bán sản phẩm ở Indonesia. Tuy nhiên, giấy phép đã hết hạn và phải được gia hạn.

TKDN đề cập đến tỷ lệ nội địa hóa trong một hàng hóa hoặc dịch vụ. Để đạt được chứng nhận, hàm lượng nội địa trong các sản phẩm của Apple phải đáp ứng ít nhất 40% giá trị.

Ông Agus bổ sung, Apple cũng đã không thực hiện được các cam kết đầu tư với đất nước. Truyền thông trích lời bộ trưởng cho hay, “táo khuyết” mới đầu tư 1,48 nghìn tỷ rupiah (94,53 triệu USD), thấp hơn tổng mức cam kết (1,71 nghìn tỷ rupiah).

Nếu Apple thực hiện cam kết đầu tư của mình, chính phủ sẽ cho phép Apple bán iPhone 16 và các sản phẩm mới nhất tại thị trường.

Samsung xin lỗi

Samsung Electronics đăng bài xin lỗi dài sau khi công bố kết quả kinh doanh sơ bộ gây thất vọng, một động thái được đánh giá là bất thường.

Trong một tuyên bố, Jun Young Hyun – tân Giám đốc bộ phận chip Samsung – cho biết công ty sẽ đánh giá lại văn hóa và quy trình tổ chức. “Thay vì tập trung vào các giải pháp ngắn hạn, chúng tôi sẽ tập trung củng cố khả năng cạnh tranh dài hạn”, ông nói.

Samsung gặp bất lợi trên các thị trường quan trọng. Ảnh: Bloomberg

Samsung Electronics – nhà sản xuất memory chip và smartphone lớn nhất thế giới – vừa công bố kết quả kinh doanh quý III sơ bộ. Theo đó, lợi nhuận hoạt động vào khoảng 9,1 nghìn tỷ won (6,8 tỷ USD), so với dự đoán 11,5 nghìn tỷ won.

Chi phí một lần liên quan đến các khoản dự phòng tiền thưởng hiệu suất gây áp lực lên thu nhập. Doanh thu đạt 79 nghìn tỷ won, thấp hơn mức kỳ vọng (81,57 nghìn tỷ won). Kết quả cuối cùng dự kiến được tung ra vào cuối tháng.

Theo ông Jun, “chúng tôi gây lo ngại về khả năng cạnh tranh kỹ thuật, một số người nói đến khủng hoảng mà Samsung đang đối mặt. Là những người lãnh đạo, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm vì điều đó”.

Cổ phiếu Samsung đã giảm giá hơn 20% năm nay do những khó khăn trong các thị trường quan trọng. Chaebol lớn nhất Hàn Quốc tụt hậu so với đối thủ hạng nhì – SK Hynix – trên mặt trận memory chip và cũng không có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực đúc chip so với TSMC.

Mỹ cân nhắc chia tách Google

Bộ Tư pháp Mỹ vừa đưa ra các khuyến nghị về hoạt động kinh doanh của Google trong lĩnh vực tìm kiếm, cho thấy đang xem xét việc chia tách tập đoàn như một biện pháp chống độc quyền.

Mỹ đang xem xét các biện pháp để kiềm chế việc Google độc quyền trên thị trường tìm kiếm Internet. Ảnh: seroundtable

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các biện pháp khắc phục được đề xuất để "ngăn chặn và kiềm chế việc duy trì độc quyền" có thể bao gồm các yêu cầu và điều khoản cấm trong hợp đồng; các quy định về sản phẩm không phân biệt đối xử; yêu cầu về dữ liệu và khả năng liên thông; cùng với các yêu cầu về cấu trúc.

Bộ Tư pháp cũng đang cân nhắc các biện pháp khắc phục về hành vi và cấu trúc nhằm ngăn Google sử dụng các sản phẩm như Chrome, Play và Android để tạo lợi thế cho công cụ tìm kiếm Google và các sản phẩm liên quan đến tìm kiếm so với đối thủ hoặc người chơi mới.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đề xuất hạn chế hoặc cấm các thỏa thuận mặc định và "các thỏa thuận chia sẻ doanh thu khác liên quan đến tìm kiếm và các sản phẩm liên quan".

Điều này có thể bao gồm các thỏa thuận về vị trí của Google trên iPhone và các thiết bị Samsung mà Google đang chi trả hàng tỷ USD mỗi năm. Một giải pháp được đưa ra là cho phép người dùng chọn lựa giữa các công cụ tìm kiếm khác nhau.

Trước đó, vào tháng 8, một thẩm phán Mỹ ra phán quyết Google đang nắm giữ vị thế độc quyền trên thị trường công cụ tìm kiếm.

Phán quyết này xuất phát từ vụ kiện của chính phủ vào năm 2020, cáo buộc Google duy trì thị phần lớn bằng cách tạo ra các rào cản mạnh mẽ để ngăn cản đối thủ cạnh tranh, tạo nên một vòng lặp phản hồi duy trì sự thống trị.

Theo các chuyên gia pháp lý, khả năng cao nhất là tòa án sẽ yêu cầu Google hủy bỏ một số thỏa thuận độc quyền như với Apple. Việc chia tách Google dường như ít có khả năng xảy ra.