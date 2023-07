Sáng 6/7, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Giảm gần 3.000 người chết vì TNGT mỗi năm

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nêu những con số rất ý nghĩa.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18, các cấp, các ngành đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Từ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông được nâng lên, tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế và giảm dần qua từng năm.

Theo ông Long, so với 10 năm trước, TNGT đã giảm 37% số vụ, 29% số người chết và giảm 44% số người bị thương.

“Nếu như năm 2012 TNGT đã làm gần 10 nghìn người chết thì đến năm 2022, số người chết giảm còn gần 7 nghìn người. Như vậy là chúng ta đã kéo giảm được khoảng 3 nghìn người chết mỗi năm vì TNGT, một con số rất nhân văn và ý nghĩa”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Bộ Công an, tình hình ùn tắc giao thông đã được hạn chế, hệ thống kết cấu hạ tầng có bước phát triển mạnh mẽ; chất lượng vận tải ngày càng được nâng cao, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng chỉ rõ, dù đạt được nhiều kết quả nhưng việc triển khai Chỉ thị 18 tại một số địa phương, cơ sở còn nhiều hạn chế; một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, nêu gương trong chấp hành pháp luật về giao thông, còn tình trạng vi phạm, thậm chí vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người, chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế

6 nhóm giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư.

Phó Thủ tướng nêu rõ, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 4 mục tiêu, yêu cầu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu tại Chỉ thị số 23.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu là kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại hội nghị

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu 4 yêu cầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới đã được chỉ rõ trong Chỉ thị 23.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh việc thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm được nêu cụ thể tại Chỉ thị 23, yêu cầu cần triển khai đồng bộ.

Xây dựng lực lượng, hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, điều đáng ghi nhận qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 18, các cấp uỷ, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng. Từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng bộ, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, sự đồng thuận trong nhân dân được nâng cao hơn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đầu tư hạ tầng giao thông, nhiều vấn đề mới, cách làm hay, có hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình.

Tuy nhiên, bà Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh, những nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị 23 cần phải được thực hiện đồng bộ, nhất quán, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bà Trương Thị Mai cho biết, mọi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải gương mẫu trước nhân dân. Phải nghiêm cấm hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông. Cán bộ giữ vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu...

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn các lực lượng được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ; toàn tâm, toàn ý để mang lại hiệu quả trong quá trình bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đó là niềm tin, trách nhiệm mà nhân dân giao cho.