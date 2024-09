Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình dài, không có điểm dừng, sau khi được công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023, chính quyền xã Bắc Trạch tiếp tục xây dựng, củng cố 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi xã có ít nhất 1 mô hình thôn thông minh có mạng di động 3G/4G phủ sóng 100% hộ gia đình, có nhóm/tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả, có hệ thống camera tại các điểm công cộng kết nối với hệ thống camera của xã, có ứng dụng công nghệ số trong công tác thông tin tuyên truyền nhằm bảo đảm thực hiện thông tin, tương tác 2 chiều với người dân...

Bắc Trạch là xã đầu tiên về đích nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Quảng Bình.

Đối với nhiều xã, xây dựng thôn thông minh là một trong những tiêu chí khó thực hiện thì với xã thuần nông như Bắc Trạch lại càng khó hơn. Tuy nhiên, sau chưa đầy 8 tháng triển khai, với sự tích cực của chính quyền và nhân dân, thôn 4 đã trở thành thôn thông minh của xã. Thôn này nằm ở vị trí trung tâm xã và đã được huyện công nhận khu dân cư kiểu mẫu từ năm 2023.

Để thực hiện được nội dung này, thôn 4 đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 8 thành viên trẻ tuổi, năng động, am hiểu về công nghệ. Qua đó, đã tuyên truyền, đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân, tạo lập hành vi, thói quen cho người dân biết và xử lý công việc trên môi trường mạng.

Tổ công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, sử dụng nền tảng số, tự bảo vệ mình trên môi trường mạng, tránh bị lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Nhóm Zalo của thôn cũng được sử dụng để phục vụ kết nối, giao tiếp, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, nhiệm vụ của chính quyền địa phương và thôn.

Bên cạnh đó, các trang mạng xã hội cũng tuyên truyền gương người tốt việc tốt, kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, hộ gia đình, các cá nhân ủng hộ vật chất và tinh thần để giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn, đau ốm đột xuất...

Hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu, an toàn, đáng sống, Bắc Trạch đã lựa chọn lĩnh vực nổi trội về an ninh trật tự.

UBND xã Bắc Trạch triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn. Các camera an ninh được lắp đặt tại các tuyến đường chính, các ngõ trọng điểm, điểm giao cắt, khu vực công cộng… 24/24 giờ, tất cả các dữ liệu được ghi lại và truyền về máy chủ lắp đặt tại trụ sở UBND xã.

Khi có vụ việc phát sinh, từ những hình ảnh camera an ninh ghi lại, lực lượng Công an xã sẽ báo cáo lãnh đạo địa phương, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, nhận dạng, phục vụ đắc lực cho công tác điều tra. Nhờ đó, Công an xã đã chủ động hơn trong công tác nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc 24/24 giờ.

Thông qua hệ thống camera an ninh, những đối tượng có biểu hiện nghi vấn đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, ý thức chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, tinh thần cảnh giác của người dân ngày càng được nâng cao…; góp phần quan trọng vào kết quả bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Với những nỗ lực đó, năm 2023, xã Bắc Trạch được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong nhiều năm liền, xã không có tệ nạn xã hội và tội phạm nghiêm trọng.

“Thời gian tới, Bắc Trạch sẽ giữ vững và nâng cao giá trị các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 có thêm 2 - 3 khu dân cư kiểu mẫu và thôn thông minh, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm. Qua đó, xây dựng xã Bắc Trạch phát triển bền vững, hiện đại, văn minh và vươn lên tầm cao mới”, ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch chia sẻ.