Bài mẫu viết thư UPU: Tưởng tượng là siêu anh hùng giúp mọi cung đường đều an toàn với trẻ

Năm 2023, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Dưới đây là gợi ý bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 để các bạn học sinh tham khảo.

Trái Đất, ngày 19 tháng 2 năm 2023,



Bạn thân mến,

Mình là Gaoranger đây,

Chắc hẳn bạn vẫn nhớ mình chứ? Ngoài những việc hàng ngày mình vẫn làm như bạn biết đó thì mới đây mình được giao thêm một nhiệm vụ mới là dùng năng lực siêu nhiên để đưa ra các giải pháp, cũng như hành động giúp mọi cung đường trở nên an toàn hơn với trẻ em.

Nhận thêm nhiệm vụ mới đồng nghĩa với khá bận rộn nhưng mình rất vui vì mỗi ngày đều sống rất có ý nghĩa, giúp thế giới loài người.

Mình tiết lộ cho bạn tin này nhé, theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 1,35 triệu người và làm cho hơn 50 triệu người khác lâm vào cảnh thương tật vĩnh viễn. Cùng với đó, hằng năm, nền kinh tế toàn cầu bị thiệt hại khoảng 2,5% tổng giá trị GDP, tương đương khoảng 1.500 tỷ USD do tai nạn giao thông.

Tình hình tai nạn giao thông đang có những diễn biến rất phức tạp, trong đó nhiều trẻ em trở thành nạn nhân “bất đắc dĩ” của tai nạn giao thông.

Với nhiệm vụ mới được giao, mình sẽ sử dụng trí tuệ và kỹ năng để đưa ra các giải pháp sáng tạo cho những thách thức về an toàn đường bộ hiện nay. Để làm được điều này, mình dự định sắp tới sẽ làm việc với các kỹ sư và chuyên gia giao thông vận tải để thiết kế những cung đường hiện đại, phân làn rõ rệt. Điều này chắc chắn sẽ giúp giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông và đương nhiên cùng với đó là các con đường trở nên an toàn hơn cho trẻ em.

Ngoài ra, mình cũng sẽ tham mưu cho lãnh đạo các nước về việc thay đổi luật giao thông đường bộ, sẽ phạt thật nặng những người tham gia giao thông mà vẫn sử dụng rượu bia hoặc không chấp hành tín hiệu đèn thông đường bộ, nhất là người lớn chở trẻ em đến trường.

Giải pháp nhanh và hiệu quả hơn cả là với năng lực sẵn có mình sẽ luôn biết lúc nào trẻ em gặp nguy hiểm, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của chúng. Chính vì thế, mình và các cộng sự sẽ ngay lập tức có mặt để thực hiện công tác hỗ trợ những đứa trẻ thoát khỏi lưỡi hái tử thần do tai nạn giao thông.

Mình cho rằng, bảo vệ trẻ em trước mối nguy về tai nạn giao thông ngoài trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ như mình, còn có trách nhiệm chung của toàn xã hội và sự chung tay của cả cộng đồng trên Trái Đất này.

Đó không chỉ lực lượng chức năng, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống giáo dục và gia đình mà còn là sự gương mẫu, trách nhiệm của người lớn khi tham gia giao thông sẽ là tiền đề hình thành nên ý thức, kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em.

Thư cũng đã dài, mình xin dừng bút tại đây nhé,

Ký tên

Gaoranger!