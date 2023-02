Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52: Hãy tưởng tượng em là siêu anh hùng

Năm 2023, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 có chủ đề là: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Trái Đất, ngày 18 tháng 2 năm 2023

Chào bạn,

Mình là Carol Danvers đây,

Chắc hẳn bạn còn nhớ mình là một nữ phi công làm việc trong Không quân Mỹ chứ? Mình được nhiều người biết đến và ngương mộ khi sở hữu siêu sức khỏe, siêu năng lực, khả năng bay lượn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, miễn nhiễm độc tố, hấp thụ và chuyển hóa năng lượng.

Ngoài nhiệm vụ trong Không quân Mỹ, mới đây mình được giao thêm một nhiệm vụ mới là giải quyết vấn đề an toàn giao thông và làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em.

Bạn biết đó, tai nạn giao thông là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay không chỉ ở đất nước Việt Nam của bạn mà ở cả những quốc gia khác trên thế giới, nguyên nhân chủ yếu là ý thức tinh thần chấp hành luật lệ an toàn giao thông của một số người chưa nghiêm túc.

Với sức mạnh siêu nhiên sẵn có và nhiệm vụ được giao để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì mình sẽ cùng với thế giới loài người tuyên truyền mạnh mẽ về hệ lụy của tai nạn giao thông.

Mình sẽ cùng với những người có tầm ảnh hưởng trên Trái Đất cùng lập ra một tổ chức có tên “vì thế giới không có tai nạn giao thông” trong đó sẽ trang bị cho mỗi người khả năng nâng cao ý thức trong việc tham gia giao thông, cũng như vận động mọi người và nhắc nhở chính mình luôn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

Có như vậy, số vụ tai nạn giao thông cũng như số người thương vong vì tai nạn giao thông mới có thể nhanh chóng giảm đáng kể và nhất là trẻ em không còn là nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông.

Ngoài ra, bạn biết đó, ngoài ý thức tham gia giao thông thì còn do những công trình giao thông bị nhà thầu “rút ruột”.

Có lẽ bạn cũng chẳng còn lạ gì cảnh đường lớn ăn theo lớn, đường nhỏ ăn theo nhỏ, thậm chí đường làng cũng bị “rút ruột”.

Chi phí làm đường thì cao ngất ngưởng nhưng chất lượng thì ngược lại. Nhiều công trình đại lộ, quốc lộ, tỉnh lộ... đều bị ăn bớt.

Hôm trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại không quân Mỹ mình đang trên đường đến thăm một người bạn tại đất nước Việt Nam xinh đẹp của bạn thì mình phát hiện ra một nhóm người đang “ăn bớt” vật liệu từ công trường thi công tuyến đường cao tốc trọng điểm.

Và bạn biết rồi đó, việc con đường kém chất lượng sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông là rất lớn.

Vậy là, mình đã hóa thân và khiến cho thời gian ngừng chuyển động. Nhóm người kia cứ mang vật liệu từ trong công trường đi ra thì mình bằng phép thuật sẵn có lại mang vật liệu trở về công trường.

Và đến lần thứ 3 như thế thì nhóm người này phát hiện ra bất thường và vô cùng lo sợ. Đêm đó, mình đã vào trong giấc mơ của tên “trùm cuối” và cảnh báo hắn về những hành động sai trái, kèm theo đó là lời đe dọa nếu còn tiếp tục những việc xấu xa nhất định sẽ gặp quả báo vô cùng khủng khiếp. Khỏi phải nói tên này sợ hãi đến thế nào...

Vậy là hôm sau hắn tuyên bố với đàn em sẽ dừng việc “ăn cắp” vật liệu và hoàn lương.

Ôi bên Không quân Mỹ lại đang gọi mình vì nhiệm vụ mới rồi, mình xin phép dừng bút tại đây nhé! Mình hẹn gặp nhau ở dịp khác nhé, hy vọng lúc ấy Trái Đất của chúng ta sẽ không còn những vụ tai nạn giao thông nào liên quan đến trẻ em nữa.

Chúc bạn thật nhiều sức khỏe!

Ký tên

Carol Danvers!