Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2022

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

21/05/2022 1,000,000.00 454172.210522.141508.DO THI NGOC THUY UNG HO MS 2022.124 ME CON CO THUY

21/05/2022 1,000,000.00 038140.210522.080945.IBFT Ba Phuong giup Ms 2022.125-2022.126

21/05/2022 1,000,000.00 509693.210522.041032.Ung ho MS 2022.125 (me con co Thuy). tinh Quang Tri

21/05/2022 10,000.00 106017.210522.192304.LE THE VU chuyen khoan

21/05/2022 10,000.00 MBVCB.2039855053.THAO MI PHU chuyen tien.CT tu 0341007181595 THAO MI PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 10,000.00 MBVCB.2039490477.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.126 (be Tong My Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 10,000.00 226646.210522.102116.CAO VINH HUY chuyen tien mien phi qua MoMo

21/05/2022 100,000.00 879320.210522.224252.MS 2022104 phung van long

21/05/2022 100,000.00 774955.210522.184331.nguyen ba namung ho ms 2022.126 be tong my anh

21/05/2022 100,000.00 773325.210522.184201.nguyen ba namung ho ms 2022.114 ong nguyen van trinh

21/05/2022 100,000.00 856155.210522.175642.Ung ho MS2022 126 be Tong My Anh

21/05/2022 100,000.00 255845.210522.160748.Ung ho MS 2022 126 be TONG MY ANH

21/05/2022 100,000.00 847794.210522.151934.PHAM THI THU HONG ung ho MS 2022.126

21/05/2022 100,000.00 522090.210522.145401.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.126 be Tong My Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22141161466505

21/05/2022 100,000.00 454413.210522.123855.Ung ho ma so 2022 095 be Tran Dang Tu Nguyen FT22141046220940

21/05/2022 100,000.00 448648.210522.122734.Ung ho ma so 2022 095 be Tran Dang Tu Nguyen FT22141059048755

21/05/2022 100,000.00 447572.210522.122529.Ung ho ma so 2022 096 gia dinh anh Cuong FT22141156565662

21/05/2022 100,000.00 445943.210522.122220.Ung ho ma so 2022 097 Huynh Huu Tinh FT22141470516643

21/05/2022 100,000.00 444930.210522.122021.Ung ho ma so 2022 098 chau Nguyen Thi Thu Tra FT22141838810640

21/05/2022 100,000.00 444071.210522.121849.Ung ho ma so 2022 099 gia dinh chi Nga FT22141184218813

21/05/2022 100,000.00 442822.210522.121626.Ung ho ma so 2022 201 be Nguyen Thanh Phat FT22141579760162

21/05/2022 100,000.00 441787.210522.121424.Ung ho ma so 2022 102 Huynh Bich Tuyen FT22141314400168

21/05/2022 100,000.00 440488.210522.121201.Ung ho ma so 2022 103 Nguyen Hoang Kieu Anh FT22141037105995

21/05/2022 100,000.00 435909.210522.120346.Ung ho ma so 2022 104 anh Phung Van Long FT22141760204160

21/05/2022 100,000.00 435073.210522.120212.Ung ho ma so 2022 105 Gia dinh chi Luu FT22141236930943

21/05/2022 100,000.00 433146.210522.115854.Ung ho ma so 2022 106 co Nguyen Thi Long FT22141410019418

21/05/2022 100,000.00 430909.210522.115501.Ung ho ma so 2022 109 Nguyen Huu Thu Quynh FT22141009403006

21/05/2022 100,000.00 429923.210522.115317.Ung ho ma so 2022 110 Le Duy Tuan FT22141039718063

21/05/2022 100,000.00 428021.210522.115002.Ung ho ma so 2022 112 anh Hoang Ba Dung FT22141046040464

21/05/2022 100,000.00 426771.210522.114753.Ung ho ma so 2022 113 be Nguyen Hoang Huy FT22141419220900

21/05/2022 100,000.00 425091.210522.114500.Ung ho ma so 2022 114 Anh Nguyen Van Dang FT22141896085348

21/05/2022 100,000.00 978052.210522.114135.MS 2022 126 be Tong My Anh

21/05/2022 100,000.00 419865.210522.113614.Ung ho ma so 2022 115 be Nguyen Phuc Khang FT22141096787148

21/05/2022 100,000.00 418063.210522.113316.Ung ho ma so 2022 116 Gia dinh Ba Trang FT22141296420131

21/05/2022 100,000.00 416847.210522.113116.Ung ho ma so 2022 117 chu Le Van Tan FT22141654875325

21/05/2022 100,000.00 415345.210522.112846.Ung ho ma so 2022 118 Nguyen Phuong Anh FT22141667084801

21/05/2022 100,000.00 414203.210522.112648.Ung ho ma so 2022 119 anh Le Van Mai FT22141078510588

21/05/2022 100,000.00 412544.210522.112408.Ung ho ma so 2022 120 ong Luong Hung FT22141428768691

21/05/2022 100,000.00 410772.210522.112109.Ung ho ma so 2022 121 Nguyen Dinh Nguyen Phuoc FT22141893044823

21/05/2022 100,000.00 409608.210522.111920.Ung ho ma so 2022 122 Em Le Gia Truong FT22141130060587

21/05/2022 100,000.00 408400.210522.111721.Ung ho ma so 2022 123 be H Dung Eban FT22141510218008

21/05/2022 100,000.00 407050.210522.111512.Ung ho ma so 2022 088 be Pham Cong Danh FT22141267090351

21/05/2022 100,000.00 405856.210522.111319.Ung ho ma so 2022 124 ong Nguyen Van Trinh FT22141379040224

21/05/2022 100,000.00 404549.210522.111121.Ung ho ma so 2022 125 me con co Thuy FT22141296340356

21/05/2022 100,000.00 402857.210522.110839.Ung ho ma so 2022 126 be Tong My Anh FT22141040260778

21/05/2022 100,000.00 309017.210522.104703.T ung ho Tong My Anh MS 2022.126

21/05/2022 100,000.00 MBVCB.2038914942.NHAN DANH CHUA 3 NGOI XINUNGHO MS 2022.126 ( be TONG MY ANH ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 100,000.00 MBVCB.2038750885.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.126 (be Tong My Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 100,000.00 245713.210522.075552.Vinh Nam ung ho ms 2022 126 be Tong My Anh

21/05/2022 100,000.00 248008.210522.073939.Ung ho MS 2022 126

21/05/2022 100,000.00 987334.210522.070651.Ung ho NCHCCCL VIET 0398219802

21/05/2022 100,000.00 672242.210522.064612.ung ho MS 2022.125

21/05/2022 2,000,000.00 MBVCB.2039921216.Ung ho MS 2022. 110 (Le Duy Tuan).CT tu 0381002669640 TRAN THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 2,000,000.00 419452.210522.113534.Ung ho MS 2022.126 Tong My Anh FT22141391052504

21/05/2022 2,000,000.00 MBVCB.2039334685.O. BUI KIEN va B. DO THI KY giup MS 2022.126(be TONG MY ANH, X.Tam Phuoc, Bien Hoa, T. DONG NAI).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 2,000,000.00 700356.210522.091533.HOANG THANH HANG Chuyen tien ung ho MS 2022.126 be Tong My Anh

21/05/2022 20,000.00 MBVCB.2040742436.NGUYEN HUU THUAN chuyen tien.CT tu 9902337945 NGUYEN HUU THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 20,000.00 MBVCB.2040594770.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.126 be tong my anh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 20,000.00 775749.210522.072141.ung ho ms 2022 126 be tong my anh

21/05/2022 20,000.00 776491.200522.230855.Ung ho NCHCCCL Anh Thu 0708815408

21/05/2022 200,000.00 738863.210522.141036.VO MINH CHAU Chuyen tien Ung ho MS 2022.126 be Tong My Anh

21/05/2022 200,000.00 MBVCB.2039431535.ung ho ms 2022.126(be Tong My Anh)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 200,000.00 MBVCB.2038643044.MS 2022.126.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 200,000.00 453669.200522.233951.ngo xuan anh thu chuyen tien ung ho MS 2022 125 me con co thuy

21/05/2022 3,000,000.00 MBVCB.2041314880.MS 2022.125 (me con co Thuy).CT tu 0071000973666 LE HONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 3,000,000.00 702965.210522.091753.Ong Tu Van giup do MS 2022.126 be Tong My Anh

21/05/2022 30,000.00 MBVCB.2041001128.NGUYEN HONG THAO vaTHAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.126(be Tong My Anh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 300,000.00 843920.210522.121316.ung ho MS 2022.126 (be Tong My Anh)

21/05/2022 300,000.00 893555.210522.110125.ms 2022.126 tong my anh

21/05/2022 300,000.00 165132.210522.091653.Ung ho MS 2022.125 (me con co Thuy)

21/05/2022 300,000.00 MBVCB.2038722741.Ung ho be Tong My Anh ms.2022.126 .CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 300,000.00 211221.210522.075011.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 126 be Tong My Anh

21/05/2022 5,000,000.00 262448.210522.013446.Ung ho MS 2022.125 me con co Thuy FT22141137050682

21/05/2022 5,000.00 MBVCB.2040903847.Tra Xuan Binh giup ms 2022126.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/05/2022 5,000.00 447574.210522.090330.ung ho MS 2022 126 NAM MO A DI DA PHAT

21/05/2022 5,555.00 444688.210522.090233.ung ho MS 2022 125 NAM MO A DI DA PHAT

21/05/2022 50,000.00 775202.210522.184248.nguyen ba namung ho ms 2022.125 me con co thuy

21/05/2022 50,000.00 772243.210522.184109.nguyen ba namung ho ms 2022.123 be h dung eban

21/05/2022 50,000.00 771337.210522.184021.nguyen ba namung ho ms 2022.122 em le gia truong

21/05/2022 50,000.00 IBVCB.2039848765.Giup ma so 2202.126 be Tong My Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/05/2022 50,000.00 312858.210522.111413.ung ho nhu chua he co cuoc chia ly

21/05/2022 50,000.00 616723.210522.083709.Ung ho NCHCCCCL

21/05/2022 50,000.00 581256.200522.233621.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Trinh 0961158759

21/05/2022 500,000.00 682017.210522.191413.Ung ho Ms 2022 126 be Tong My Anh FT22141947114804

21/05/2022 500,000.00 MBVCB.2040464080.DO THI BINH chuyen tien MS 2022.126 (be Tong My Anh).CT tu 0081000581759 DO THI BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 500,000.00 515036.210522.124822.Ung ho MS 2022.125 (me con co Thuy)

21/05/2022 500,000.00 MBVCB.2039365623.ms 2022 126 uh Tong My Anh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/05/2022 500,000.00 MBVCB.2039320111.HO CONG DUNG chuyen tien ung ho MS2022.126 be Tong my Anh.CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2022 500,000.00 175264.210522.092340.Ung ho MS 2022.126 (be Tong My Anh)

21/05/2022 500,000.00 173526.210522.092231.Ung ho MS 2022.122 (em Le Gia Truong)

21/05/2022 500,000.00 171768.210522.092125.Ung ho MS 2022.123 ( be H Dung Eban)

21/05/2022 500,000.00 169804.210522.092009.Ung ho MS 2022.088 (be Pham Cong Danh)

21/05/2022 500,000.00 168006.210522.091852.Ung ho MS 2022.124 (ong Nguyen Van Trinh)

22/05/2022 1,000,000.00 025132.220522.140400.Ung Ho NCHCCCL THY 0934175860

22/05/2022 1,000,000.00 MBVCB.2042165538.ung ho MS 2022.127 (Be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 0011002400465 TRINH LE MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 1.00 492260.220522.090958.Nguyen Manh Linh chuyen tien

22/05/2022 10,000.00 MBVCB.2043593033.BUI VAN TAM chuyen tien.CT tu 0011004399861 BUI VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 10,000.00 025371.220522.152626.HO VAN PHUONG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET

22/05/2022 10,000.00 381164.220522.131901.NGUYEN THI KIM CHI chuyen tien mien phi qua MoMo

22/05/2022 10,000.00 MBVCB.2042407537.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.127 (be Nguyen Ngoc Vo).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 10,000.00 MBVCB.2042368867.ok.CT tu 1028565211 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/05/2022 10,000.00 845567.220522.114055.NGUYEN VAN ANH chuyen khoan

22/05/2022 100,000.00 MBVCB.2043913300.Ms 2022.126 (be Tong My Anh).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 100,000.00 188215.220522.212826.MS2022.126 TONG MY ANH

22/05/2022 100,000.00 013335.220522.181312.MS 2022 127 be Nguyen Ngoc Vo

22/05/2022 100,000.00 017454.220522.161753.T ung ho be Nguyen Ngoc Vo MS 2022.127

22/05/2022 100,000.00 792456.220522.153438.ms 2022 127 be nguyen ngoc vo

22/05/2022 100,000.00 571085.220522.122436.Ung ho MS2022 127 be NGUYEN NGOC VO

22/05/2022 100,000.00 MBVCB.2042239048.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.127 (be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 100,000.00 MBVCB.2042133509.MS 2022.127 (be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 0451000362240 DOAN HUU NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 100,000.00 MBVCB.2042055497.Ung ho MS 2022.124.CT tu 1027868916 DOAN ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 100,000.00 883027.220522.101512.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.125 me con co Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22143418981004

22/05/2022 100,000.00 664710.220522.094346.Ung ho NCHCCCL

22/05/2022 100,000.00 546968.220522.090453.MS 2022.127-220522-09:04:52 546968

22/05/2022 100,000.00 021900.220522.080714.Ung ho MS 2022 127 Nguyen Ngoc Vo FT22143007708741

22/05/2022 100,000.00 219335.220522.074932.Vinh Nam ung ho ms 2022 127 be Nguyen Ngoc Vo

22/05/2022 100,000.00 787250.210522.233456.Ung ho MS 2022.124 ong Nguyen Van Trinh FT22143961314064

22/05/2022 100,000.00 785351.210522.232519.Ung ho MS 2022.123 Be H Dung Eban FT22143040282457

22/05/2022 100,000.00 784211.210522.231953.Ung ho MS 2022.122 em Le Gia Truong FT22143480565016

22/05/2022 150,000.00 MBVCB.2042083486.DINH NGOC QUYNH CHI chuyen tien.CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 150,000.00 758848.220522.052440.Ung ho MS 2022.104 anh Phung Van Long

22/05/2022 16.00 489428.220522.090724.Nguyen Manh Linh chuyen tien

22/05/2022 20,000.00 MBVCB.2043081348.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.127 be nguyen ngoc vo.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 20,000.00 MBVCB.2042360939.VI THI LAI chuyen tien.CT tu 1019923240 VI THI LAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 200,000.00 MBVCB.2043606085.ung ho em MS 2022.122( em Le Gia Truong).CT tu 0761002356488 BUI THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 200,000.00 404437.220522.175520.MS 2022.123 be H Dung Eban FT22143570326049

22/05/2022 200,000.00 392146.220522.173940.ung ho MS 2022.127 be nguyen ngoc vo FT22143250843183

22/05/2022 200,000.00 MBVCB.2042609791.MS 2022.127.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 200,000.00 151234.220522.134029.Ung ho MS 2022 127 chau Nguyen Ngoc Vo

22/05/2022 200,000.00 MBVCB.2042254027.ung ho ms 2022.127 (be nguyen ngoc vo).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 200,000.00 572875.220522.102814.MS 2022.125 (ME CON CO THUY)-220522-10:28:21 572875

22/05/2022 200,000.00 095846.220522.101836.Ung ho MS 2022.127. Be Nguyen Ngoc Vo FT22143630370453

22/05/2022 200,000.00 496935.220522.094047.ung ho MS 2022 127 be Nguyen Ngoc Vo

22/05/2022 224,161.00 051518.220522.175723.ung ho MS 2022.127 (be Nguyen Ngoc Vo)

22/05/2022 250,000.00 MBVCB.2042483315.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.127( be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 300,000.00 558050.220522.193334.MS 2022.127-nguyen ngoc vo

22/05/2022 300,000.00 MBVCB.2042504035.NGUYEN THUY PHUONG ung ho 2022.127 (be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 0011004036459 NGUYEN THUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 300,000.00 751866.220522.122239.NGUYEN VAN TUAN Chuyen tien ung ho ms 2022.127 be NGUYEN NGOC VO

22/05/2022 300,000.00 853041.220522.114336.ung ho MS 2022 121 Nguyen Dinh Nguyen Phuoc

22/05/2022 300,000.00 720044.220522.114251.ung ho MS 2022 122 em Le Gia Truong

22/05/2022 300,000.00 848560.220522.114203.ung ho MS 2022 123 Be H Dung Eban

22/05/2022 300,000.00 716078.220522.114107.ung ho MS 2022 124 ong Nguyen Van Trinh

22/05/2022 300,000.00 842648.220522.113956.ung ho MS 2022 125 me con co Thuy

22/05/2022 300,000.00 711495.220522.113908.ung ho MS 2022 126 be Tong My Anh

22/05/2022 300,000.00 709852.220522.113825.ung ho MS 2022 127 be Nguyen Ngoc Vo

22/05/2022 300,000.00 934579.220522.102534.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan cac ma so 2022125 va 2022126 va 2022127

22/05/2022 300,000.00 308803.220522.092913.ung ho Ms 2022.127 (be nguyen ngoc vo)

22/05/2022 300,000.00 009373.220522.091132.Chuyen tien ung ho MS 2022.127, be Nguyen Ngoc Vo

22/05/2022 300,000.00 697106.220522.024331.MS 2022.126 FT22143588414087

22/05/2022 300,000.00 MBVCB.2041331425.Ung ho MS 2022.125 (me con co Thuy)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 5,000.00 MBVCB.2041971477.Tra Xuan Binh giup ms 2022128.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/05/2022 5,000.00 MBVCB.2041844240.Tra Xuan Binh giup ms 2022127.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/05/2022 50,000.00 MBVCB.2043899809.Ms 2022.124 ( ong Nguyen Van Trinh).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 50,000.00 931354.220522.092804.Ung ho MS 2022.126 be Tong My Anh

22/05/2022 50,000.00 MBVCB.2041707146.MS 2022.127 (be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2022 500,000.00 922300.220522.182943.MS 2022.127

22/05/2022 500,000.00 730144.220522.114711.Ung ho NCHCCCL Giang 0347510666

22/05/2022 500,000.00 MBVCB.2042134937.ms 2022 127 uh Nguyen Ngoc Vo.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/05/2022 85,000.00 MBVCB.2042885831.HSN Ungho Maso MS 2022127 be Nguyen Ngoc Vo.CT tu 0021001848937 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/05/2022 1,000,000.00 649278.230522.170717.Ung ho MS 2022.128 Le Thanh Minh FT22143488359148

23/05/2022 1,000,000.00 837353.230522.140521.Galle Watch ung ho MS 2022.099 BAOVIETNAMNET FT22143767715662

23/05/2022 1,000,000.00 MBVCB.2045506908.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.128(ong le thanh minh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 1,000,000.00 239936.230522.105937.TRUONG THI LAN ANH ung ho MS 2022-127-be Nguyen Ngoc Vo

23/05/2022 1,000,000.00 670283.230522.075403.Ung ho MS 2022.128 ong Le Thanh Minh. TpHCM

23/05/2022 10,000.00 MBVCB.2046889008.NGUYEN THI HUONG LAN chuyen tien.CT tu 1022434577 NGUYEN THI HUONG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 10,000.00 977942.230522.193818.nhiem vu

23/05/2022 10,000.00 264191.230522.130240.PHAM MINH VUONG chuyen khoan

23/05/2022 10,000.00 MBVCB.2044464462.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.128 (Ong Le Thanh Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 100,000.00 MBVCB.2047296586.DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 2022.128.CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 100,000.00 827934.230522.220510.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.128 ong Le Thanh Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22144947755470

23/05/2022 100,000.00 MBVCB.2047167642.MS 2022 121.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/05/2022 100,000.00 664688.230522.205356.ung ho MS 2022.128 ong le thanh minh

23/05/2022 100,000.00 705568.230522.171804.MS 2022.121 Nguyen Dinh Nguyen Phuoc

23/05/2022 100,000.00 683772.230522.170833.NGUYEN VIET DUNG gui giup do MS 2022.119 anh Le Van Mai

23/05/2022 100,000.00 SHGD:10002000.DD:220523.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.121chuc anh Nguyen Dinh Nguyen Phuocmau khoe

23/05/2022 100,000.00 MBVCB.2046009120.Ung ho MS 2022.113 (be Nguyen Hoang Huy).CT tu 9339898368 LE VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 100,000.00 MBVCB.2045975436.Ung ho ong Le Thanh Minh MS 2022.128.CT tu 9339898368 LE VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 100,000.00 460161.230522.141711.BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO DS KC T2/5/2022 - MS 2022 112 ANH HOANG BA DUNG

23/05/2022 100,000.00 997418.230522.124558.Ung ho MS 2022 128 ong LE THANH MINH

23/05/2022 100,000.00 697603.230522.105839.ung ho ms 2022.128 ong le thanh minh

23/05/2022 100,000.00 803250.230522.104758.MS 2022 128 Ong Le Thanh Minh

23/05/2022 100,000.00 162542.230522.094922.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 128

23/05/2022 100,000.00 117159.230522.094837.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 127

23/05/2022 100,000.00 062240.230522.094742.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 126

23/05/2022 100,000.00 729237.230522.091217.T ung ho ong Le Thanh Minh MS 2022.128

23/05/2022 100,000.00 MBVCB.2044563735.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.128 (Ong Le Thanh Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 100,000.00 266979.230522.080630.Vinh Nam ung ho ms 2022 128 ong Le Thanh Minh

23/05/2022 100,000.00 817579.230522.004743.Ms 2022 126 be Tong My Anh

23/05/2022 100,000.00 817280.230522.004423.Ms 2022 127 be Nguyen Ngoc Vo

23/05/2022 150,000.00 818282.230522.005729.Ms 2022 125 me con co Thuy

23/05/2022 199,999.00 MBVCB.2045907881.MS 2022.125( me con co Thuy).CT tu 0041000280079 VU GIAI TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 2,000,000.00 MBVCB.2047275030.O. BUI KIEN va B. DO THI KY giup MS 2022.127(be Nguyen Ngoc Vo, X. Nhat Tan, H. Tien Lu, HUNG YEN).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 2,000,000.00 MBVCB.2045603709.Chuyen tien ung ho Ms 2011.127( bes Nguyen Ngoc Vo).CT tu 0071000375316 VU NGUYEN THIEN KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 2,000,000.00 SHGD:10004625.DD:220523.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2022.125 (ME CON CO THUY) 1 TRIEU, MS 2022.126 (BE TONG MY ANH) 1 TRIEU

23/05/2022 2,000,000.00 SHGD:10000332.DD:220523.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043622052111250)ung ho MS 2022.121 (Nguyen Dinh Nguyen Phuoc) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)

23/05/2022 2,000,000.00 126404.220522.232848.GD Nguyen Phuong Thuy (ha noi) ung ho MS 2022.127 (be Nguyen Ngoc Vo)

23/05/2022 20,000.00 MBVCB.2047003654.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.128(Le Thanh Minh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 20,000.00 858775.230522.162418.VCB;0011002643148;MA THI THOA chuyen khoan

23/05/2022 20,000.00 MBVCB.2046028097.NGUYEN MINH TU chuyen tien tu thien.CT tu 1022034536 NGUYEN MINH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 20,000.00 MBVCB.2045883396.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.128 ong le thanh minh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 200,000.00 MBVCB.2047321787. Ung ho NCHCCCL. .CT tu 0061000004871 NGUYEN VAN KHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 200,000.00 MBVCB.2047244520.MS 2022 128 ong Le Thanh Minh.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/05/2022 200,000.00 966431.230522.213818.Ung ho MS 2022.128 (ong Le Thanh Minh)

23/05/2022 200,000.00 100856.230522.173431.TTTP ung ho Ms2022.128 ong Le Thanh Minh

23/05/2022 200,000.00 127487.230522.163828.unghomaso2022 127benguyenthithuy

23/05/2022 200,000.00 240287.230522.143622.UNG HO MS 2022.122 EM LE GIA TRUONG

23/05/2022 200,000.00 986070.230522.120434.ung ho MS 2022.128 ong Le Thanh Minh

23/05/2022 200,000.00 163211.230522.101235.Ung ho 2022.128

23/05/2022 200,000.00 378002.230522.084935.ung ho MS 2022 125 me con co Thuy

23/05/2022 300,000.00 102842.230522.173857.TTTP ung ho Ms2022.127 be Nguyen Ngoc Vo

23/05/2022 300,000.00 MBVCB.2045562019.ung ho MS 2022.125.CT tu 0211000421172 TRAN THI NHU HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 360,000.00 724321.230522.172546.ung ho ms 2022.127 be Nguyen Ngoc Vo

23/05/2022 400,000.00 IBVCB.2046662610.HO THI DIEP chuyen khoan: Ung ho MS 2022.128 (Ong Le Thanh Minh),chi Anh 0986295750.CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 400,000.00 IBVCB.2045961990.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.128 (Ong Le Thanh Minh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 5,000,000.00 325633.230522.092918.Ong Tu Van giup dong vien Ong Le Thanh Minh ms 2022 128 FT22143800558001

23/05/2022 5,555.00 418113.230522.135649.ung ho MS 2022 127 NAM MO A DI DA PHAT

23/05/2022 50,000.00 MBVCB.2046394312.UH MS MS 2022.128 - Ong Le Thanh Minh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 50,000.00 514248.230522.171555.MS 2022.036 FT22143012212702

23/05/2022 50,000.00 IBVCB.2045926211.Giup ma so 2022.128 ong Le Thanh Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/05/2022 50,000.00 305832.230522.122145.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022128 ong Le Thanh Minh

23/05/2022 50,000.00 167068.230522.094927.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 127 be Nguyen Ngoc Vo

23/05/2022 500,000.00 967419.230522.213909.Ung ho MS 2022.127 ( be Nguyen Ngoc Vo)

23/05/2022 500,000.00 586742.230522.162749.Ung ho MS 2022.128 Ong Le Thanh Minh

23/05/2022 500,000.00 IBVCB.2045952756.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.127 (be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 500,000.00 188060.230522.141710.BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO DS KC T2/5/2022 - MS 2022 120 ONG LUONG HUNG

23/05/2022 500,000.00 815950.230522.135918.Galle Watch ung ho MS 2022.102 chiHuynh Thi Bich Tuyen BAOVIETNAMNET FT22143100583400

23/05/2022 500,000.00 SHGD:10028016.DD:220523.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.127 be Nguyen Ngoc Vo

23/05/2022 500,000.00 SHGD:10028482.DD:220523.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2022.127 Be Nguyen Ngoc Vo

23/05/2022 500,000.00 764839.230522.101914.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho ong le thanh minh ms 2022128

23/05/2022 500,000.00 MBVCB.2044820116.Ung ho MS 2022.128 ( ong Le Thanh Minh).CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2022 500,000.00 790362.220522.233015.DT: 0989307976-UNG HO BE: TONG MY ANH - MS: 2022.126-220522-23:30:15 790362

23/05/2022 600,000.00 SHGD:10002146.DD:220523.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2022.127. CHUC BE NGUYEN NGOC VO NHIEU SUC KHOE

23/05/2022 70,000.00 798804.230522.210308.Ung ho MS 2022128 ong Le Thanh Minh FT22144376467363

23/05/2022 70,000.00 516203.230522.142044.Minh Tam ung ho MS 2022.128 ong Le Thanh Minh FT22143374268675

23/05/2022 900,000.00 895195.230522.094439.Ung ho MS 2022 124 MS 2022 125 ms 2022 126

23/05/2022 900,000.00 894528.230522.094326.Ung ho MS 2022 121 MS 2022 122 ms 2022 123

23/05/2022 900,000.00 893709.230522.094202.Ung ho MS 2022 118 MS 2022 119 ms 2022 120

24/05/2022 1,000,000.00 285401.240522.083232.Ung ho MS 2022 129 em Tran Trong An

24/05/2022 1,000,000.00 053158.230522.230739.MS 2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy)

24/05/2022 1,000,000.00 052225.230522.230618.ung ho MS 2022.128 (Ong Le Thanh Minh)

24/05/2022 10,000.00 MBVCB.2050523000.M: UNG HO MS 2022 128 ONG THANH MINH.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 10,000.00 MBVCB.2050520585.2 ANH: UNG HO MS 2022 127 BE NGOC VO.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 10,000.00 MBVCB.2050519251.S: UNG HO MS 2022 126 Be My Anh.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 10,000.00 MBVCB.2050517742.H: UNG HO MS 2022 125 CO THUY.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 10,000.00 MBVCB.2050516864.N: UNG HO MS 2022 124 ONG TRINH.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 10,000.00 MBVCB.2050513562.M: UNG HO MS 2022 123 BE EBAN.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 10,000.00 849931.240522.195305.NGUYEN THI QUYEN chuyen tien

24/05/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..24365549605.24365549605-0387400309-NGUYEN MANH DUNG chuyen tien mien phi qua MoMo

24/05/2022 10,000.00 MBVCB.2047914422.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.129 (em Tran Trong An).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 10,000.00 109438.240522.013300.MS 2022.125 (me con co Thuy)

24/05/2022 10,000.00 109192.240522.013146.MS 2022.126 (be Tong My Anh)

24/05/2022 10,000.00 109028.240522.013052.MS 2022.128 (Ong Le Thanh Minh)

24/05/2022 100,000.00 714349.240522.195906.Ung ho MS 2022 129 em TRAN TRONG AN

24/05/2022 100,000.00 490992.240522.172919.ung ho MS 2022.128 ong Le Thanh Minh FT22144227403181

24/05/2022 100,000.00 589180.240522.162949.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 129 em Tran Trong An

24/05/2022 100,000.00 546545.240522.160811.Ung ho MS2022 129 em Tran Trong An

24/05/2022 100,000.00 376054.240522.153335.Quynh chuyen ms 2022129 FT22144430717953

24/05/2022 100,000.00 947854.240522.153327.MS 2002101 ( be Nguyen Thanh Phat)

24/05/2022 100,000.00 156077.240522.151032.DANG VAN LONG SN1962 ung ho Ong LE THANH MINH MS 2022.128 Chuc Ong mau khoe FT22144419981373

24/05/2022 100,000.00 075736.240522.130406.Ung ho MS 2022.127 FT22144655115859

24/05/2022 100,000.00 046570.240522.120757.MS 2022.128 Ong Le Thanh Minh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22144061803058

24/05/2022 100,000.00 166066.240522.111302.THQH ung ho ms 2022.127 nguyen ngoc vo FT22144578948271

24/05/2022 100,000.00 MBVCB.2048078832.Ung ho MS 2022.129 (tran trong an).CT tu 0011004071291 NGUYEN THI PHONG TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 100,000.00 MBVCB.2047897828.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.129 (em Tran Trong An).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 100,000.00 588189.240522.085519.MS 2022.129 em tran trong an

24/05/2022 100,000.00 224708.240522.075911.Vinh Nam ung ho ms 2022 129 em Tran Trong An

24/05/2022 100,000.00 509763.240522.075722.NGUYEN HA HUyen ung ho ms 2022128

24/05/2022 150,000.00 310688.240522.082428.Ms 2022 129 em be Tran Trong An

24/05/2022 2,000,000.00 IBVCB.2049751342.ms:2022.127( be nguyen ngoc vo).CT tu 0071000785084 TRINH HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 2,000,000.00 IBVCB.2049742842.ms:2022 129 ( em tran trong an).CT tu 0071000785084 TRINH HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 2,000,000.00 MBVCB.2047912223.Ms 2022.127 be nguyen ngoc vo.CT tu 1027442248 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 20,000.00 MBVCB.2050213321.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.129 (em Tran Trong An).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 20,000.00 MBVCB.2049699659.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2022.129 em tran trong an.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 20,000.00 131122.240522.172053.Ung ho NCHCCCL

24/05/2022 20,733.00 MBVCB.2050239621.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.Tu Thien

24/05/2022 200,000.00 MBVCB.2050508013.ung ho ms 2022.128(ong Le Thanh Minh)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 200,000.00 MBVCB.2050501231.ung ho ms 2022.127(be Nguyen Ngoc Vo)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 200,000.00 MBVCB.2050492944.ung ho ms 2022.129(em Tran Trong An)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 200,000.00 MBVCB.2050488304.Nhaajn ung ho ms 2022.129.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 200,000.00 MBVCB.2049583386.Ung ho ms 2022.129.CT tu 0011003735647 LAM NGOC HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 200,000.00 084214.240522.170940.ung ho MS 2022 129 em Tran Trong An

24/05/2022 200,000.00 MBVCB.2049500932.MS 2022.129.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 200,000.00 573475.240522.164555.MS 2022.129 em Tran Trong An

24/05/2022 200,000.00 396849.240522.102632.Ung ho MS 2022.129

24/05/2022 200,000.00 MBVCB.2047840350.Ung ho MS 2022.129 em tran trong an.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 200,000.00 MBVCB.2047716067.Ung hoMS 2022.129 em Tran Trong An.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 200,000.00 MBVCB.2047675537.Ung ho ms 2022.129 (em Tran Trong An).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 200,000.00 228524.240522.073028.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 129 em tran trong an

24/05/2022 200,000.00 196417.240522.072217.Ung ho MS 2022 129 em Tran Trong An

24/05/2022 200,000.00 147445.240522.065138.Ms 2022 125 me con co Thuy

24/05/2022 230,000.00 MBVCB.2048795937.Ung ho MS 2022 128 Ong Le Thanh Minh.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/05/2022 290,000.00 MBVCB.2048786967.Ung ho MS 2022 129 Em Tran Trong An.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/05/2022 30,000.00 109573.240522.013353.ung ho MS 2022.124 (ong Nguyen Van Trinh

24/05/2022 300,000.00 773888.240522.222133.Ung ho NCHCCCL Ba cua tho 0366361919

24/05/2022 300,000.00 IBPS/SE:01310012.DD:240522.SH:10025479.BO:NGUYEN MINH PHUONG.UNG HO MS 2022129 CHAU TRAN TRONG AN

24/05/2022 300,000.00 MBVCB.2048676980.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.129(em Tran Trong An).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 300,000.00 186909.240522.122946.VCB;0011002643148;2022 129 ung ho chau tran trong an

24/05/2022 300,000.00 302826.240522.100603.UNG HO MS 2022.129 EN TRAN TRONG AN-240522-10:06:03 302826

24/05/2022 300,000.00 MBVCB.2048091558.Ung ho ms 2022.122 em Le Gia Truong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 300,000.00 MBVCB.2048089343.Ung ho ms 2022.123 be H Dung Eban.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 300,000.00 MBVCB.2048083828.Ung ho ms 2022.126 be Tong My Anh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 300,000.00 MBVCB.2048081035.Ung ho ms 2022.088 be Pham Cong Danh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 300,000.00 MBVCB.2048078567.Ung ho ms 2022.127 be Nguyen Ngoc Vo.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 300,000.00 MBVCB.2048075277.Ung ho ms 2022.129 em Tran Trong An.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 300,000.00 460965.240522.094341.ung ho MS 2022 117 Chu Luong Van Tan

24/05/2022 300,000.00 458036.240522.094238.ung ho MS 2022 128 Ong Le Thanh Minh

24/05/2022 300,000.00 567803.240522.093247.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 129 em Tran Trong An

24/05/2022 360,000.00 944522.240522.074837.ung ho ms 2022.129 em Tran Trong An

24/05/2022 400,000.00 MBVCB.2049729577.Lieu Thi ung hi MS 2022.128(ong LE THANH MINH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 400,000.00 MBVCB.2048085708.Ung ho ms 2022.125 me con co Thuy.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 5,000.00 MBVCB.2048161460.Tra Xuan Binh giup ms 2022129.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/05/2022 5,555.00 147671.240522.124316.ung ho MS 2022 128 NAM MO A DI DA PHAT

24/05/2022 50,000.00 MBVCB.2050064819.ung ho MS 2022.128?(ong Le Thanh Minh).CT tu 0371000431920 TRINH DANG BIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 50,000.00 IBVCB.2049314573.Giup ma so 2202.129 em Tran Trong An .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/05/2022 50,000.00 742265.240522.141537.T ung ho em Tran Trong An MS 2022.129

24/05/2022 50,000.00 MBVCB.2048794068.MS 2022.129 (em Tran Trong An).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 50,000.00 MBVCB.2048590339.phanduyen 0942941073 NCHCCCL.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 50,000.00 327653.240522.101445.ms 2022 129 ung ho em Tran Trong An tinh Nam Dinh

24/05/2022 50,000.00 032366.240522.101352.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022129 em Tran Trong An

24/05/2022 50,000.00 349935.240522.094508.Ms 2022129 ung ho chau tran trong an

24/05/2022 50,000.00 Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nhu Thong 0978055651

24/05/2022 50,000.00 MBVCB.2047612626.Ung ho MS 2022.127 (be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 0011000652218 NGUYEN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 50,000.00 MBVCB.2047431070.ms 2022 127 Nguyen ngoc vo.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/05/2022 500,000.00 892762.240522.193057.VU MINH HANG Chuyen tien ung ho MS 2022.129 em Tran Trong An

24/05/2022 500,000.00 MBVCB.2049777637.TRAN ANH TUAN-Lieu Thi ung ho MS 2022.126(be TONG MY ANH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 500,000.00 MBVCB.2049751992.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2022.123(BE H DUNG EBAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 500,000.00 MBVCB.2049000361.Ung ho MS 2022.129 (em Tran Trong An).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 500,000.00 MBVCB.2048992315.Ung ho MS 2022.127 (Be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 500,000.00 517087.240522.114517.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 129 em Tran Trong An

24/05/2022 500,000.00 899118.240522.113354.NGUYEN VAN LAM Chuyen tien giup chau Tran trong An

24/05/2022 500,000.00 IBVCB.2048412470.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.129 (em Tran Trong An).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 500,000.00 020097041505241057292022iio3071353.47929.105730.MS 2022.113 BE NGUYEN HOANG HUY

24/05/2022 500,000.00 MBVCB.2048098973.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2022.129( em Tran Trong An).CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 500,000.00 MBVCB.2048081992.Nhagao ung ho ms 2022.127 (Be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 1023527828 LE THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 500,000.00 531704.240522.094041.Ung ho MS 2022 129 em Tran Trong An

24/05/2022 500,000.00 MBVCB.2047966605.MS 2022.129.CT tu 0461000583671 TRAN VAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 500,000.00 MBVCB.2047814143.Ung ho MS 2022.129 Em Tran Trong An.CT tu 0021000552830 NGUYEN TU NU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 500,000.00 MBVCB.2047646387.Ung ho MS 2022.129 em Tran Trong An.CT tu 0011004225223 HOANG ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2022 500,000.00 922021.240522.072327.VO PHUC LE Chuyen tien MS 2022.129 em Tran Trong An

24/05/2022 500,000.00 006352.240522.071147.ung ho ma so 2022.129 em Tran Trong An FT22144790109356

24/05/2022 600,000.00 Ung ho MS 2022.128 (ong Le Thanh Minh)

24/05/2022 80,000,000.00 CTY XK PHUONG TRANG UNG HO MS 2022.128 - ONG LE THANH MINH

25/05/2022 1,000,000.00 MBVCB.2053426041. chuyen tien ung ho MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0581000580652 DO THE HOANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 1,000,000.00 SHGD:10004323.DD:220525.BO:LAM THI MY DUNG.Remark:IBUNG HO MS 2022.129(EM TRAN TRONG AN)

25/05/2022 1,000,000.00 753124.250522.151909.Cty Quang Minh ung ho MS2022127 Be Nguyen Ngoc Vo

25/05/2022 1,000,000.00 879531.250522.113839.TRAN THI NGOC QUYEN Chuyen tien

25/05/2022 1,000,000.00 183840.250522.095826.Ung ho ms 2022.130 (chi Quang thi Sieng)

25/05/2022 1,000,000.00 884211.250522.055316.Ung ho MS 2022.129 em Tran Trong An. Nam Dinh

25/05/2022 10,000.00 304824.250522.143754.NGUYEN VI TRUONG DINH

25/05/2022 10,000.00 683512.250522.141327.NGUYEN HUU LOC Chuyen tien

25/05/2022 10,000.00 897413.250522.114800.ms 2022.125 me con co Thuy. tien 1010.000

25/05/2022 10,000.00 MBVCB.2051164923.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.130 (Chi Quang Thi Sieng).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 10,000.00 MBVCB.2050525227.M: UNG HO MS 2022 129 EM TRONG AN.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 645119.250522.233725.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 130 chi Quang Thi Sieng Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

25/05/2022 100,000.00 053675.250522.222543.Gd Le Tan Thanh uh MS gd chi Quang Thi Sieng. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22146954880248

25/05/2022 100,000.00 779047.250522.222246.MS 2022 130 ung ho Quang Thi Sieng FT22146790787240

25/05/2022 100,000.00 251343.250522.205412.Ms 2022 128 ong Le Thanh Minh

25/05/2022 100,000.00 012430.250522.194732.T ung ho chi Quang thi Sieng MS 2022.130

25/05/2022 100,000.00 432911.250522.180117.Ung ho MS2022 130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 100,000.00 501129.250522.165049.Ung ho NCHCCCL Duy 0917791445 FT22145385656474

25/05/2022 100,000.00 MBVCB.2052634182.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.128 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 012831.250522.162123.Nhom Vien gach nho ung ho ma so 127 va 129

25/05/2022 100,000.00 IBVCB.2052194614.Giup do ms: 2022.123- be H Dung E ban -Nam Mo Dioc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 MBVCB.2052170554.MS 2022.130.CT tu 0071000981228 HO THANH NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 MBVCB.2052118254.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0041000226204 PHAM DUY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 790543.250522.125505.MS 2022.129 ( EM TRAN TRONG AN)-250522-12:55:05 790543

25/05/2022 100,000.00 790009.250522.125334.MS 2022.128 ( ONG LE THANH MINH)-250522-12:53:33 790009

25/05/2022 100,000.00 242502.250522.123930.MS 2022.130

25/05/2022 100,000.00 948952.250522.121621.ung ho MS 2022.130 ch Quang Th sieng

25/05/2022 100,000.00 014280.250522.120118.IBFT MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 100,000.00 IBVCB.2051515270.ms 2022130 quang thi sieng.CT tu 0071000715931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/05/2022 100,000.00 MBVCB.2051467103.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0451000492429 NGUYEN VAN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 MBVCB.2051362776.Ung ho MS2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 719734.250522.095945.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng)

25/05/2022 100,000.00 092660.250522.093221.MS 2022.130 Quang Thi Sieng FT22145301899189

25/05/2022 100,000.00 MBVCB.2051146487.MS 2022.130 -mong chi Quang Thi Sieng mau khoe.CT tu 0671004151732 NGUYEN HIEU NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 841313.250522.090751.ms 2022.130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 100,000.00 747741.250522.090631.MS 2022.130 ( chi Quang Thi Sieu)

25/05/2022 100,000.00 MBVCB.2051094051.Ms 2022.130 (quang thi sieng).CT tu 0531002515014 NGUYEN XUAN BACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 355234.250522.084927.Ms 2022 130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 100,000.00 MBVCB.2050977208.Ms 2022.127.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 MBVCB.2050975956.AN VAN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.130( QUANG THI SIENG).CT tu 0031000818180 AN VAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 MBVCB.2050973417.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 100,000.00 274670.250522.081357.Vinh Nam ung ho ms 2022 130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 100,000.00 047787.250522.073727.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL DINH THI THUY TRANG 0356139312

25/05/2022 100,000.00 442857.250522.072342.ung ho MS 2022.130

25/05/2022 100,000.00 822087.250522.054235.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2022.129 e Tran Trong An

25/05/2022 100,000.00 099400.250522.034522.Ung ho NCHCCCL

25/05/2022 100,000.00 445393.240522.233123.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.129 em Tran Trong An. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22145816340098

25/05/2022 150,000.00 009713.250522.162038.Nhom Vien gach nho ung ho ma so 123 125 126

25/05/2022 150,000.00 MBVCB.2052146394.MS 2022.130.CT tu 0421000478410 PHAN HUY TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 150,000.00 673159.250522.140732.ung ho Ms 2022.130 chi Quang Thi Xuyen

25/05/2022 150,000.00 296249.250522.131727.MS 2022.130 FT22145226570853

25/05/2022 150,000.00 779939.250522.103436.ms 2022 126

25/05/2022 150,000.00 IBVCB.2051280396.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0171003459715 NGUYEN HUY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 150,000.00 MBVCB.2051075804.ung ho MS 2022.130 ( chi Quang Thi Sieng) from voz vikerloan.CT tu 0071002024207 VU XUAN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 20,000.00 MBVCB.2051926824.ung ho MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 1026315650 BUI MINH KHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 20,000.00 MBVCB.2051736393.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.130 chi quang thi sieng.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 200,000.00 245958.250522.204307.Ms 2022 129 em Tran Trong An

25/05/2022 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..24401587030.24401587030-0369970861-Ung ho MS 2022130 CHI QUANG THI SIENG

25/05/2022 200,000.00 687798.250522.164301.Ung ho MS: 2022.129(em Tran Trong An)

25/05/2022 200,000.00 MBVCB.2052519696.PHAM PHU VIET chuyen tien ung ho MS 2022.13 chi Quang Thi Sieng.CT tu 1022639201 PHAM PHU VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 200,000.00 848446.250522.150348.MS 2022.130-250522-15:03:47 848446

25/05/2022 200,000.00 350320.250522.142334.MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng FT22145205041467

25/05/2022 200,000.00 342379.250522.141448.MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng FT22145932575727

25/05/2022 200,000.00 604056.250522.135903.ung ho ms 2022.128

25/05/2022 200,000.00 870567.250522.135818.ung ho ms 2022.088

25/05/2022 200,000.00 659147.250522.135747.ung ho ms 2022.129

25/05/2022 200,000.00 MBVCB.2051838180.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0441000630527 PHAM VAN THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 200,000.00 MBVCB.2051156970.MS 2022.130.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 200,000.00 238680.250522.091327.Ung ho MS 2022.130

25/05/2022 200,000.00 MBVCB.2051026599.ung ho ms 2022.130 ( quang thi sieng).CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 200,000.00 952325.250522.083138.Chuyen tien ung ho MS 2022.130 chi Quang thi sieng

25/05/2022 200,000.00 669189.250522.083053.UNGHOMECONCOTHUY-250522-08:30:52 669189

25/05/2022 200,000.00 153446.250522.075748.MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 3,000,000.00 337577.250522.185726.Ung ho MS 2022.130 ( chi Quang Thi Sieng )

25/05/2022 30,000.00 218392.240522.225629.Ung ho nchcccl Thanh

25/05/2022 300,000.00 MBVCB.2053760773.MS 2022-129 (em Tran Trong An). Cau mong em som khoe manh.CT tu 0381002449721 NGUYEN THI HONG LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 300,000.00 235725.250522.120028.Trung chuyen ms 2022.129 tran trong an FT22145456502216

25/05/2022 300,000.00 009500.250522.113404.MS 2022 130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 300,000.00 180728.250522.110236.MS 2022.115 nguyen phuc khang FT22145470220174

25/05/2022 300,000.00 MBVCB.2050748942.ung ho MS 2022.127 (be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 300,000.00 MBVCB.2050746652.ung ho MS 2022.128 (Ong Le Thanh Minh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 300,000.00 MBVCB.2050746257.ung ho MS 2022.129 (em Tran Trong An).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 360,000.00 886402.250522.074151.ung ho ms 2022.130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 4,680,000.00 MBVCB.2051083252.Ung ho NCHCCCL ( Khuu Cam Van).CT tu 0051000562917 NGUYEN THI THANH TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 400,000.00 805982.250522.133635.UNG HO MS 2022.130 (CHI. QUANG THI SIENG)-250522-13:36:09 805982

25/05/2022 5,000,000.00 566981.250522.090714.Ong Tu Van giup do MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 5,000.00 MBVCB.2051084873.Tra Xuan Binh giup ms 2022130.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/05/2022 50,000.00 MBVCB.2052417837.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 50,000.00 IBVCB.2052287625.Giup ma so 2202.130 chi Quang Thi Sieng .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/05/2022 50,000.00 685803.250522.125310.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng)

25/05/2022 50,000.00 673625.250522.101753.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 50,000.00 MBVCB.2051337023.MA SO MS 2022 125 ME CON CO THUY.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/05/2022 50,000.00 MBVCB.2051331584.MA SO MS 2022 126 BE TONG MY ANH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/05/2022 50,000.00 MBVCB.2051325972.MA SO MS 2022 127 BE NGUYEN NGOC VO.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/05/2022 50,000.00 MBVCB.2051316649.MA SO MS 2022 128 ONG LE THANH MINH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/05/2022 50,000.00 MBVCB.2051310493.MA SO MS 2022 129 EM TRAN TRONG AN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/05/2022 50,000.00 MBVCB.2051303096.MA SO MS 2022 130 CHI QUANG THI SIENG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/05/2022 50,000.00 893205.250522.093636.PHAM LE SIRALY chuyen tien

25/05/2022 500,000.00 637777.250522.191737.Ung ho NCHCCCL. FT22145706527408

25/05/2022 500,000.00 967303.250522.162527.Ung ho MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 500,000.00 282337.250522.161802.VCB;0011002643148;LE VAN CUONG chuyen khoan MS 2022129

25/05/2022 500,000.00 803669.250522.133053.MS 2022.130 (CHI QUANG THI SIENG)-250522-13:30:52 803669

25/05/2022 500,000.00 284265.250522.130047.MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng FT22145909543190

25/05/2022 500,000.00 984846.250522.123737.VO PHUC LE Chuyen tien ung ho MS 2022.130 Chi Quang Thi Sieng.

25/05/2022 500,000.00 MBVCB.2051433793.MS 2022.130 Quang Thi Sieng.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 500,000.00 040600.250522.090040.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 500,000.00 908716.250522.085828.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 129 em Tran Trong An

25/05/2022 500,000.00 SHGD:10010145.DD:220525.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.129 chau Tran Trong An

25/05/2022 500,000.00 MBVCB.2051014312.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 500,000.00 847839.250522.083928.Ung ho ma so 2022 130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 500,000.00 954732.250522.083348.MS2022.130 QuangThiSieng

25/05/2022 500,000.00 SHGD:10000049.DD:220525.BO:NGUYEN SY DINH.Remark:UNG HO BE NGUYEN NGOC VO MS 2022 127

25/05/2022 500,000.00 835723.250522.081039.Giup MS 2022 130 chi Quang Thi Sieng

25/05/2022 500,000.00 MBVCB.2050857763.ung ho MS 2022.126 (Be Tong My Anh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2022 500,000.00 873463.250522.072832.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien unv ho chi quang thi sieng ms 2022130

26/05/2022 1,000,000.00 SHGD:10002029.DD:220526.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2022-131 ( Nguyen Dinh Bach - Ha Tinh )

26/05/2022 1,000,000.00 MBVCB.2055385879.Ung ho MS 2022.131 ( em Bach ).CT tu 0071000684378 LE HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 1,000,000.00 620657.260522.131553.LUU THI PHIEN Chuyen tien ung ho MS 2022.131 em Bach.

26/05/2022 1,000,000.00 MBVCB.2055191060.Ung ho MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng.CT tu 0021001341590 DOAN ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 1,000,000.00 402931.260522.091511.Ung ho ms 2022.131(em Bach)

26/05/2022 1,500,000.00 944501.260522.080905.KOLMAKOVA EKATERINA giup do cho MS 2022.131 Em Bach

26/05/2022 10,000.00 267623.260522.191143.BUI VAN QUANG chuyen khoan

26/05/2022 10,000.00 970511.260522.173858.TRAN THI MINH LY chuyen khoan

26/05/2022 10,000.00 331135.260522.132355.THAI THI MY LINH chuyen khoan

26/05/2022 10,000.00 009538.260522.122612.TRUONG AI TRUNG chuyen khoan

26/05/2022 10,000.00 SHGD:10004897.DD:220526.BO:BACH HUY ANH.Remark:MS 2202.129

26/05/2022 10,000.00 MBVCB.2054315638.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.131( Em Bach).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 753806.260522.231230.huong linh Nguyen Phuc Chau ung ho MS 2022 131 em Bach FT22147163119615

26/05/2022 100,000.00 674425.260522.230429.ISL20220526230425381-MS 2022.131 Em Bach

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2057818808.MS 2022.131 (Em Bach).CT tu 0361000360356 TRAN VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 760964.260522.205410.Ung ho MS 2022 131 E Bach

26/05/2022 100,000.00 920512.260522.203027.ung ho ms 2022 131 em Bach

26/05/2022 100,000.00 740054.260522.202415.IBFT Gui Em Bach

26/05/2022 100,000.00 786368.260522.195134.NCHCCCL 0962352986

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2056990923.Ung ho MS 2022.131 (em Bach).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2056782505.MS 2022.131 (Em Bach).CT tu 0691000380492 TRAN VAN GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 SHGD:10003493.DD:220526.BO:PHAM CONG CHI.Remark:UNG HO MS 2022.131 EM BACH

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2056293042.ms 2021 131.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/05/2022 100,000.00 120535.260522.154208.T ung ho em Bach MS 2022.131

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2055523115.UH MS 2022.129 em Tran Trong An - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2055369245.Ung ho MS 2022.131 (em Bach).CT tu 0011004018090 LE XUAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 285529.260522.132233.NHU LAN CK UNG HO NCHCCCL. CAM ON FT22146903440446

26/05/2022 100,000.00 263262.260522.124911.Ung ho MS 2022.131 em Bach FT22146698103084

26/05/2022 100,000.00 401080.260522.113723.2022.131 (Em Bach)

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2054973001.MS 2022.131 (Em Bach).CT tu 0451000492429 NGUYEN VAN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2054954301.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.131 (Em Bach).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 263800.260522.102134.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO THEO KC TUAN 3/5/2022 - MS MS 2022 123 BE H DUNG EBAN

26/05/2022 100,000.00 019150.260522.101941.MS 2022.131 (Em Bach)

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2054651665.Ung ho MS 2022.131 em Bach.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 114123.260522.094555.ung ho MS 2022.131 ( em Bach)

26/05/2022 100,000.00 645007.260522.093200.nguyen ba namung ho ms 2022.13 em bach

26/05/2022 100,000.00 642772.260522.093111.nguyen ba namung ho ms 2022.130 chi quang thi sien

26/05/2022 100,000.00 527149.260522.092624.ung ho MS 2022 131 em bach

26/05/2022 100,000.00 365871.260522.083951.Ung ho MS 2022 131 em BACH

26/05/2022 100,000.00 297790.260522.080609.Vinh Nam ung ho ms 2022 131 em Nguyen Dinh Bach

26/05/2022 100,000.00 938316.260522.080410.HUYNH THI THU HA Chuyen tienung ho em Bach o loc noi thach xuan thach ha Ha tinh MS 2022.131

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2054268386.MS 2022.129 (em Tran Trong An).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2054264359.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 MBVCB.2054255715.Ung ho MS 2022.131 ( em bach).CT tu 0301000307508 VU DINH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 100,000.00 926835.260522.060526.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022130 chi Quang Thi Sieng NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

26/05/2022 2,000,000.00 MBVCB.2055956101.TRAN BINH AN ung ho MS 2022.131 ( em Bach ).CT tu 2222686868 TRAN BINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 2,000,000.00 421317.260522.101554.Ung ho MS 2022.131 (Em Bach)

26/05/2022 2,000,000.00 MBVCB.2054507202.O. BUI KIEN va B. DO THI KY giup MS 2022.129 (em Tran Trong An, Phu Oc, P.Loc Hoa, TP. Nam Dinh, T. NAM DINH).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 20,000.00 MBVCB.2057985189.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.131 em bach.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 20,000.00 570938.260522.200010.ung ho MS 2022.131 Em Bach

26/05/2022 20,000.00 436075.260522.070157.Ung ho NCHCCCL Quang 097133889x

26/05/2022 200,000.00 808170.260522.223245.MS 2022.131 Em Bach

26/05/2022 200,000.00 MBVCB.2057978517.Ung ho e Bach 2022.131.CT tu 0021001476586 NGUYEN THI THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 200,000.00 186378.260522.222327.UH MS 2022.131 (E Bach)

26/05/2022 200,000.00 MBVCB.2057879068.Giang kiu ung ho em Bach.CT tu 0781000447023 TRAN KHANH NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 200,000.00 156492.260522.214542.MS 2022 125 me con co Thuy

26/05/2022 200,000.00 424108.260522.211331.UNG HO MS2022.131 (EM BACH)-260522-21:13:31 424108

26/05/2022 200,000.00 674539.260522.211030.Ung ho MS 2022.131 ( em Bach )

26/05/2022 200,000.00 MBVCB.2057665911.ung ho ms 2022.131(em Bach)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 200,000.00 MBVCB.2057596142.2022.13(Em Bach).CT tu 0101001096380 NGUYEN QUOC TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 200,000.00 569121.260522.195831.ung ho ms 2022.131 em bach

26/05/2022 200,000.00 MBVCB.2057327323.Nhaahn ung ho ms 2022.131.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 200,000.00 514570.260522.182333.NGUYEN NGOC TRAM ung ho MS 2022.131

26/05/2022 200,000.00 265024.260522.145856.MS 2022.131 (EM BACH)-260522-14:58:52 265024

26/05/2022 200,000.00 NGO HIEU VIET CT MS 2022.119

26/05/2022 200,000.00 392465.260522.112623.ung ho MS 2022.131

26/05/2022 200,000.00 MBVCB.2054874500.Chuyen tien ung ho MS 2022.131 ( Em Bach )..CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 230,000.00 MBVCB.2054936172.Ung ho MS 2022 131 Em Bach.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/05/2022 250,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..24427157054.24427157054-0984302831-ung ho em Le Gia Truong MS 2022 122

26/05/2022 250,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..24427057556.24427057556-0984302831-ung ho em Bach MS 2022 131

26/05/2022 300,000.00 796820.260522.222237.MS 2022.131

26/05/2022 300,000.00 797454.260522.212838.ung ho MS 2022.131 (Em Bach)

26/05/2022 300,000.00 610747.260522.212428.ung ho MS 2022.131( em Bach)

26/05/2022 300,000.00 MBVCB.2057713447.Uhg ho ms 2022.131 e Bach.CT tu 0361000272206 VO HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 300,000.00 MBVCB.2057673544.ung ho ms 2022.130(chi Quang Thi Sieng)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 300,000.00 844728.260522.201159.Ung ho MS2022.131 (Em Bach)

26/05/2022 300,000.00 417794.260522.155548.ung ho MS 2022.131 em Bach FT22146491966087

26/05/2022 300,000.00 990639.260522.140950.VCB;0011002643148;MS 2022131tang Em Bach

26/05/2022 300,000.00 MBVCB.2055394731.Ung ho Em Bach ms.2022.131 .CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 300,000.00 IBVCB.2054672398.Ung ho MS 2022.105 (Gia dinh chi Luu).CT tu 0311000543808 TU THANH LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 300,000.00 IBVCB.2054414825.Ung ho MS: 2022.131 (em Bach ) thon Loc Noi, xa Thach Xuan, H. Thach Ha, T. Ha Tinh.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 300,000.00 300943.260522.082500.VCB;0011002643148;MS 2022131 ung ho em bach

26/05/2022 300,000.00 MBVCB.2054273762.Ung ho Bach ms 2022.131.CT tu 0031000395588 NGUYEN TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 4,000,000.00 242611.260522.202042.VCB;0011002643148;Quy NAM KHUE ung ho MS 2022 131 em Bach va Linh Dan

26/05/2022 400,000.00 MBVCB.2057630318.MS:2022.131(Em Bach).CT tu 0601000488550 NGUYEN THANH DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 400,000.00 IBVCB.2054891535.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.131 (Em Bach).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 5,000.00 MBVCB.2057115469.vn.CT tu 1028701275 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/05/2022 5,000.00 MBVCB.2055575937.Tra Xuan Binh giup ms 2022131.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/05/2022 5,555.00 448138.260522.090202.ung ho MS 2022 131 NAM MO A DI DA PHAT

26/05/2022 5,555.00 440563.260522.085937.ung ho MS 2022 130 NAM MO A DI DA PHAT

26/05/2022 5,555.00 438369.260522.085858.ung ho MS 2022 129 NAM MO A DI DA PHAT

26/05/2022 50,000.00 184372.260522.224347.Ung ho MS 2022.131

26/05/2022 50,000.00 408564.260522.181202.2022.131 (em bach)

26/05/2022 50,000.00 IBVCB.2055355644.Giup ma so 2022.131 em Bach .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/05/2022 50,000.00 703945.260522.114047.ung ho MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng

26/05/2022 50,000.00 639948.260522.093024.nguyen ba namung ho ms 2022.129 e tran trong an

26/05/2022 50,000.00 640319.260522.092935.nguyen ba namung ho ms 2022.128 ong le thanh minh

26/05/2022 50,000.00 638278.260522.092848.nguyen ba namung ho ms 2022.127 be nguyen ngoc vo

26/05/2022 50,000.00 096887.260522.085456.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022131 em Bach

26/05/2022 50,000.00 850475.260522.055453.Ung ho MS 2022.128 Ong Le Thanh Minh

26/05/2022 500,000.00 739826.260522.223748.MS 2021.131 FT22147597110967

26/05/2022 500,000.00 735978.260522.214509.Ung ho NCHCCCL + Thanh+ 0948516259

26/05/2022 500,000.00 295639.260522.155554.HO THU LIEU UNG HO MS 2022.131 (EM BACH)-260522-15:55:53 295639

26/05/2022 500,000.00 285715.260522.141517.Ung ho MS 2022 131 em Bach

26/05/2022 500,000.00 MBVCB.2055405415.ung ho ma so MS2022.131 em Bach.CT tu 0021001067153 DINH THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2022 500,000.00 625301.260522.131832.Ung ho MS 2022.131

26/05/2022 500,000.00 120876.260522.131204.MS 2022 131 Em Bach

26/05/2022 500,000.00 591180.260522.090503.HA PHUONG LIEN Chuyen tien ung ho em Bach MS 2022.131

26/05/2022 500,000.00 289540.260522.080225.pham thi thu huong ung ho em bach ms 2022 131

26/05/2022 500,000.00 MBVCB.2054188061.ms 2022 131 uh em Bach.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/05/2022 700,000.00 271597.260522.130148.Ung ho MS 2022.131 em Bach FT22146523591798

27/05/2022 1,000,000.00 853108.270522.114411.Chuyen tien me con co thuy FT22147872499002

27/05/2022 1,000,000.00 852426.270522.114309.Chuyen tien chi quang thi Sieng FT22147005870250

27/05/2022 1,000,000.00 107121.270522.072216.ung ho MS 2022.132 Be Pham Dao Nhat Quang

27/05/2022 1,000,000.00 IBVCB.2058180107.ung ho MS 2022.131 (Em Bach).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 1,000.00 MBVCB.2060398281.OK.CT tu 1027036126 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/05/2022 10,000.00 805427.270522.201637.GIANG MI DO chuyen khoan

27/05/2022 10,000.00 748593.270522.140119.TRAN NGOC TAM Chuyen tien

27/05/2022 10,000.00 039971.270522.115042.TRAN TUAN ANH chuyen khoan

27/05/2022 10,000.00 MBVCB.2058652661.vo chong thai vu thai, cha me 2 ben ung ho MS 2022.132 (Be Pham Dao Nhat Quang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 100,000.00 824756.270522.231211.Ung ho MS 2022.132 (be Pham Dao Nhat Quang). Nguoi gui: Phuc Nho NEU

27/05/2022 100,000.00 754580.270522.230124.Ung ho ms2022 126 be Tong My Anh FT22148829400904

27/05/2022 100,000.00 658597.270522.170603.NGUYEN THI KHANH HUYEN chuyen tien ung ho gd em Nguyen Dinh Bach

27/05/2022 100,000.00 657564.270522.142359.GD PHAM NGOC TUNG MS 2022.124 (NGUYEN VAN TRINH)-270522-14:23:40 657564

27/05/2022 100,000.00 656313.270522.142133.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.125 (CO THUY)-270522-14:21:10 656313

27/05/2022 100,000.00 655164.270522.141905.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.126 (TONG MY ANH)-270522-14:18:45 655164

27/05/2022 100,000.00 653505.270522.141558.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.127 (NGUYEN NGOC VO)-270522-14:15:40 653505

27/05/2022 100,000.00 652161.270522.141308.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.129 (TRAN TRONG AN)-270522-14:12:50 652161

27/05/2022 100,000.00 651207.270522.141108.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.130 (QUANG THI SIENG)-270522-14:10:52 651207

27/05/2022 100,000.00 640667.270522.134751. GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.132 (PHAM DAO NHAT QUANG)-270522-13:47:35 640667

27/05/2022 100,000.00 134570.270522.133248.Ung ho MS2022 132 be Dao Nhat Quang

27/05/2022 100,000.00 910255.270522.132836.MS 2022.130 Quang Thi Sieng FT22147599681085

27/05/2022 100,000.00 MBVCB.2059475797.MS 2022.131(Em Bach).CT tu 0201000713739 HOANG NGOC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 100,000.00 MBVCB.2059433327.Ung ho MS 2022.131.CT tu 0201000659315 NGUYEN QUANG SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 100,000.00 237896.270522.121117.Ms 2202.131 FT22147501060144

27/05/2022 100,000.00 952010.270522.111038.Ung ho 2022 132 be Pham Dao Nhat Quang

27/05/2022 100,000.00 IBVCB.2059021863.MS 2022.131.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 100,000.00 820624.270522.105648.Ung ho MS2022.131 Em Bach FT22147573153907

27/05/2022 100,000.00 283598.270522.105548.UNG HO MS 2022.131 EM BACH

27/05/2022 100,000.00 MBVCB.2058960210.NGUYEN NGOC Y ung ho MS 2022.132(Em Bach).CT tu 0641000043824 NGUYEN NGOC Y toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 100,000.00 571678.270522.101131.Ms 2022 130

27/05/2022 100,000.00 079511.270522.092546.ung ho MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng)

27/05/2022 100,000.00 MBVCB.2058640150.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.132 (Be Pham Dao Nhat Quang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 100,000.00 888328.270522.092057.Ung ho Ms 2022130 chi Quang thi Sieng

27/05/2022 100,000.00 555174.270522.091235.VCB;0011002643148;MS 2022130 chi Quang Thi Sieng

27/05/2022 100,000.00 501057.270522.091140.Nguyen thanhphat2022128

27/05/2022 100,000.00 500916.270522.090906.Lethanhminh2022131

27/05/2022 100,000.00 500786.270522.090711.Cknguyen dinh bach

27/05/2022 100,000.00 998203.270522.083215.T ung ho be Pham Dao Nhat Quang MS 2022.132

27/05/2022 100,000.00 299807.270522.083043.Vinh Nam ung ho ms 2022 132 be Pham Dao Nhat Quang

27/05/2022 100,000.00 915809.270522.060721.nguyen ba namung ho ms 2022.131 em bach

27/05/2022 100,000.00 MBVCB.2058126590.Ung ho MS 2022.131 (Em Bach).CT tu 0011003534964 TRAN THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 100,000.00 403581.260522.233554.Ghi ro ung ho MS 2022.131 (Em Bach)

27/05/2022 150,000.00 661991.270522.100842.MS 2022 130 chi Quang Thi Sieng chuc c mau khoi benh

27/05/2022 150,000.00 715486.270522.080146.Ung ho MS 2022.132 be PHAM DAO NHAT QUANG FT22147100461985

27/05/2022 16,000.00 MBVCB.2061394809.NGUYEN THAI TUYEN chuyen tien.CT tu 0201000723509 NGUYEN THAI TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 20,000.00 MBVCB.2061042617.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.132 (be Pham Dao Nhat Quang).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 200,000.00 MBVCB.2061327584.Ung ho hoan canh ms 2022.132.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 200,000.00 292607.270522.223113.ung ho MS 2022 132 Pham Dao Nhat Quang

27/05/2022 200,000.00 523815.270522.220153.ung ho MS 2022.132 (be Pham Dao Nhat Quang)

27/05/2022 200,000.00 MBVCB.2061009494.Ung ho MS 2022.132 Be Pham Dao Nhat Quang.CT tu 0181006556688 LE ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 200,000.00 592481.270522.201740.ung ho MS2022. 131 Em Bach

27/05/2022 200,000.00 831785.270522.180933.ung ho ma so 2022.131 em Bach

27/05/2022 200,000.00 628627.270522.163308.KHANH TE Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL

27/05/2022 200,000.00 034304.270522.135816.Ung ho MS 2022 130 c Quang Thi Sieng

27/05/2022 200,000.00 903090.270522.131441.MS 2022.131 bach FT22147009700153

27/05/2022 200,000.00 619606.270522.125214.2022.132( BE PHAM DAO NHAT QUANG)-270522-12:52:25 619606

27/05/2022 200,000.00 MBVCB.2059409569.Ung ho?MS 2022.132 (Be Pham Dao Nhat Quang).CT tu 1012782935 NGUYEN QUANG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 200,000.00 884479.270522.123736.DO TRUNG KIEN UNG HO C DAO THI LY MS 2022.132 FT22147489507412

27/05/2022 200,000.00 /Ref:P2114904{//}/Ref:P2114904{//}0915652651 ung ho MS 2022.131 em Bach DVC:BUI THI KHANHDUONG

27/05/2022 200,000.00 731225.270522.083926.Ung ho Em Bach 2022.131 FT22147931420873

27/05/2022 200,000.00 233008.270522.075605.Ung ho MS 2022 132 pham dao nhat quang

27/05/2022 200,000.00 568489.270522.074928.VCB;0011002643148;NGUYEN DOAN CAN chuyen khoan ung ho MS 2022 Em bach

27/05/2022 200,000.00 956958.270522.072454.NGUYEN VAN TUAN Chuyen tien ung ho MS 2022.132 Be Pham dao nhat Quang

27/05/2022 200,000.00 768495.270522.001127.Ung ho MS2022.131 em Bach FT22147420779900

27/05/2022 200,000.00 664508.260522.231947.Ung ho ms 2022.131 e bach FT22147479052921

27/05/2022 250,000.00 MBVCB.2060957325.benh ung thu xuong .CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/05/2022 3,000,000.00 854704.270522.114635.Chuyen tien chau Bach FT22147774061373

27/05/2022 3,000,000.00 693730.270522.054700.Ung ho MS 2022 131 Em Bach FT22147108474907

27/05/2022 30,000.00 299685.270522.121856.ms 2022 132 ung ho be Pham Dao Nhat Quang

27/05/2022 300,000.00 MBVCB.2059511658.Ung ho Ms 2022.131 (em Bach).CT tu 0491000172353 NGUYEN DUONG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 300,000.00 779407.270522.100721.ung ho MS 2022.131 Em Bach

27/05/2022 300,000.00 MBVCB.2058240509.ung ho MS 2022.129 (em Tran Trong An).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 300,000.00 MBVCB.2058238779.ung ho MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 300,000.00 MBVCB.2058239382.ung ho MS 2022.131 (Em Bach).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 350,000.00 IBVCB.2059314840.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.132 (Be Pham Dao Nhat Quang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 360,000.00 561556.270522.115843.ung ho ms 2022.132 be Pham Dao Nhat Quang

27/05/2022 400,000.00 MBVCB.2061270794.DANG VAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2022.131(em Bach).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 400,000.00 156323.270522.104338.Ung ho MS 2022.132 Be Pham Dao Nhat Quang FT22147719003255

27/05/2022 5,000.00 MBVCB.2059799122.Tra Xuan Binh giup ms 2022132.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/05/2022 5,555.00 925606.270522.111949.Ung ho MS 2022 130 NAM MO A DI DA PHAT

27/05/2022 5,555.00 922002.270522.111852.Ung ho MS 2022 131 NAM MO A DI DA PHAT

27/05/2022 5,555.00 916858.270522.111734.Ung ho MS 2022 132 NAM MO A DI DA PHAT

27/05/2022 5,555.00 903706.270522.111407.ung ho MS 2022 129 NAM MO A DI DA PHAT

27/05/2022 50,000.00 743956.270522.223436.MS 2021.131 em bach FT22148051400466

27/05/2022 50,000.00 792666.270522.222715.NGUYEN HUU GIANG ung ho MS 2022.132 Be Pham Dao Nhat Quang

27/05/2022 50,000.00 167106.270522.151247.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022132 be Pham Dao Nhat Quang

27/05/2022 50,000.00 IBVCB.2059783699.Giup ma so 2202.132 be Pham Dao Nhat Quang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/05/2022 50,000.00 MBVCB.2059028893.Ung ho em Bach ha tinh.CT tu 0201000690133 VU DANG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 50,000.00 014419.270522.103227.CK nhanh - ms 2022 131 em bach

27/05/2022 50,000.00 079268.270522.092135.MS 2022.130 FT22147364331391

27/05/2022 50,000.00 590862.270522.085504.Ung ho MS 2022.132 be Pham Dao Nhat Quang

27/05/2022 50,000.00 SHGD:10009458.DD:220527.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ma so 2022.131 em Bach

27/05/2022 50,000.00 710171.270522.074325.Ung ho MS 2022132 be Pham Dao Nhat Quang FT22147409270543

27/05/2022 50,000.00 MBVCB.2058279585.Ung ho Ms 2022.131 (em Bach).CT tu 1016292337 LE TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 500,000.00 132790.270522.185358.Gui MS 2022.131 em Bach FT22147012584700

27/05/2022 500,000.00 613576.270522.123541.UNG HO MS 2022.132 ( PHAM DAO NHAT QUANG )-270522-12:35:41 613576

27/05/2022 500,000.00 996810.270522.123510.ung ho MS 2022131 em Bach

27/05/2022 500,000.00 825352.270522.102830.chuyen tien ung ho ms 2022.131 em Bach

27/05/2022 500,000.00 MBVCB.2058751304.Ung ho MS 2022.131 (Em Bach).CT tu 0331003658909 TRAN VU HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 500,000.00 233320.270522.093244.ung ho MS 2022.131 (em Nguyen Dinh Bach)

27/05/2022 500,000.00 MBVCB.2058615830.MS 2022130 chi Quang Thi Sieng.CT tu 0451001516029 LE PHAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2022 500,000.00 631734.270522.091007.ung ho be pham dao nhat quang ms 2022.132

27/05/2022 500,000.00 446944.270522.090557.ms 2022 132 be pham dao nhat quang

27/05/2022 500,000.00 509288.270522.085108.CHUYEN KHOAN CHO MS 2022. 131 ( EM BACH )-270522-08:51:07 509288

27/05/2022 500,000.00 SHGD:10009945.DD:220527.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng

27/05/2022 800,000.00 544376.270522.143507.MS 2022 125 me con co Thuy

27/05/2022 800,000.00 539588.270522.143345.MS 2022 130 chi Quang Thi Sieng

27/05/2022 800,000.00 536157.270522.143244.MS 2022 131 em Bach

27/05/2022 800,000.00 530243.270522.143103.MS 2022 132 be Pham Dao Nhat Quang

27/05/2022 900,000.00 213253.270522.213032.MS 2022.130 FT22148013066551

28/05/2022 1,000,000.00 860746.280522.160634.MS 2022.129 em Tran Trong An

28/05/2022 1,000,000.00 MBVCB.2062493963.Ung ho MS 2022.133 me con chi Thu.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 10,000.00 MBVCB.2063670787.NGUYEN KHANH AN chuyen tien.CT tu 0021000460379 NGUYEN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 10,000.00 MBVCB.2063670095.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien.CT tu 0021000460379 NGUYEN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 10,000.00 MBVCB.2063507878.OK.CT tu 1027036126 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/05/2022 10,000.00 004846.280522.123935.Q-280522-12:39:35 004846

28/05/2022 10,000.00 MBVCB.2062005724.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.133 ( me con Chi Thu ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 100,000.00 715140.280522.205643.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.131 em Bach. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22150815866932

28/05/2022 100,000.00 901691.280522.205048.nguyen ba namung ho ms 2022.133 me con chi thu

28/05/2022 100,000.00 MBVCB.2062916949.UH MS 2022.132 Be Pham Dao Nhat Quang - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 100,000.00 MBVCB.2062624597.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.133 (me con chi Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 100,000.00 478263.280522.125331.Ung ho MS 2022 133 me con chi Thu

28/05/2022 100,000.00 720549.280522.114810.ISL20220528114810208-Ung ho MS 2022- 130 chi Quang Thi Sieng

28/05/2022 100,000.00 720492.280522.114705.ISL20220528114705584-Ung ho MS 2022 - 133 Me con chi Thu

28/05/2022 100,000.00 720469.280522.114611.ISL20220528114611462-Ung ho MS 2022-128 Ong Le Thanh Minh

28/05/2022 100,000.00 720419.280522.114501.ISL20220528114501439-Ung ho MS 2022-132 be Pham Dao Nhat Quang

28/05/2022 100,000.00 720356.280522.114341.ISL20220528114341641-Ung ho MS 2022-131 Em Bach

28/05/2022 100,000.00 587092.280522.111435.ms 2022 131 em bach

28/05/2022 100,000.00 716030.280522.104919.T ung ho me con chi Thu MS.2022.133

28/05/2022 100,000.00 406464.280522.090118.Hao Nhung ung ho MS2022 132 be Nhat Quang

28/05/2022 100,000.00 023750.280522.080306.ung ho MS 2022.131 em Bach FT22148070375000

28/05/2022 100,000.00 214921.280522.075234.Vinh Nam ung ho ms 2022 133 me con chi Pham Thi Thu

28/05/2022 15,000.00 261214.280522.145428.ung ho ms 2022 104 anh Phung Van Long

28/05/2022 150,000.00 691764.280522.210127.Ms 2022 132 be Pham Dao Nhat Quang

28/05/2022 150,000.00 688402.280522.205243.Ma 2022 133 me con chi Thu

28/05/2022 150,000.00 671887.280522.141349.Ung ho MS 2022.131 Em Bach

28/05/2022 20,000.00 MBVCB.2063892364.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.133(me con chi Thu).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 20,000.00 310198.280522.112753.LONG VAN HUAN Chuyen tien

28/05/2022 200,000.00 MBVCB.2063328234.UNG HO MS 2022.133 (me con chi Thu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 200,000.00 291770.280522.141641.Ung ho me con chi Thu ma so 2022 133

28/05/2022 200,000.00 666483.280522.140922.ung ho MS2022.133 me con chi Thu

28/05/2022 200,000.00 457785.280522.120435.unghomaso2022131 embach

28/05/2022 200,000.00 MBVCB.2061804180.ung ho ms 2022.132(be Pham Dao Nhat Quang_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 200,000.00 MBVCB.2061798858.ung ho ms 2022.133(me con chi Thu)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 200,000.00 840344.280522.081412.MS 2022.133 me con chi Thu

28/05/2022 200,000.00 010189.280522.072355.2022.133 FT22148120350356

28/05/2022 30,000.00 MBVCB.2064148580.ms 2022132.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/05/2022 300,000.00 MBVCB.2061659824.HO THI MAI LY chuyen tien UNG HO GD ME CON C THU MS2022 133.CT tu 0601000475214 HO THI MAI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 5,000,000.00 MBVCB.2062321477.UNG HO MS2022133 ME CON CHI THU.CT tu 1020722997 PHAM HUYNH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 5,000.00 MBVCB.2062123183.Tra Xuan Binh giup ms 2022133.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/05/2022 5,555.00 206762.280522.131429.Ung ho MS 2022 133 NAM MO A DI DA PHAT

28/05/2022 50,000.00 MBVCB.2064046362.UH MS 2022.133 me con chi Thu - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 50,000.00 899510.280522.204936.nguyen ba namung ho ms 2022.132 be pham dao nhat quang

28/05/2022 50,000.00 IBVCB.2063340448.Ung ho MS 2022.133 (me con ch Thu).CT tu 0251001831972 VU VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 50,000.00 935430.280522.153345.MS 2022 129 ( em Tran Trong An )

28/05/2022 50,000.00 IBVCB.2062742709.Giup ma so 2202.133 me con chi Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/05/2022 50,000.00 250859.280522.141259.IBT From SeABank

28/05/2022 50,000.00 MBVCB.2062569044.Ung ho.CT tu 0011002525138 LE NGOC VUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 50,000.00 MBVCB.2061533094.MS 2022.132 (Be Pham Dao Nhat Quang) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 500,000.00 285539.280522.193445.VCB;0011002643148;2022 133 ung ho me con chi thu

28/05/2022 500,000.00 MBVCB.2062479978.Giup do 2022.133.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2022 600,000.00 897324.280522.054927.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.132 pham dao nhat quang

28/05/2022 600,000.00 894928.280522.053942.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.131 em bach

29/05/2022 1,000,000.00 742963.290522.221459.MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng

29/05/2022 1,000,000.00 003467.290522.194003.VCB;0011002643148;MS 2022 134 be tran hai minh

29/05/2022 1,000,000.00 839184.290522.085240.KOLMAKOVA EKATERINA giup do cho MS 2022.134 be Tran Hai Minh

29/05/2022 1,000,000.00 174604.290522.073006.Gd be Nguyen Van Minh Phuc ung ho MS 2022.134(be Tran Hai Minh)

29/05/2022 1,000,000.00 297168.290522.040926.ung ho MS 2022.133 me con chi Thu. Ninh Binh

29/05/2022 10,000.00 530932.290522.175359.Luong Van Liem chuyen tien

29/05/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..24523383150.24523383150-0889227205-TRAN VAN GIANG chuyen tien mien phi qua MoMo ck

29/05/2022 10,000.00 MBVCB.2064704051.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.134( be Tran Hai Minh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 100,000.00 922149.290522.223334.Nguyen Ngoc Tu ung ho MS 2022 130 Quang Thi Sieng

29/05/2022 100,000.00 521356.290522.222546.UNG HO MS 2022.130 QUANG THI SIENG-290522-22:25:46 521356

29/05/2022 100,000.00 MBVCB.2066934262.Ung ho NCHCCCL HANG nga 0944866804.CT tu 0011004241612 LY THI HANG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 100,000.00 MBVCB.2066923435.Ung ho MS 2022.130 - chi Quang Thi Sieng.CT tu 0041000263692 LE THANH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 100,000.00 MBVCB.2066922222.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0041000376035 NGUYEN ANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 100,000.00 765664.290522.220530.ms 2022.130 chi quang thi sieng

29/05/2022 100,000.00 MBVCB.2066890754.MS 2022.130.CT tu 0491000023161 NGUYEN QUANG DIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 100,000.00 MBVCB.2066889394.ms2022.130( chi Quang Thi Sieng).CT tu 0511000447726 DANG NHAT KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 100,000.00 MBVCB.2066815465.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 9419951985 CAO HOANG DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 100,000.00 089346.290522.212132.MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng

29/05/2022 100,000.00 658691.290522.205942.Ung ho MS 2022.130 Chi Quang Thi Sieng

29/05/2022 100,000.00 MBVCB.2066698347.ung ho MS 2022.130 co giao quang thi sieng.CT tu 9961522099 NGO TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 100,000.00 989411.290522.192309.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 134 be Tran Hai Minh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

29/05/2022 100,000.00 985140.290522.143811.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.134 be Tran Hai Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22150917745562

29/05/2022 100,000.00 IBVCB.2065456144.MS 2022.134.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 100,000.00 352799.290522.124226.ms 2022.134(be tran hai minh)

29/05/2022 100,000.00 930405.290522.122200.MS 2022.132 pham dao nhat quang FT22150156407392

29/05/2022 100,000.00 006688.290522.103947.T ung ho be Tran Hai Minh MS 2022.134

29/05/2022 100,000.00 141507.290522.095547.ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh). Tu gia dinh STN

29/05/2022 100,000.00 MBVCB.2064748368.Ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 100,000.00 281693.290522.075604.Vinh Nam ung ho ms 2022 134 be Tran Hai Minh

29/05/2022 15,000.00 752870.290522.010351.MS 2022.132 (Be Pham Dao Nhat Quang)

29/05/2022 15,000.00 752340.290522.010221.MS 2022.133 (me con chi Thu)

29/05/2022 150,000.00 MBVCB.2066844625.Ung ho MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng.CT tu 0611001920202 TRAN VIET TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 150,000.00 406451.290522.162216.Ms 2022 134 be Tran Hai Minh

29/05/2022 2,000,000.00 MBVCB.2065961092.O. BUI KIEN va B. DO THI KY giup MS 2022.134(be Tran Hai Minh, X. Giao Thinh, H. Giao Thuy, T. NAM DINH).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 2,000,000.00 MBVCB.2065951194.O. BUI KIEN va B. DO THI KY giup MS 2022.132( em Pham Dao Nhat Quang, Ap 5, X. Dong Thanh, Hoc Mon, TP.HCM).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 2,000,000.00 MBVCB.2065940320.O.BUIKIEN va B. DO THI KY giup MS 2022.131 (em Nguyen Dinh Bach, X. Thach Xuan, H. Thach Ha, T.HA TINH).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 20,000.00 MBVCB.2066741221.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.134 (Be Tran Hai Minh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 20,000.00 502490.290522.121256.TRUONG THANH NHAN chuyen tien

29/05/2022 20,000.00 753282.290522.010505.MS 2022.131 (Em Bach)

29/05/2022 200,000.00 MBVCB.2066958338.ung ho ms 2022.130: chi Quang Thi Sieng.CT tu 0781000449052 DINH TIEN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 200,000.00 459897.290522.220707.MS 2022 130 chi Quang Thi Sieng

29/05/2022 200,000.00 506136.290522.212636.MS 2022.130 (CHI QUANG THI SIENG)-290522-21:26:35 506136

29/05/2022 200,000.00 MBVCB.2066137672.Bui Manh Toan ung ho MS 2022.134 ( be Tran Hai Minh).CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 200,000.00 MBVCB.2066075660.MS 2022.134.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 200,000.00 356759.290522.164236.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022133 va 2022134

29/05/2022 200,000.00 352530.290522.132149.UNG HO MS 2022.134 BE TRAN HAI MINH-290522-13:22:01 352530

29/05/2022 200,000.00 901852.290522.111931.Linh br giup MS 2022.134 be Tran Hai Minh FT22150005782760

29/05/2022 200,000.00 MBVCB.2064962888.Nhaahn ung ho ms 2022.134.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 200,000.00 661307.290522.100444.Ung ho MS 2022.134 Be Tran Hai Minh

29/05/2022 200,000.00 423671.290522.092852.Ung ho MS 2022 125 ung ho me con co Thuy

29/05/2022 200,000.00 419849.290522.092711.Ung ho MS 2022 127 ung ho be Nguyen Ngoc Vo

29/05/2022 200,000.00 474730.290522.092202.Unghoj MS 2022 132 ung ho be Nguyen Dao Nhat Quang

29/05/2022 200,000.00 MBVCB.2064641949.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 200,000.00 173017.290522.071951.MS 2022 134 ( Be Tran Hai Minh)

29/05/2022 25,000.00 876148.290522.084536.MS 2022.133. hunghoaiduc

29/05/2022 300,000.00 270096.290522.223804.ung ho ms 2022 130 chi Quang Thi Sieng

29/05/2022 300,000.00 651006.290522.223626.chuc chi mau khoi benh

29/05/2022 300,000.00 904389.290522.223434.Ung ho MS2022.130 (chi Quang Thi Sieng)

29/05/2022 300,000.00 517918.290522.221107.MS 2022.130 (CHI QUANG THI SIENG)-290522-22:10:59 517918

29/05/2022 300,000.00 IBVCB.2065405839.MS2022 132 PVP ung ho be Pham Dao Nhat Quang.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2022 300,000.00 IBVCB.2065401501.MS2022 134 LienLT ung ho be Tran Hai Minh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2022 300,000.00 524773.290522.093954.Ung ho NCHCCCL Phan Thi Da Thao 0912162492

29/05/2022 360,000.00 621228.290522.163047.ung ho ms 2022.134 be Tran Hai Minh

29/05/2022 5,000,000.00 833708.290522.085017.Ong Tu Van giup do cho MS 2022.134 be Tran Hai Minh

29/05/2022 5,000.00 MBVCB.2064884329.Tra Xuan Binh giup ms 2022134.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2022 50,000.00 MBVCB.2066934291.ng h?MS 2022.130 (ch Qung Th Sing) from voz.CT tu 1021020803 VU DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 50,000.00 MBVCB.2066888869.Ma so 2022.130 chi Quang Thi Sieng.CT tu 0031000388220 NGUYEN DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 50,000.00 MBVCB.2066665182.Ung ho MS 2022.133 me con chi Thu.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 50,000.00 MBVCB.2066654638.Ung ho MS 2022.134 be Tran Hai Minh.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 50,000.00 IBVCB.2065726617.Giup ma so 2022.134 be Tran Hai Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2022 50,000.00 MBVCB.2065436969.MA SO MS 2022 131 EM BACH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2022 50,000.00 MBVCB.2065431396.MA SO MS 2022 132 BE PHAM DAO NHAT QUANG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2022 50,000.00 MBVCB.2065424773.MA SO MS 2022 133 ME CON CHI THU.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2022 50,000.00 MBVCB.2065420852.MA SO MS 2022 134 BE TRAN HAI MINH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2022 50,000.00 537621.290522.114246.ms 2022 134 ung ho be Tran Hai Minh

29/05/2022 50,000.00 713767.290522.061253.Ung ho MS2022.133 me con chi Thu

29/05/2022 50,000.00 712230.290522.060500.nguyen ba namung ho ms 2022.133 chi pham thi thu

29/05/2022 500,000.00 710947.290522.171859.MS 2022.134

29/05/2022 500,000.00 340848.290522.161926.Ung ho ma so 2022.134 be Tran Hai Minh FT22150229772907

29/05/2022 500,000.00 MBVCB.2065154188.Khue ung ho MS.2022.123( be H Dung Eban ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 500,000.00 MBVCB.2065148719.Khue ung ho MS.2022.131( em Bach).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2022 500,000.00 MBVCB.2064931443.ms 2022 133 uh me con chi Thu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2022 500,000.00 MBVCB.2064927139.ms 2022 132 uh Pham Dao Nhat Quang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2022 500,000.00 346867.290522.091037.ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh)

29/05/2022 500,000.00 830285.290522.084428.QM gui Ms 2022.134. Be Tran Hai Minh FT22150820317070

30/05/2022 1,000,000.00 908300.300522.124359.ung ho NCHCCCL - Ngoc Thom - 0934900638

30/05/2022 1,000,000.00 071409.300522.122307.ung ho ms 2012 135 me con chi lien

30/05/2022 1,000,000.00 MBVCB.2067194253.MS 2022 134 be Tran Hai Minh.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2022 1,000.00 IBVCB.2067857426.aa.CT tu 1027912016 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 1,000.00 IBVCB.2067815636.aa.CT tu 1027882536 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 1,000.00 IBVCB.2067810272.aa.CT tu 1028577010 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 1,000.00 IBVCB.2067804192.aa.CT tu 1025411336 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..24565634902.24565634902-0901603252-HUYNH LAM SON chuyen tien mien phi qua MoMo

30/05/2022 10,000.00 492271.300522.190701.TRUONG VAN THUONG chuyen khoan

30/05/2022 10,000.00 878484.300522.165234.VU A KHANH Chuyen tien

30/05/2022 10,000.00 MBVCB.2068962067.LAM THI SO PHA chuyen tien.CT tu 0281000519725 LAM THI SO PHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 10,000.00 MBVCB.2067524861.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.135 (me con Chi Lien ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 10,000.00 MBVCB.2067044148.2 ANH: UNG HO MA 2022 134 Be Hai Minh.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 10,000.00 MBVCB.2067043564.S: UNG HO MA 2022 133 CHI THU.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 10,000.00 MBVCB.2067042037.H: UNG HO MS 2022 132 Be Nhat Quang.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 10,000.00 MBVCB.2067041343.N: UNG HO MS 2022 131 Em Bach.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 10,000.00 MBVCB.2067040117.M: UNG HO MS 2022 130 CHI SIENG.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 100,000.00 389523.300522.224309.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2022135 me con chi Lien

30/05/2022 100,000.00 672576.300522.223510.MS 2022.135 ung ho me con Chi Lien

30/05/2022 100,000.00 146985.300522.213226.VCB;0011002643148;ung hoMS 2022134be Tran Hai Minh

30/05/2022 100,000.00 578278.300522.210535.Ung ho MS 2022 135 me con chi Lien

30/05/2022 100,000.00 885321.300522.175412.MS 2022.131 em Bach

30/05/2022 100,000.00 884573.300522.175328.MS 2022.133 me con chi Thu

30/05/2022 100,000.00 793486.300522.162331.MS 2022.135 (ME CON CHI LIEN)-300522-16:23:31 793486

30/05/2022 100,000.00 384280.300522.152628.Ms 2022 135 me con chi Lien

30/05/2022 100,000.00 MBVCB.2068206529.Ung ho ms 2022.134.CT tu 0541001639340 NGUYEN THI QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 100,000.00 641601.300522.105400.UNG HO MS 2022.135 (ME CON CHI LIEN)-300522-10:53:59 641601

30/05/2022 100,000.00 793264.300522.103455.MS 2022135 me con chi lien

30/05/2022 100,000.00 645257.300522.101813.ung ho MS 2022 131 e bach

30/05/2022 100,000.00 638572.300522.101614.ung ho MS 2022 134 be tran hai minh

30/05/2022 100,000.00 107803.300522.100356.MS 2022 135 me con chi Lien FT22150366279571

30/05/2022 100,000.00 MBVCB.2067474661.tam long nho.CT tu 0851000020285 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2022 100,000.00 MBVCB.2067451942.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho ms 2022.135 me con chi Lien.CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 100,000.00 224365.300522.080144.Vinh Nam ung ho ms 2022 135 me con chi Pham Thi Lien

30/05/2022 100,000.00 MBVCB.2067307925.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.135 (me con chi Lien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 100,000.00 304796.300522.072504.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 135

30/05/2022 100,000.00 663805.300522.010508.ung ho MS 2022.130 Quang Thi Sieng FT22150563027540

30/05/2022 100,000.00 035406.300522.004731.MS 2022 130 chi Quang Thi Sieng

30/05/2022 100,000.00 014167.300522.001624.MS 2022 130 chi QUANG THI SIENG

30/05/2022 100,000.00 118476.290522.225737.Ms 2022 134 be Tran Hai Minh

30/05/2022 100,000.00 811873.290522.224628.ung ho ma so 2022.134 be Tran Hai Minh

30/05/2022 100,000.00 812131.290522.224547.ung ho ma so 2022.134 be Tran Hai Minh

30/05/2022 150,000.00 057830.300522.090306.Ung ho MS 2022 135 me con chi Lien FT22150079262583

30/05/2022 150,000.00 MBVCB.2067110362.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0441000767568 NGUYEN MINH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 154,000.00 924262.300522.180405.HUYNH CONG LUAN chuyen khoan

30/05/2022 180,000.00 MBVCB.2068743522.Ung ho MS 2022 133 Me con Chi Thu.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2022 180,000.00 MBVCB.2068737468.Ung ho MS 2022 135 Me con Chi Lien.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2022 2,300,000.00 SHGD:10000359.DD:220530.BO:NGUYEN THI THANH HUYEN.Remark:CT BAO VIETNAMNET- PHAM LUONG GUI GIUP ANH EM CHAU BACH-MS2022.131

30/05/2022 20,000.00 836405.300522.193036.VCB;0011002643148;LO VAN DUNG chuyen khoan

30/05/2022 20,000.00 585743.300522.085443.NCHCCCL 0942142142 COSY36-300522-08:53:38 585743

30/05/2022 200,000.00 605099.300522.194309.ung ho MS2022.134 be Tran hai Minh FT22150701630996

30/05/2022 200,000.00 535245.300522.193048.IBFT Ung ho me con chi Lien-MS 2022.135

30/05/2022 200,000.00 883831.300522.175241.MS2022.135 me con chi Lien

30/05/2022 200,000.00 797299.300522.172630.ung ho MS 2022 135 me con chi Lien

30/05/2022 200,000.00 905437.300522.155737.ung ho NCHCCCL nguyen thi hoai thu 0988545079

30/05/2022 200,000.00 788537.300522.132437.Ms 2022.135

30/05/2022 200,000.00 MBVCB.2068339910.MS 2022.132.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 200,000.00 MBVCB.2068334767.MS 2022.134.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 200,000.00 450767.300522.125851.Ung ho NCHCCCL Uyen0938565209 FT22150634506224

30/05/2022 200,000.00 324449.300522.085406.ung ho MS 2022.134 be Tran Hai Minh

30/05/2022 200,000.00 MBVCB.2067405257.Ung ho ms 2022.135.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 200,000.00 243358.300522.075530.ung ho MS 2022 135

30/05/2022 200,000.00 154432.300522.074528.TTTP ung ho Ms2022.134 be Tran Hai Minh

30/05/2022 200,000.00 MBVCB.2067271033.ung ho MS 2022.135 (me con chi Lien).CT tu 0071003776744 NGUYEN VAN LOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 200,000.00 MBVCB.2067105172.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 200,000.00 537699.300522.001702.MS 2022.134 (BE TRAN HAI MINH)-300522-00:16:53 537699

30/05/2022 200,000.00 197467.300522.000809.MS 2022.130 Chi Quang Thi Sieng

30/05/2022 222,000.00 169054.300522.081846.Ung ho MS 2022 134 be Tran Hai Minh

30/05/2022 25.00 527799.300522.125028.Nguyen Manh Linh chuyen tien

30/05/2022 250,000.00 MBVCB.2069844523.ung ho MS 2022.132 (Be Pham Dao Nhat Quang).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 30,000.00 MBVCB.2069467519.ms 2022 134.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2022 300,000.00 741678.300522.205300.Ung ho ms 2022.135 me con chi lien FT22151090941816

30/05/2022 300,000.00 MBVCB.2069854827.ung ho MS 2022.127 (be Nguyen Ngoc Vo).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 300,000.00 MBVCB.2069850134.ung ho MS 2022.131 (Em Bach).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 300,000.00 MBVCB.2069841948.ung ho MS 2022.133 (me con chi Thu).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 300,000.00 MBVCB.2069840012.ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 300,000.00 MBVCB.2069837203.ung ho MS 2022.135 (me con chi Lien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 300,000.00 593107.300522.192642.Ung ho MS 2022.133 FT22150963381766

30/05/2022 300,000.00 444208.300522.101813.MS 2022 134 be Tran Hai Minh

30/05/2022 300,000.00 515347.300522.100628.Ung ho Ms2022 131 e bach

30/05/2022 300,000.00 601388.300522.100520.Ung ho ms2022 135 me con c lien

30/05/2022 300,000.00 SHGD:10032706.DD:220530.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd chi Pham Thi Lien, An Binh, Di An, Binh Duong. MS 2022.135

30/05/2022 300,000.00 619375.300522.090423.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2022135 me con chi Lien

30/05/2022 300,000.00 444953.300522.083953.NGUYEN KHAC THO UNG HO MS 2022 135 ME CON CHI PHAM THI LIEN 0325421446

30/05/2022 300,000.00 154740.300522.074708.TTTP ung ho Ms2022.135 me con chi Lien

30/05/2022 300,000.00 MBVCB.2067306301.HO THI MAI LY chuyen tien UNG HO MS2022-135. ME CON CHI LIEN.CT tu 0601000475214 HO THI MAI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 300,000.00 MBVCB.2067108972.MS 2022.130 chi Quang thi Sieng.CT tu 0011004242829 DANG THANH LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 360,000.00 959439.300522.074404.ung ho ms 2022.135 me con chi Lien

30/05/2022 5,000.00 MBVCB.2068338216.Tra Xuan Binh giup ms 2022135.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2022 5,555.00 417860.300522.090824.Ung ho MS 2022 135 NAM MO A DI DA PHAT

30/05/2022 5,555.00 415639.300522.090738.Ung ho MS 2022 134 NAM MO A DI DA PHAT

30/05/2022 50,000.00 694022.300522.215349.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Hong 0963190355 FT22151018502525

30/05/2022 50,000.00 471518.300522.210431.VCB;0011002643148;NGUYEN VIET HUY chuyen khoan

30/05/2022 50,000.00 MBVCB.2069776396.MS 2022.134 (be Tran Hai Minh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 50,000.00 135271.300522.185310.Ung ho me con c Lien- MS 2022.135

30/05/2022 50,000.00 MBVCB.2068486590.Ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 50,000.00 923403.300522.134935.ung ho NCHCCCL ThuNguyen 0367863693

30/05/2022 50,000.00 472617.300522.134312.Ung ho NCHCCCL Trang Phuc Thang Bom 0909300300 va Hue Hang Anh DHSG FT22150020582964

30/05/2022 50,000.00 IBVCB.2067745964.Giup ma so 2022.135 me con chi Lien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2022 50,000.00 346354.300522.090546.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 135 me con chi Lien

30/05/2022 50,000.00 909104.300522.061422.nguyen ba namung ho ms 2022.133 me con chi thu

30/05/2022 50,000.00 906910.300522.061247.nguyen ba namung ho ms 2022134 be tran hai minh

30/05/2022 50,000.00 276041.300522.010027.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng)

30/05/2022 50,000.00 MBVCB.2067100580.UH MS 2022.134 be Tran Hai Minh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 500,000.00 MBVCB.2069434255.ung ho MS 2022.135.CT tu 0071005557252 VU QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 500,000.00 MBVCB.2068786390.benh tat tai nan.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2022 500,000.00 MBVCB.2068541677.ms 2022 135 uh me con chi Lien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2022 500,000.00 340348.300522.112238.ung ho ms2022. 133 (me con chi Thu)

30/05/2022 500,000.00 IBVCB.2067896204.Ung ho MS2022.135 (me con chi Lien).CT tu 0011004225223 HOANG ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 500,000.00 IBVCB.2067832132.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.135 (me con chi Lien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 500,000.00 IBVCB.2067802884.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 500,000.00 315206.300522.101155.VCB;0011002643148;MS 2022 123 be H Dung E Ban

30/05/2022 500,000.00 MBVCB.2067680191.Giup do ma so 2022.135.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2022 500,000.00 SHGD:10032621.DD:220530.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd em Nguyen Dinh Bach,Thach Xuan, Thach Ha, Ha Tinh. MS 2022.131 (em Bach)

30/05/2022 500,000.00 SHGD:10031164.DD:220530.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.134 be Tran Hai Minh

30/05/2022 500,000.00 SHGD:10019774.DD:220530.BO:NGUYEN THI HA ANH.Remark:Ung ho MS 2022.134 be Tran Hai Minh

30/05/2022 500,000.00 SHGD:10002388.DD:220530.BO:NGUYEN HUY NGOC.Remark:IBUNG HO MS 2022 129 (TRAN TRONG AN)

30/05/2022 500,000.00 597610.300522.085113.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho me con chi lien ms 2022135

30/05/2022 500,000.00 MBVCB.2067199771.MS 2022 128 ONG LE THANH MINH.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2022 500,000.00 MBVCB.2067197196.MS 2022 131 EM BACH.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2022 700,000.00 ung ho NCHCCCL nguyen thanh van 0982309814

31/05/2022 1,000,000.00 377007.310522.145616.ung ho MS 2022.130 chi Quang Thi Sieng FT22151315549000

31/05/2022 1,000.00 MBVCB.2072019366.ok.CT tu 1028384834 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/05/2022 10,000,000.00 900016.310522.191210.Minh va Dung giup cac ma so 2022121 126 133 134 135 moi ma so 2tr

31/05/2022 10,000.00 708957.310522.182737.HOANG KHANH LONG Chuyen tien

31/05/2022 10,000.00 326963.310522.174249.BUI HUU KHANH Chuyen tien

31/05/2022 10,000.00 MBVCB.2071881600.NGUYEN THI TUYEN NGOC chuyen tien.CT tu 0961000026199 NGUYEN THI TUYEN NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2022 10,000.00 261457.310522.140611.NGUYEN ANH TUAN chuyen khoan

31/05/2022 100,000.00 789647.310522.194757.MS 2022.134 TRAN HAI MINH

31/05/2022 100,000.00 MBVCB.2072181416.ms 2022 134 be tran hai minh.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/05/2022 100,000.00 261230.310522.150421.VCB;0011002643148;ms2022135 meconchi lien

31/05/2022 100,000.00 SHGD:10033875.DD:220531.BO:NGO HA QUYEN.Remark:Ung ho NCHCCCL

31/05/2022 100,000.00 152969.310522.142751.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.130 (QUANG THI SIENG)-310522-14:27:34 152969

31/05/2022 100,000.00 151716.310522.142534.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.133 ( THU)-310522-14:25:19 151716

31/05/2022 100,000.00 150704.310522.142341.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.134 (TRAN HAI MINH)-310522-14:23:24 150704

31/05/2022 100,000.00 149492.310522.142124.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.135 (CHI LIEN)-310522-14:21:04 149492

31/05/2022 100,000.00 MBVCB.2071559760.MS 2022.135 Nguyen Thi Minh Yen ung ho me con chi Lien.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2022 100,000.00 MBVCB.2071430528.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0441000814276 NGUYEN MY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2022 100,000.00 548976.310522.062751.UNG HO MS 2022.128 - ONG LE THANH MINH

31/05/2022 100,000.00 765664.310522.060720.nguyen ba namung ho ms 2022135 me con chi lien

31/05/2022 100,000.00 746119.310522.004532.Ung ho ctrinh NCHCCCL FT22151176813824

31/05/2022 150,000.00 MBVCB.2072187087.ms 2022 133 me con chi thu.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/05/2022 150,000.00 MBVCB.2072175342.ms 2022 135 me con chi lien.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/05/2022 200,000.00 425308.310522.224751.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.135 gd chi Lien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22152655172651

31/05/2022 200,000.00 538069.310522.201151.ung ho MS 2022 134 be Tran Hai Minh

31/05/2022 200,000.00 IBVCB.2072177803.MS2022134 be Tran Hai Minh.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/05/2022 200,000.00 368844.310522.144852.ung ho NCHCCCL Trien 0981787552 FT22151318317090

31/05/2022 200,000.00 252112.310522.125353.Ung ho MS 2022 131 Em Bach

31/05/2022 200,000.00 MBVCB.2071216326.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0041000202473 HUYNH TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2022 200,000.00 IBVCB.2070328670.MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0481000873301 NGUYEN AN VINH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2022 200,000.00 548924.310522.062538.UNG HO MS 2022.131 - EM BACH

31/05/2022 300,000.00 193069.310522.211140.UH MS 2022 129 E Tran Trong An

31/05/2022 300,000.00 003187.310522.210736.Bui Thi Thao ung ho MS 2022.128 (ong Le Thanh Minh)

31/05/2022 300,000.00 425254.310522.193050.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru

31/05/2022 300,000.00 177389.310522.184933.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Ba Thi Lan Huong + 0375949761

31/05/2022 300,000.00 SHGD:10012890.DD:220531.BO:LE THU NGA.Remark:Ung ho MS 2022.134 be Tran Hai Minh

31/05/2022 300,000.00 299211.310522.081807.Ms 2022 133 me con chi Thu

31/05/2022 300,000.00 MBVCB.2070387676.ung ho MS 2022.135 (me con chi Lien).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2022 5,000.00 974090.310522.162903.MS 2022088 Be Pham Cong Danh

31/05/2022 5,000.00 IBVCB.2072281729.grg.CT tu 1028349006 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2022 5,555.00 520111.310522.093220.Ung ho MS 2022 136 NAM MO A DI DA PHAT

31/05/2022 50,000.00 168331.310522.215928.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Nguyen thi Van sdt 0904474738

31/05/2022 50,000.00 003716.310522.122115.Ung ho MS 2022135 me con chi Lien FT22151980630001

31/05/2022 50,000.00 820286.310522.103611.Ung ho MS 2022.135 me con chi Lien

31/05/2022 500,000.00 190098.310522.211044.UH MS 2022 130 Chi Quang Thi Sieng

31/05/2022 500,000.00 185553.310522.210924.UH MS 2022 131 Em Bach

31/05/2022 500,000.00 180901.310522.210759.UH MS 2022 133 Me con chi Thu

31/05/2022 500,000.00 176268.310522.210634.UH MS 2022 135 Me con chi Lien

31/05/2022 500,000.00 171378.310522.210505.UH MS 2022 134 Be Tran Hai Minh

31/05/2022 500,000.00 999243.310522.210457.Bui Thi Thao ung ho MS 2022.133 (me con chi Thu)

31/05/2022 500,000.00 996573.310522.210311.Bui Thi Thao ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh )

31/05/2022 500,000.00 SHGD:10033350.DD:220531.BO:LE THI NGOC YEN.Remark:Ung ho chuong trinh NCHCCCL

31/05/2022 500,000.00 374543.310522.145400.ung ho MS 2022.134 be Tran Hai Minh FT22151098949238

31/05/2022 600,000.00 774915.310522.111622.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022134 tran hai minh

31/05/2022 900,000.00 949384.310522.155204.Ung ho MS 2022 133 MS 2022 134 ms 2022 135

31/05/2022 900,000.00 947310.310522.154912.Ung ho MS 2022 130 MS 2022 131 ms 2022 132