Bạn gái Đoàn Văn Hậu, Nhâm Mạnh Dũng lộ nhan sắc thật với bikini

Cách đây ít ngày, người đại diện của Doãn Hải My đã chính thức xác nhận với PV Dân trí, người đẹp họ Doãn và cầu thủ Đoàn Văn Hậu đang hẹn hò. Sau khi công khai, cặp đôi được khen "trai tài, gái sắc". Không chỉ sở hữu học vấn nổi bật, Doãn Hải My còn vốn nổi tiếng bởi nhan sắc (Ảnh: Doãn Hải My).