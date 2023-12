Ngày 29/12, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động tinh vi phức tạp do Nguyễn Văn Thành (tức Thành “Bẹt”; SN 1987, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; có 1 tiền án, 1 tiền sự) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành. Ảnh: T.V.

Trước đó, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phát hiện ở quận Cầu Giấy nổi lên băng nhóm tội phạm do Thành “Bẹt” cầm đầu, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP Hà Nội.

Thành “Bẹt” tập hợp đàn em thân cận gồm Nguyễn Khang Nam (tức Nam “Hổ”, SN 1992, trú tại quận Cầu Giấy), Trương Văn Thắng (tức Thắng “Ỉn”, SN 1996, trú tại quận Đống Đa), Nguyễn Quang Anh (SN 1994, trú tại quận Ba Đình) cùng góp vốn để hoạt động "tín dụng đen".

Khi có vốn, nhóm này tụ tập khoảng 20 đàn em khác hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức cho vay bốc bát họ thỏa thuận với tỷ lệ "10 ăn 8", trả trong vòng 25 - 50 ngày (tương đương với lãi suất 4.000 - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 146% - 292%/năm).

Nhóm này còn lập nhóm chát riêng trên ứng dụng mạng xã hội gồm các cổ đông nhằm kiểm soát nguồn tiền cho vay và giao cho đàn em sử dụng các tài khoản đăng nhập trên trang web 1Cash.info để quản lý thông tin khách vay.

Thành "Bẹt" chỉ đạo Nam “Hổ”, Thắng “Ỉn” và Quang Anh thành lập 5 đại lý, mỗi đại lý khoảng 3-4 nhân viên tìm kiếm khách hàng vay tiền. Khi có khách muốn vay tiền, các tổ trưởng sẽ giao cho các nhân viên của mình đi thẩm định trước mới cho khách vay.

Quá trình hoạt động, các đối tượng thuê một số địa điểm làm trụ sở là nhà dân trong các ngõ ngách nhỏ, kín đáo, ít người qua lại, không treo biển hiệu trên địa bàn quận Cầu Giấy để tránh sự chú ý của người dân và sự phát hiện của cơ quan công an.