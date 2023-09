Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h tối nay (2/9), vị trí tâm bão Saola ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h.

Đường đi của bão số 3 Saola cập nhật tối 2/9. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, tâm bão trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tiếp tục giảm còn cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ nhanh hơn với 10-15 km/h.

Đến khoảng 19h tối mai (3/9), tâm bão trên vùng biển phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), tốc độ di chuyển còn 5km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do tác động của bão số 3 Saola, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Từ gần sáng ngày mai, vùng biển phía Đông của khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Theo các chuyên gia khí tượng, dù ít khả năng đổ bộ đất liền nước ta, nhưng do tác động của bão Saola, khu vực ven biển các tỉnh miền Bắc từ gần sáng và ngày 4/9 có thể xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của bão khiến gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên từ chiều tối 2-4/9, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa từ 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực Bắc Tây Nguyên cũng có mưa giông với lượng giảm hơn, là 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng ven biển miền Tây Nam Bộ cần đề phòng trong mưa giông xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài cũng có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại nơi trũng, thấp.

Ngoài ra, theo các cơ quan khí tượng, trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương cơn bão Haikui đang hoạt động, dự báo hướng về phía Trung Quốc. Đồng thời, cơn bão mới Kirogi cũng đang di chuyển nối đuôi.