Tối 16/7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin về cơn bão số 1 (bão Talim) với sức ảnh hưởng rất mạnh, gây mưa rất to và gió lớn đến đất liền khu vực miền Bắc.

Cụ thể, hồi 19h ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Như vậy, chỉ trong hơn một ngày, bão số 1 đã tăng gần 3 cấp.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19h ngày 17/7, tâm bão trên vùng biển phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km, Hải Phòng khoảng 390km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15. Đây là thời điểm bão Talim đạt sức mạnh lớn nhất.

Đường đi của bão số 1, ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc nước ta. Ảnh: NCHMF

Trong 24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km/h và suy yếu dần.

Đến 19h ngày 18/7, tâm bão trên đất liền khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Và 24h sau đó, bão ở trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, lúc này suy yếu với sức gió dưới cấp 6.

Mưa rất to và gió lớn trên đất liền

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội, sóng biển cao 5-7m.

Từ chiều và tối 17/7, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 15.

Từ sáng 18/7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao 3-5m. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định sóng biển cao 2-4m.

Trên đất liền, từ gần sáng 18/7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh - Nam Định gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình có nước dâng do bão từ 0,5-0,8m. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển trong trường hợp bão đổ bộ vào thời điểm triều cường (chiều tối 18/7).

Đặc biệt, từ đêm 17-20/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa giông và nắng nóng liên tiếp vừa qua kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng tăng cao từ 18/7 ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc, sét ở rìa xa hoàn lưu của bão.