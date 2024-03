Nhiều khách hàng của EVN Hà Nội đang băn khoăn khi thấy hóa đơn tiền điện tháng này tăng cao, thậm chí gấp đôi so với kỳ hóa đơn trước đó. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Tại sao thời tiết mùa đông, lại đúng vào thời gian có kỳ nghỉ Tết, đi chơi, về quê nhiều, mà tiền điện lại tăng vọt?

Lý do được giải thích là EVN Hà Nội đã thay đổi lịch ghi chỉ số từ tháng 2/2024. Theo đó, EVN Hà Nội đẩy nhanh lộ trình thay đổi ghi chỉ số công tơ thống nhất về ngày cuối tháng, để hoàn thành vào năm 2024 - sớm hơn 1 năm so với yêu cầu của Chính phủ là 2025. Khi chuyển đổi về ngày cuối tháng thì hoá đơn tiền điện sẽ cao hơn so với bình thường, do số ngày tiêu thụ điện tăng lên.

Song, không ít khách hàng lo ngại việc tính dồn gần 2 tháng tiền điện theo lịch ghi chỉ số mới vào cuối tháng mà tiền điện lại trả theo bậc luỹ kế, sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Thực hư vấn đề này như thế nào? Vì sao EVN Hà Nội phải ghi chỉ số công tơ thống nhất về ngày cuối tháng?

Để thông tin đầy đủ hơn tới bạn đọc, báo VietNamNet tổ chức tọa đàm LÀM RÕ CÁCH TÍNH HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN nhằm thông tin đầy đủ, rõ ràng về vấn đề đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khách mời tham dự tọa đàm:

- Bà Tô Lan Phương - Trưởng ban Kinh doanh EVNHANOI

- Ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và tăng trưởng xanh

- Chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình, Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Thời gian: 14h thứ 6, ngày 8/3/2024

Bạn đọc quan tâm vui lòng gửi câu hỏi ở phần bình luận hoặc gửi đến địa chỉ email: bankinhte@vietnamnet.vn

Các câu hỏi của bạn đọc sẽ được chuyển đến các vị khách mời nhằm cung cấp thông tin minh bạch về vấn đề này.

Buổi tọa đàm được phát trực tuyến trên các nền tảng của báo VietNamNet, fanpage của EVN Hà Nội.