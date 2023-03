Chiều 1/3, Công an huyện Hoài Đức cho biết, vừa ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-21D, ra quyết định tạm giữ hình sự 2 phó giám đốc, 1 cán bộ thuộc trung tâm này để điều tra về các hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Trần Văn Doanh làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: ANTĐ)

Qua công tác nắm thông tin, công an phát hiện sai phạm xảy ra tại Trung tâm 29-21D (địa chỉ tại Cụm công nghiệp An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức) nên tiến hành xác minh, làm rõ.

Từ giữa tháng 2/2023, cùng với chứng cứ thu thập được và trình báo của người dân, công an tập trung lực lượng điều tra, xác minh các nguồn tin.

Đến ngày 28/2, Công an huyện Hoài Đức đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trung tâm 29-21D, thu giữ nhiều tài liệu, đồng thời triệu tập các đối tượng để làm rõ.

Quá trình đấu tranh, công an xác định sai phạm xảy ra tại trung tâm này liên quan đến hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu sai phạm liên quan đến vụ việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-21D. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan công an, tại Trung tâm 29-21D, không chỉ có hành vi nhận hối lộ mà còn ký khống giấy tờ giữa trung tâm và một số đơn vị thi công, cải tạo, nghiệm thu phương tiện.

Cụ thể, một số chủ phương tiện đến trung tâm đăng kiểm để đăng ký xe ô tô và làm thủ tục cải tạo (hoán cải) nhưng chưa có các loại giấy tờ theo quy định như: biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo, văn bản đề nghị nghiệm thu chất lượng xe cơ giới cải tạo…

Thay vì yêu cầu chủ phương tiện mang xe đến các cơ sở thi công, cải tạo, Nguyễn Văn Định (Phó giám đốc Trung tâm 29-21D, SN 1992, trú tại Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định) đã tiếp nhận hồ sơ và tự ký khống vào mục ghi “Cán bộ kỹ thuật” trong “Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo”, và mục “Đại diện đơn vị thi công” trong “Biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo”. Với mỗi bộ hồ sơ, Định thu trên dưới 1 triệu đồng.

Không chỉ vậy, đăng kiểm viên đã thông đồng với đơn vị thiết kế xe cơ giới cải tạo để đơn vị này ký khống trước phần “Đại diện đơn vị thi công”, để trống giấy trắng ở phần trên sao cho vừa nội dung của “Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo” rồi in chèn thông tin chủ xe, phương tiện đến đăng kiểm.

Bằng cách này, đối tượng đã hợp thức hóa các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện “hoán cải”. Do muốn nhanh, nhiều người đã không ngần ngại đưa tiền cho kiểm định viên để làm thủ tục đăng ký cho xe của mình.

Nguyễn Văn Định ký khống các loại giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký phương tiện xe cơ giới cải tạo. (Ảnh: CACC)

Quá trình điều tra, công an còn làm rõ hành vi nhận hối lộ của ông Trần Văn Doanh (nhân viên của Trung tâm 29-21D, SN 1996, trú tại Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định), người trực tiếp nhận chỉ đạo thu tiền cao hơn thực tế của các xe ô tô “hoán cải” đến đăng ký.

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ ông Hoàng Ngọc Quý (Phó giám đốc Trung tâm 29-21D, SN 1987, cùng quê với ông Trần Văn Doanh) để điều tra về vai trò điều hành trong việc nhận hối lộ.

Trong ngày 28/2, Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Quý và Trần Văn Doanh về hành vi nhận hối lộ, Nguyễn Văn Định về hành vi giả mạo trong công tác.