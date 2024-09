Hôm nay (1/9), Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an thị xã Trảng Bàng vừa ra các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 45 người để điều tra về các hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng, mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hung khí bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Trong số này, 26 người bị điều tra về hành vi giết người, 18 người gây rối trật tự công cộng, 1 người mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, 12 người khác có liên quan được công an cho gia đình bảo lãnh, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Lợi quen bạn gái là M.A.T (cùng 16 tuổi, ngụ Tây Ninh). Trong thời gian quen nhau, Nguyễn Trường Huy (cũng 16 tuổi, trú cùng địa phương) thường xuyên nhắn tin qua facebook cho T. để trêu ghẹo nên Lợi bực tức.

Huy và Lợi sau đó xảy ra mâu thuẫn rồi hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khoảng 1h30 ngày 25/8, Lợi và Huy rủ theo hàng chục người mang hung khí đến sân bóng Lộc Phước (phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng). Tại đây, hai bên lao vào ẩu đả gây náo loạn.

Hậu quả cuộc hỗn chiến, Nguyễn Trần Nguyên K. (23 tuổi) và Trần Lê Phát Đ. tử vong, một số người khác bị thương.

Lực lượng công an sau đó đến hiện trường để can thiệp, bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ nhiều hung khí có liên quan.

Qua truy xét, cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ các đối tượng tham gia vụ ẩu đả.