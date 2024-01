Ngày 28/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Đồng Hới, Công an huyện Quảng Ninh đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm 7 đối tượng vừa bị bắt giữ về hành vi hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

7 đối tượng gồm bị bắt giữ gồm: Võ Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Tùng Lâm (cùng SN 2006), Nguyễn Văn Sáng (SN 2004), Võ Văn Anh (SN 2003), cùng trú tại huyện Quảng Ninh.

Quá trình đấu tranh, công an xác định, từ khoảng đầu năm 2023, nhóm các đối tượng này lên mạng tìm hiểu cách thức và chiếm đoạt tài khoản Facebook của nhiều người trên phạm vi cả nước.

Sau đó đổi mật khẩu, xâm nhập, sử dụng tài khoản Facebook chiếm được để nhắn tin hỏi mượn, chiếm đoạt tiền.

Để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tạo lập khoảng 20 tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời mua thêm nhiều bộ tài khoản ngân hàng “rác” từ các đối tượng trên mạng nhằm che giấu hành vi nhận tiền lừa đảo từ các bị hại.

Ước tính tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng khoảng 8 tỷ đồng.

Các đối tượng này không được học hành bài bản về công nghệ thông tin. Thậm chí, một số đối tượng bỏ học từ sớm nhưng đã tự tìm hiểu, chia sẻ, chỉ dạy cách thức thực hiện hành vi phạm tội cho nhau, bước đầu manh nha hình thành “ổ”, “nhóm” đối tượng phạm tội công nghệ cao, gây mất an ninh, trật tự.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.