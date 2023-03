Ngày 25/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tuyến (SN 1980, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) về hành vi nhận hối lộ.

Công an thị xã Ba Đồn tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Văn Tuyến. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, Tuyến là cán bộ tư pháp của UBND phường Quảng Long.

Trong quá trình làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất cho một hộ dân trên địa bàn phường, Tuyến có liên quan đến việc nhận hối lộ với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.