Sáng 5/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 30/6, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) bắt đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1980, trú tại tổ 20, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).

Bị can Nguyễn Tuấn Hùng bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tuấn Hùng bị truy nã theo quyết định truy nã ngày 2/2/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) với tội danh Trộm cắp tài sản. Sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn và ngụy trang để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Với tinh thần trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, quyết tâm tạo lòng tin và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, trong thời gian ngắn sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng địa bàn, rà soát, xác minh, đến 17h ngày 30/6, đã bắt được đối tượng Hùng, ở phường Tân Quang, TP Tuyên Quang.