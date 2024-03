Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ Nguyễn Minh Cảnh (37 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Minh Cảnh khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 1/3 bà L.T.C. (64 tuổi, ngụ quận Bình Tân) được con trai chở đến 1 tiệm vàng ở đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú để bán vàng.

Khi bà C. bán vàng xong, ôm trong lòng túi xách chứa tiền, số vàng còn lại và điện thoại, ngồi lên xe con trai để về nhà.

Khi 2 mẹ con lưu thông đến đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thì bất ngờ có 1 thanh niên đi xe máy áp sát, giật túi xách rồi tẩu thoát. Bà C. chụp được áo khoác của kẻ cướp giật và cố níu lại nhưng bị kéo lê khoảng 20m trên đường, cuối cùng phải buông tay.

Thu hồi tang vật vụ cướp. Ảnh: CA

Sau khi bị cướp, bà C. đến công an địa phương trình báo. Tài sản bị cướp gồm: 1 bông tai vàng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 2 điện thoại và một số tiền mặt.

Khi nhận tin báo, trinh sát Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM để điều tra, truy xét và mới đây đã bắt giữ kẻ gây án. Nguyễn Minh Cảnh thừa nhận toàn bộ hành vi và công an đã thu hồi được số tài sản bị cướp.