Sáng 1/2, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Vượng (SN 1973, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Vượng. Ảnh Công an Tây Hồ.

Trước đó, vào ngày 27/1, Công an phường Quảng An (Tây Hồ) tiếp nhận tin báo về việc nhà riêng của một cán bộ ngoại giao người nước ngoài trên phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng An bị trộm đột nhập đánh cắp tài sản.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định ngôi nhà bị trộm cắp có 1 tầng hầm, 3 tầng tum, cửa sổ ngôi nhà bị cạy phá, cửa ra vào tầng 2 mở, nhiều đồ vật bị xáo trộn. Tổng giá trị các đồ trang sức và tiền mặt bị trộm cắp trên 1 tỷ đồng.

Ngay sau đó, công an đã triệu tập đối tượng nghi vấn Nguyễn Ngọc Vượng để đấu tranh. Vượng lì lợm, không hợp tác với lực lượng chức năng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Vượng thực nghiệm hiện trường. Ảnh Công an Tây Hồ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, với những chứng cứ không thể chối cãi, Vượng đã phải khai nhận gây ra vụ trộm cắp trên.

Theo đó, khoảng 20h ngày 27/1, Vượng đi xe máy đến phường Quảng An, sau đó gửi xe rồi đi bộ với mục đích trộm cắp.

Quan sát thấy ngôi nhà của bị hại không có người trông coi, Vượng đã trèo cổng vào sân nhà, lên cầu thang, dùng công cụ cạy cửa sổ rồi đột nhập lục soát, lấy đi nhiều tiền mặt và đồ trang sức quý các loại.

Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, Công an quận Tây Hồ đã thu giữ được một số vật chứng là tài sản mà Vượng đã trộm cắp được.

Ngoài ra, Công an quận Tây Hồ cũng đã làm rõ Vượng từng đột nhập vào nhà 1 người nước ngoài khác trên phố Đặng Thai Mai vào ngày 5/1, trộm cắp 4 chiếc dây chuyền, 2 chiếc lắc tay, 1 đôi bông tai bằng vàng trị giá 35 triệu đồng.

Tài liệu cơ quan công an thu thập và lời khai đối tượng cho thấy, tên này từng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn quận Tây Hồ.