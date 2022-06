Bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội liên quan đến Việt Á

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng là Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội tại thời điểm tổ chức đấu thầu, nay là Giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng CDC Hà Nội.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh thu thập tài liệu làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm Covid-19 và các thiết bị, vật tư y tế khác cho các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ đối với các sai phạm của các cơ sở y tế đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Trụ sở CDC Hà Nội.

Quá trình điều tra xác minh ban đầu xác định: trên địa bàn TP Hà Nội có một số cơ sở, bệnh viện y tế công lập thực hiện mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 đối với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á. Năm 2020, do tình hình cấp bách của dịch bệnh, trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm kít xét nghiệm COVID-19, các đối tượng được giao thực hiện nhiệm vụ đã có hành vi móc nối, thông đồng với nhân viên thuộc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á để vay hàng, sử dụng trước rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu sau; hoặc đưa các thông số, kỹ thuật tính năng sản phẩm của kít xét nghiệm Covid-19 do Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất vào hồ sơ mời thầu.

Việc làm này đã giúp cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á là đơn vị duy nhất dự thầu và được trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Sau khi được trúng thầu, Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á đã chiết khấu lại % giá trị hàng hóa để cảm ơn các đơn vị.

Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội xác định: Đối với CDC Hà Nội, trong khoảng thời gian tháng 12/2020, do dịch bệnh bùng phát, kit xét nghiệm COVID-19 khan kiếm, nên để đảm bảo có đủ số lượng kít phục vụ phòng chống dịch, dựa trên quá trình sử dụng thực tế thấy bộ sản phẩm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á có nhiều ưu điểm, không có việc bàn bạc với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á về việc giúp Công ty Việt Á được trúng thầu.

Tuy nhiên, việc đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á cung ứng được sản phẩm đã vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Sau khi được thanh toán tiền 2 gói thầu, Công ty Việt Á đã chuyển lại cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn 1 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Ngoài ra, cũng liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, Cơ quan CSĐT còn xác định: Với phương thức thủ đoạn như trên, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã có sai phạm trong hoạt động tổ chức đấu thầu, cụ thể:

Đối với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông: Ngày 22/5/2022, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với 2 bị can là Phó trưởng khoa Dược và Trưởng khoa xét nghiệm của bệnh viện về tội "Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 4, Điều 222 BLHS.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Ba Vì: Ngoài sai phạm trong hoạt động đấu thầu, Cơ quan CSĐT còn xác định: Có một số nhóm đối tượng, vì động cơ vụ lợi, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ sử dụng kít xét nghiệm COVID-19, các đối tượng thuộc Khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã thực hiện việc gộp nhiều mẫu xét nghiệm nhưng vẫn báo cáo xét nghiệm mẫu đơn theo số lượng mẫu, với mục đích để dư kit test COVID-19 và hóa chất tách chiết bán kiếm lời.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021, các đối tượng đã tiết kiệm được khoảng 22 kit xét nghiệm COVID-19 và 2 bộ tách chiết hóa chất. Sau đó, thông qua nhân viên của Công ty Việt Á, đã bán lại cho Công ty Việt Á, thu lợi số tiền 290 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

Ngày 4/6/2022, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Phó Trưởng phòng vật tư, Phó phòng xét nghiệm và 2 kỹ thuật viên thuộc phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện đa khoa Ba Vì.

Sau khi Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Ba Vì thanh toán hợp đồng, Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á đã chuyển lại cho mỗi đơn vị trên số tiền khoảng 200 triệu đồng cho các cán bộ thuộc bệnh viện trên (tiền trích lại % hợp đồng).

Theo Công an nhân dân