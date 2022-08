Bắt nghi can trộm đồng hồ nước nhà dân ở TP.HCM

Nghi can Huỳnh Ngọc Vũ. Ảnh: CA

Trước đó, 3h sáng 26/8 tổ công tác Công an phường 8 khi tuần tra địa bàn thì phát hiện nước chảy ra đường lênh láng tại trước nhà dân đang thi công ở đường 7A cư xá Bình Thới. Khi làm việc với chủ nhà, công an xác định, hộ dân này vừa bị mất trộm đồng hồ nước.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh, công an làm rõ có một thanh niên đã trộm đồng hồ nước. Công an quận 11 phối hợp cùng đội Cảnh sát hình sự đã khoanh vùng được nghi can trộm là Vũ nên mời về làm việc.

Vũ khai, do bị nghiện nên sống lang thang. Mới đây một bạn nghiện có nói, trộm đồng hồ nước bán có tiền nên Vũ đã thực hiện vụ trộm trên. Sau khi trộm, Vũ mang đồng hồ nước về cất giấu, chuẩn bị đi trộm tiếp thì bị phát hiện.

Công an cho hay, qua điều tra xác định, Vũ không phải là kẻ đã gây ra hàng loạt vụ trộm đồng hồ nước ở trung tâm TP.HCM gần đây.

Như đã thông tin, mời đây hàng trăm hộ dân, cơ sở kinh doanh tại khu vực quận 1 và quận 3 bị mất trộm đồng hồ nước. Camera an ninh có ghi nhận là hình ảnh một người đàn ông đi xe đạp đã thực hiện các vụ trộm này và công an đang truy xét.