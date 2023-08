Trước đó ngày 22/7, Công an huyện Than Uyên cử 2 cán bộ điều tra phối hợp cán bộ cơ sở tới nhà ông Hà Văn Giót để làm việc.

Trong quá trình làm việc, ông Giót luôn có những lời nói xúc phạm cán bộ và cơ quan nhà nước. Khi kết thúc làm việc, ông Giót yêu cầu xé biên bản làm việc, đồng thời đóng cửa ra vào, không cho 2 cán bộ công an ra ngoài.

Cơ quan chức năng đến khám xét nhà nghi phạm và thực hiện lệnh bắt đối với Hà Văn Giót. Ảnh CACC.

Tiếp đó, ông Giót gọi điện cho nhiều người dân đến chứng kiến mình nhốt cán bộ công an, rồi yêu cầu 2 cán bộ công an phải gọi lãnh đạo công an huyện đến nhà mình để trả lời dân về chế độ di dân tái định cư thủy điện...

Nghi phạm (X) bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh CACC.

Trước sự quá khích của ông Giót, 2 cán bộ công an đã giải thích việc giải quyết chế độ đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các dự án thủy điện phải theo đúng quy định và do các cơ quan có thẩm quyền, không phải chức trách của lực lượng công an. Việc ông Giót khóa cửa giam giữ cán bộ công an tại nhà là vi phạm pháp luật, nhưng ông kiên quyết không mở cửa.

Khi một cán bộ ra vị trí cửa để mở thì người này cảnh cáo không được động vào cửa, rồi lớn tiếng bảo vợ và con dâu đứng ở bên ngoài không được mở chốt cửa khi không có sự đồng ý của ông.

Nghi phạm làm việc với lực lượng chức năng.

Tổ công tác đã điện thoại báo cáo lãnh đạo công an huyện chỉ đạo Công an xã Phúc Than phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng đến vận động, tuyên truyền, yêu cầu ông Giót mở cửa, thả 2 chiến sĩ công an đang bị giữ.

Khi lực lượng công an xã và đại diện chính quyền cơ sở đến thì vợ và con dâu của ông Giót cùng một số người đang đứng án ngữ trước cửa bị cài chốt ngoài. Lúc này, Trưởng Công an xã Phúc Than đã trực tiếp rút chốt cửa và yêu cầu ông Giót mở cửa.

Hung khí của nghi phạm. Ảnh CACC.

Khi đó, người đàn ông này mới đứng dậy mở chốt bên trong để 2 cán bộ công an huyện ra ngoài.

Căn cứ báo cáo của Công an huyện Than Uyên, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án 0823B mở cuộc điều tra xác minh thu thập tài liệu chứng cứ. Kết quả xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm "bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật".