Sáng 3/6, một cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an huyện Nguyên Bình đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nông Văn Thực (SN 1969) - người đã gây ra nhiều vụ ném đá vào xe khách du lịch ở đỉnh núi Phia Oắc, xã Thành Công trong thời gian vừa qua.

Nghi phạm bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Công an xác định, Thực là đối tượng đã có một tiền án về tội cướp tài sản vào năm 1996 với án phạt 12 năm tù giam. Sau khi trở về địa phương, Thực sống lang thang trên núi Phia Oắc. Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023, Thực đã xếp đá thành từng đống nhỏ để trên cây, bẻ cành cây tạo thành các điểm ẩn nấp, xếp đá to ra mặt đường nhằm ngăn cản các phương tiện đi lên đỉnh núi.

Đáng chú ý, Thực đã từng hành hung ông N.V.T, nhân viên bảo vệ khoáng sản khi người này đang đi tuần tra tại khu vực đỉnh núi Phia Oắc và nhiều lần ném đá vào các xe chở khách lên núi Phia Oắc, gây hư hỏng xe và tâm lý hoang mang cho khách du lịch.

Nghi phạm rải đá dọc đường lên núi Phia Oắc. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Nguyên Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh với đối tượng này. Công an đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều lần tổ chức tuần tra, kiên trì mật phục để vây bắt đối tượng, song khu vực là rừng đặc dụng nhiều hang núi, diện tích rộng, không có sóng điện thoại, không có người dân sinh sống. Đối tượng lại là người sống lâu năm trong rừng, có nhiều kinh nghiệm ẩn nấp, không có nhân thân lai lịch rõ ràng nên việc xác minh truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 19h ngày 31/5, công an đã phát hiện, truy đuổi, bao vây đối tượng khi y đang đi từ trong rừng ra. Khi bị dồn vào khu vực khe núi, Thực dùng dao nhọn với ý định chống trả nhưng sau đó đã bị khống chế, bắt giữ được đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Nông Văn Thực đã khai nhận hành vi phạm tội, nhiều lần ném đá vào người dân và khách du lịch với mục đích ngăn cản, không muốn cho người khác đến thắp hương, làm lễ tại miếu hoang trên đỉnh núi Phia Oắc.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Công an huyện Nguyên Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Thực, để tiến hành điều tra, bước đầu xác định chỉ có một mình đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Việc bắt giữ được đối tượng manh động đã trả lại sự bình yên cho nhân dân và du khách khi đến huyện Nguyên Bình để tham quan, du lịch.

Được biết, đỉnh Phia Oắc cao 1.931m, được xem là "nóc nhà" thứ hai của tỉnh Cao Bằng. Vùng núi này những ngày đầu tháng 2 có nhiệt độ dao động trên dưới 10 độ C. Tại đây, hàng năm có nhiều du khách đến thực hiện săn mây và quay video.