Ngày 30/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Dúng (46 tuổi, ngụ TP Trà Vinh) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra ban đầu, người dân báo qua số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh về việc bà Dúng có hành vi cho vay lãi nặng, làm ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Bà Lê Thị Dúng tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Trà Vinh

Quá trình xác minh, bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xác định Lê Thị Dúng cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 108% - 547,5%/năm, thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng. Những người vay tiền của bà Dúng đa phần có hộ khẩu ở TP Trà Vinh.

Thời gian qua, thông qua số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Trần Xuân Ánh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiếp nhận, xử lý hàng chục nguồn tin có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên toàn địa bàn.

Công an tỉnh Trà Vinh xử lý nhiều vụ cho vay nặng lãi gây bức xúc dư luận; mới đây nhất, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Đẹp (59 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 25/10, người dân báo qua số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh về việc bà Đẹp có hành vi cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh xác định từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022, bà Đẹp 5 lần cho một người dân ở TP Trà Vinh vay với số tiền 6,9 tỷ đồng, lãi suất từ 100% - 200%/năm, vượt hơn 5 - 10 lần so với mức lãi suất do Bộ Luật dân sự quy định.

Công an cho biết, bà Đẹp thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng.