Các doanh nghiệp của bốn 'ông Bầu' đình đám làm ăn ra sao?

Bầu Thắng

CTCP Đồng Tâm của ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group, vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Năm 2021, Đồng Tâm đạt doanh thu đạt 1.938 tỷ đồng, tăng trưởng 2,55% so với cùng kỳ, đạt gần 88,1% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 110,8 tỷ đồng, tăng trưởng 26,5% so với cùng kỳ, đạt 138,5% kế hoạch. Tổng tài sản đạt 6.947 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Đồng Tâm đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.300 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 225 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức 12%.

Theo danh sách cổ đông ngày 14/9, cổ đông lớn đang nắm giữ 61.325.052 cổ phiếu, tương ứng 90,279% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty và hơn 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ 9,721% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Vì vậy CTCP Đồng Tâm không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Đồng Tâm cho biết, thời gian tới, công ty sẽ thực hiện thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng nhằm bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) từng là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bầu Đức

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) ghi nhận doanh thu tăng 150,6% so với cùng kỳ lên 2.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 522,84 tỷ đồng, tăng thêm 514,53 tỷ đồng (cùng kỳ 8,31 tỷ đồng). Mặc dù ghi nhận lãi trong 6 tháng đầu năm nhưng tới 30/6/2022, tổng lỗ luỹ kế vẫn là 3.938,5 tỷ đồng, bằng 42,5% vốn điều lệ của công ty.

Hoàng Anh Gia Lai từng là một trong những tập đoàn lớn giai đoạn 2008-2016. Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) từng là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thời gian gần đây, cổ phiếu HAG đối diện với án hủy niêm yết trên HoSE. Theo báo cáo tài chính các năm, Hoàng Anh Gia Lai lỗ 4 năm liên tiếp từ năm 2017 đến 2020. Dù năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai đã có lãi 126,5 tỷ đồng, nhưng số lỗ lũy kế vẫn ở mức rất cao 4.432 tỷ đồng.

Tháng 5/2022, HAG cũng bị UBCKNN đình chỉ giao dịch trong 5 tháng và phạt số tiền 3 tỷ đồng do không thông báo giao dịch bán 20 triệu cổ phiếu HNG trên tài khoản chứng khoán HAG để thu hồi nợ cho ngân hàng.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 cho thấy, Hoàng Anh Gia Lai cho các bên liên quan là cá nhân vay với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, Công ty cho Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức vay hơn 100 tỷ đồng.

Bầu Thuỵ

Bầu Thuỵ tên thật là Nguyễn Đức Thuỵ, SN 1976, nhà sáng lập Thaiholdings. Bầu Thụy nổi lên trong lĩnh vực bóng đá và với vai trò là ông chủ Tập đoàn Xuân Thành.

Thaiholdings từng là công ty con của CTCP Tập đoàn Thaigroup, tuy nhiên sau khi Thaiholdings sở hữu 204 triệu cổ phần, chiếm 81,6% vốn điều lệ của công ty, vai trò công ty mẹ - con của hai pháp nhân này lại được đảo ngược.

Gần đây, Thaiholdings liên tục có những thay đổi trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Thaigroup rót 300 tỷ đồng cùng với CTCP Xuân Thiện Thanh Hoá 2 và 300 tỷ đồng cùng với CTCP Xuân Thiện Thanh Hoá 3 để chăn nuôi lợn.

Trong quý II, Thaiholdings đã thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bãi Thơm - Phú Quốc (trước đây là CTCP Thaispace). THD đặt mục tiêu sẽ hoàn tất việc chuyển nhượng vốn trong quý III/2022.

Tháng 5/2022, bầu Thụy đã đăng ký toàn bộ hơn 87 triệu cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings (tương đương 24,97% cổ phần) trị giá khoảng 4.800 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ 1-30/6/2022.

Ông Trần Đình Long (Ảnh: Hoàng Hà)

Bầu Long

Trong quý II/2022, HPG đạt 37.714 tỷ đồng doanh thu, 4.023 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần 60% so với quý II/2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Hòa Phát đạt 82.118 tỷ đồng doanh thu, 12.229 tỷ lợi nhuận sau thuế, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Hòa Phát đề xuất kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 160.000 tỷ đồng, tăng gần 7%. Lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 25.000-30.000 tỷ đồng, thấp hơn gần 30% so với thực hiện năm 2021.

Tại ĐHĐCĐ, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, cho biết ngành thép hiện tại không thuận lợi và diễn biến này có thể phản ánh vào kết quả kinh doanh.

Thép vẫn là ngành sản xuất chủ chốt của Tập đoàn Hoà Phát, đóng góp 95% vào doanh thu và 98% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Thời gian qua, giá thép toàn cầu giảm mạnh từ giữa quý 2/2022 do lạm phát tại Mỹ và châu Âu cùng với chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc khiến nhu cầu thép tại các thị trường xuất khẩu chủ lực bị thu hẹp.

Trong bối cảnh lợi nhuận nửa đầu năm nay suy giảm khá mạnh, thị giá cổ phiếu HPG cũng giảm mạnh, từ trên 36.000 đồng về sát 22.000 đồng/cổ phiếu, khiến nhiều nhà đầu tư lỗ nặng.