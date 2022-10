Bé gái duy nhất sống sót trong vụ xả súng tại nhà trẻ Thái Lan

Một bé gái 3 tuổi đã may mắn thoát nạn trong vụ xả súng và đâm chém tại một nhà trẻ Thái Lan hồi tuần trước do em ngủ say với tấm chăn che mặt.

Theo hãng tin Reuters, bé Paveenut Supolwong, tên gọi ở nhà là "Ammy" thường rất tỉnh ngủ. Nhưng vào đúng hôm kẻ giết người tấn công nhà trẻ và bắt đầu sát hại 22 em nhỏ, Ammy lại ngủ say với tấm chăn che trên mặt. Cha mẹ em cho rằng có lẽ điều này đã giúp con họ sống sót. Ammy là em nhỏ duy nhất trong nhà trẻ thoát nạn sau khi cựu cảnh sát Panya Khamrap giết hơn 30 người, hầu hết là trẻ em trong vụ thảm sát xảy ra tại thị trấn Uthai Sawan lúc 12h30 trưa ngày 6/10. "Tôi vẫn còn sốc", mẹ của Ammy là Panompai Sithong nói. Sithong nói, cô tin rằng các linh hồn đã bảo vệ con gái nhỏ của mình. "Con gái tôi thường không ngủ sâu. Tôi tin rằng đã có một số linh hồn che mắt và tai của con bé". Cha mẹ Ammy cho biết, con gái họ dường như không còn nhớ gì về thảm kịch đã xảy ra. Có người đã phát hiện được cô bé ở một góc xa của lớp học sau khi kẻ giết người đã bỏ đi. Họ đã đưa bé ra ngoài với chiếc khăn trùm kín đầu để không nhìn thấy thi thể các bạn cùng lớp. Cảnh sát cho biết, trong số 22 em nhỏ bị sát hại, có 11 em chết khi đang ngủ trưa trong lớp học, hai em nhỏ khác phải nhập viện vì những vết thương nghiêm trọng trên đầu. Từ rạng sáng hôm qua (9/10), gia đình các nạn nhân đã tập trung tại một ngôi đền, mang thức ăn, sữa và đồ chơi tới cho linh hồn người đã mất. Sau đó, tất cả dự một buổi lễ tại nhà trẻ. Nhiều người đã tới đưa tang và để lại vòng hoa trắng cùng các món quà.