Gần 50 trẻ nằm viện mỗi ngày điều trị viêm phổi do Mycoplasma

Bé B.N (8 tuổi, Lào Cai) sốt cao liên tục, húng hắng ho, gia đình cho trẻ đi khám tại bệnh viện gần nhà được chẩn đoán sốt virus. Trẻ được theo dõi tại nhà thêm 3 ngày nhưng tình trạng sốt không hết.

Ở ngày thứ 5 của bệnh, trẻ vào Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, trong tình trạng sốt cao liên tục từng cơn, ho khan, phát ban toàn thân, chụp X-quang phổi có hình ảnh viêm phổi thùy.

Kết quả xét nghiệm chuyên sâu cho thấy trẻ dương tính với Mycoplasma Pneumoniae. Sau 5 ngày điều trị với kháng sinh đặc hiệu, tới ngày 26/6, bệnh nhân tỉnh táo, hết sốt, không khó thở, phổi cải thiện rõ rệt.

Tương tự, bệnh nhi L.D.T (10 tuổi, ở Thái Bình) được đưa đến Trung tâm Hô hấp trong tình trạng ho nhiều kèm sốt cao liên tục, đau ngực, khó thở, phát ban toàn thân, đã điều trị tại bệnh viện tuyến dưới 9 ngày không đỡ.

Nhập viện, bé được chụp X-quang, xét nghiệm, chẩn đoán bị viêm phổi thuỳ, tràn dịch màng phổi trái do Mycoplasma. Sau hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo, ăn tốt, không đau ngực, không khó thở, sắp được ra viện.

30% trẻ điều trị nội trú tại Trung tâm Hô hấp do nhiễm Mycoplasma Pneumoniae. Ảnh: Lê Hiếu

Theo đại diện Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện do viêm phổi, trong đó có nhiều trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma với các triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường.

Đáng nói, nếu không chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng, dẫn tới trẻ suy hô hấp và nguy hiểm tính mạng.

PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết viêm phổi có nhiều căn nguyên, trong đó Mycoplasma Pneumoniae (vi khuẩn không điển hình) là tác nhân quan trọng gây viêm phổi ở trẻ em. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên hay gặp ở nhóm trẻ lớn.

Theo một nghiên cứu của Mỹ, trẻ từ 5-10 tuổi, tỷ lệ mắc viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae là 16%, trong khi đó nhóm trẻ 10-17 tuổi, tỷ lệ này lên đến 23%.

Hiện nay, mỗi ngày, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận từ 150-160 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó các ca nhiễm Mycoplasma Pneumoniae chiếm 30%, nghĩa là hàng ngày có khoảng gần 50 bệnh nhân nằm điều trị.

Trẻ từ 4-10 tuổi có các dấu hiệu sau cần đặc biệt lưu ý

Theo các bác sĩ, vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae xâm nhập vào cơ thể, thời gian ủ bệnh khoảng từ 2 đến 3 tuần. Sau thời gian này, bệnh sẽ khởi phát và trải qua những triệu chứng sau:

- Ban đầu trẻ có những biểu hiện viêm long đường hô hấp: hắt hơi, sổ mũi, sốt. Trẻ em bị viêm phổi có thể bị sốt cao, sốt liên tục từ 39 đến 40 độ C. Ngoài ra, trẻ còn ho nhiều, ho rũ rượi từng cơn, ho đi kèm khó thở, thở nhanh gấp gáp. Những trẻ lớn có thể có cảm giác đau ngực, đau đầu, đau cơ, cứng cơ…

- Đặc biệt, trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma có thể bị viêm kết mạc, nổi mày đay, biến chứng tim mạch, biến chứng đường tiêu hóa, tiết niệu…

Các bác sĩ khuyến cáo nếu thấy trẻ, đặc biệt ở trẻ lớn từ 4-10 tuổi, có biểu hiện như viêm long đường hô hấp, sốt cao, ho khó thở, nên đưa trẻ đến những cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và làm xét nghiệm chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời.

Điều này giúp phòng biến chứng mà cha mẹ không thể phát hiện ra như sốt cao có biểu hiện ngoài phổi, viêm phổi nặng và suy hô hấp.

Triệu chứng viêm phổi do Mycoplasma rất dễ nhầm với tác nhân viêm phổi khác như do virus, do vi khuẩn khác. Để chẩn đoán xác định tác nhân viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae, cần phải làm xét nghiệm đặc hiệu.