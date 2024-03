Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vừa bị bắt là ai, vi phạm mức độ nào?

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn cùng 5 người khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Hậu được biết đến là đại gia bất động sản đến từ Vĩnh Phúc.

Dự án 2.700 tỷ ở Hưng Yên được giao chủ đầu tư không qua đấu thầu

Thanh tra Chính phủ phát hiện 4/19 dự án được chấp thuận chủ đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật về nhà ở tại Hưng Yên.

UBND tỉnh Hưng Yên cần đấu thầu lựa chọn lại chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A - Khu đô thị phía Bắc QL5 thuộc Khu đô thị Phố Nối. Ảnh: Hồng Khanh

Trong đó có dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân Khu A - Khu đô thị phía Bắc QL5 thuộc Khu đô thị Phố Nối do Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát (thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát) làm chủ đầu tư.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra rằng, dự án này được giao đất từ năm 2018, nhưng đến thời điểm kết thúc thanh tra (tháng 5/2023) vẫn chưa phê duyệt giá đất.

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định làm khó người mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đã “nới” điều kiện đối với người mua nhà ở xã hội tại dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đang lấy ý kiến người dân.

Một trong những thay đổi quan trọng tại dự thảo là đã bỏ tiêu chí về nơi cư trú. Quy định về điều kiện thu nhập cũng có sự thay đổi là không quá 15 triệu đồng/tháng.

Trong khi, theo quy định hiện hành, người mua NƠXH phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, tức không quá 11 triệu đồng/tháng.

‘Khai tử’ loạt dự án nghìn tỷ của FLC

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC bị bắt, hơn 20 dự án của Tập đoàn này đã bị dừng xem xét, thu hồi chủ trương nghiên cứu, khảo sát, chấm dứt hoạt động tại các tỉnh Thanh Hóa, Bình Phước, Kon Tum, Hòa Bình,...

Lý do chủ yếu được đưa ra là các dự án được chấp thuận chủ trương lập quy hoạch nhưng doanh nghiệp vẫn chưa triển khai thực hiện; chưa ký hợp đồng thuê đất và chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư...

Trước đó, FLC vẫn liên tiếp công bố kế hoạch đầu tư vào loạt dự án mới và nghiên cứu đầu tư, xúc tiến pháp lý cho gần 300 dự án.

Rao bán nhà đất trong ngõ vùng ven Hà Nội gần 100 triệu đồng/m2

Bất động sản vùng ven Hà Nội vẫn neo giá cao. Nhà đất trong ngõ ở một số xã ven đô đang rao bán trên dưới 100 triệu đồng/m2. Đất nền dù đã được rao bán “cắt lỗ” 20-30% vẫn ở mức cao.

Người có nhu cầu ở thực, nhà đầu tư đã rục rịch quay trở lại thị trường, săn tìm bất động sản. Ảnh: Hồng Khanh

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, các giao dịch chủ yếu đến từ người mua có nhu cầu ở thực. Tại khu vực vùng ven, so với đất nền, nhà liền kề thì nhà trong ngõ vẫn có thanh khoản tốt hơn.

Cảnh báo ‘nóng’ về việc hỗ trợ đặt mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

Theo Tổng công ty Phát triển nhà đô thị (Hud) dự án nhà ở xã hội Lilya Garden và Mimosa Garden tại Mê Linh - Hà Nội đều chưa nhận hồ sơ đăng ký mua nhà theo quy định nhưng hiện đã xuất hiện hàng loạt thông tin hỗ trợ đặt căn, hỗ trợ nộp hồ sơ.

Đây không phải lần đầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội phát đi thông báo khuyến cáo người dân, khách hàng.

Một dự án bất động sản trong vụ ông Trần Quí Thanh thoát 'án' thu hồi Hai dự án bất động sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của cha con ông Trần Quí Thanh được thẩm định lại, tổng giá trị tăng 350 tỷ đồng. Trong đó, một dự án thoát ‘án’ thu hồi.